6 ноября 2019, 21:40
Как поставить автомобиль на учет. Правила регистрации в 2019 году
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Все ТС регистрируются их собственниками в ГИБДД. Чтобы не тратить свое время на этой процедуре, необходимо знать, какие требуются бумаги, и куда следует обращаться. Каждого владельца интересует, как поставить машину в ГАИ на учет. Сейчас существует портал «Госуслуг» и Многофункциональный центр, которые упрощают эту задачу.
Что нужно знать о постановке на учет
По действующим с 2013 года правилам, ТС нельзя снять с учета до того, как оно будет продано. Покупая новую машину, частное лицо имеет возможность зарезервировать уже имеющийся автомобильный номер либо получить новый.
Если на госномере указан код другого региона, он тоже требует замены. Но вопрос, как поставить авто в ГИБДД на учет, сейчас упростился, что позволяет сэкономить время автовладельцу. Важно помнить, что полис начинает действовать только через 3 дня после отправления его страховщику.
Последовательность действий при регистрации
Когда авто продается, оно получает нового собственника, поэтому перерегистрация транспортного средства должна проводиться всегда. Согласно новому законодательству, процедура занимает примерно 3 часа.
В проблеме, как поставить новую машину в органы на учет, играет роль исправность ее комплектующих и подлинность данных в документах. Если не возникло недоразумений, новый владелец получает свидетельство и два комплекта номеров.
Этап покупки
На этапе переговоров с продавцом необходимо попросить посмотреть талон техосмотра. Если он недействителен, сначала проверяют качество, состояние машины. Затем необходимо получить ОСАГО. Постановка авто делается за период до 10 суток.
Обращение в ГИБДД
Регистрация авто проводится в любом удобном отделении ГИБДД. Владельцы обращаются, несмотря на то, в каком населенном пункте они проживают. Только в течение первых десяти суток можно пользоваться ТС без полиса. Потом такое передвижение будет наказываться штрафом.
Обязательно необходимо уплатить госпошлину и сохранить квитанцию. Она прилагается вместе с основным пакетом документов. Затем в ГИБДД дадут бланк заявления, и вместе с данным документом человек отправляется на процедуру, когда сотрудник ГАИ проверяет авто.
Лицо должно предоставить такой перечень документов:
Какая документация необходима
• паспорт РФ;
• паспорт транспортного средства (ПТС), СТС;
• документы для номерного знака;
• ДКП;
• заявление (обычно оно заполняется прямо на месте).
Также (если они есть) предоставляются таможенные документы. В случае, если когда-то машина угонялась, необходимо добавить к перечню документ, который подтверждает это. Также согласно последним изменениям, лицо не обязано предоставлять страховой полис ОСАГО в физическом виде. Сотрудники ГАИ могут проверить его наличие самостоятельно через электронную базу.
Госпошлина
Постановка авто на учет в 2019 году относится к перечню государственных услуг, поэтому за нее взимается плата. Она составляет:
• за регистрацию с выдачей нового номерного знака или замену старого – 2000 руб.;
• выдача знака на прицепы, самоходные машины – 1500 руб.;
• выдача паспорта на ТС – 800 руб.;
• лишь свидетельство – 500 руб.
Регистрируясь через «Госуслуги», пользователю дается до 30 % скидки.
Этап осмотра машины
Осмотр ТС происходит только на специальной площадке, оборудованной для этого. Проверяется информация, сходится ли номер двигателя и шасси с данными, что указываются в паспорте. Если с этим проблема, либо не удается пройти проверку (стертые номера), проводится специальная криминалистическая экспертиза. После осмотров сотрудник ГАИ выдает свое заключение.
Иногда машина не может пройти проверку из-за переизбытка тюнинга, больших изменений в конструкции, тонирования стекол или фар. Согласно требованиям, нельзя вносить изменения, которые делает авто неузнаваемым. Запрещается:
• менять порядок установки кресел и бака для топлива;
• менять какие-либо элементы ходовой части;
• ставить силовые агрегаты, которые отличаются от уже поставленных на заводе;
• менять размеры и вес авто;
• устанавливать баки с большим объемом, чем предусмотрен производителем;
• менять ширину дисков.
Если прежний владелец вносил свои коррективы в ТС и не ставил в известность сотрудников ГАИ, покупатель столкнется с трудностями при постановке на учет. Поэтому подыскивая подходящий вариант для передвижения, необходимо проверить его состояние в качественном сервисе. В случае, когда инспектор не нашел нарушений, можно ставить авто на учет в ГИБДД.
Финальный этап процедуры
Перерегистрация авто успешно завершена, владелец получает соответствующее свидетельство и госномера в двух экземплярах. Бумаги, которые человек подавал при обращении, также возвращают.
Как упростить регистрация и сохранить номерные знаки
В 2013 году начал работать закон, который разрешает оставлять автомобиль на учете автоинспекции при продаже. Когда подписан договор о продаже техники, новый собственник вместе с этим документом обращается в автоинспекцию и переоформляет ТС на свое имя. Номер у нового владельца остается таким же.
Фото: lawecon.ru
Фото: ТАСС
Фото: lawecon.ru
Фото: autoflit.ru
Фото: nad-stroy.ru
Подробная инструкция: регистрация авто в ГИБДД с помощью «Госуслуг»
Появление государственного портала «Госуслуги» упростило жизнь и позволило экономить время многим россиянам. Этот сайт позволяет, находясь в любой точке страны, подать заявление на получение определенного документа, оформить судовой иск, выплатить штраф или записаться на прием ко врачу.
Автовладельцы же могут зарегистрировать свою машину. Порядок постановки простой и требует не больше 15 минут. Чтобы упростить себе задачу, стоит изучить пошаговую инструкцию. Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала собирают документы, потом регистрируются для визита в ГИБДД через «Госуслуги» и оплачивают пошлину.
Список требуемых документов
Для подачи заявления через интернет понадобятся такие бумаги:
• паспорт владельца авто;
• доверенность (при необходимости);
• СТС;
• ПТС;
• документ, что подтверждает право собственности;
• ОСАГО.
В ГИБДД понадобятся диагностическая карта, государственный знак «транзит» (если он имеется). После уплаты госпошлины необходимо к списку приложить квитанцию.
Шаг 1: ищем нужную услугу
Если пользователь ранее использовал «Госуслуги», значит, он уже имеет свой аккаунт на портале. Новичкам нужно помнить, что кроме простой регистрации необходимо также пройти подтверждение личности через Многофункциональный центр.
После активации своего кабинета необходимо выбрать раздел с регистрацией авто. Если пользователь регистрирует новое авто из салона, нужно выбрать пункт постановки на учет и выдачи документов.
При покупке б/у авто необходимо выбрать пункт изменения данных, затем перейти в раздел сведений о собственнике и нажать на значок внизу.
Шаг 2: заполняем заявление
В этом разделе нужно выбрать тип машины, которая регистрируется, и указать, кем вы приходитесь – владельцем или представителем по доверенности. Если пользователь до этого заказывал услуги через портал, его данные уже есть в системе, если же нет – необходимо ввести свои персональные данные.
Шаг 3: вводим персональные данные
В разделе, где требуются сведения о пользователе, необходимо в правильной последовательности ввести полное ФИО и дату рождения, контактную информацию, которая поможет связаться (номер телефона, электронный адрес), серию, номер паспорта и настоящее место проживания.
Шаг 4: вводим сведения об автомобиле
Если необходимо получить новый государственный номер авто, нужно указать эту информацию на портале (при этом важно вписать и старый номер). Также пользователь может внести коррективы в ПТС и СТС, если перейдет в соответствующий раздел на сайте. Но в таком случае госпошлина будет составлять 350 руб.
После этого указывается тип авто (легковой, грузовой и т.п.). Также вводятся такие сведения:
• марка;
• модель;
• ВИН-номер;
• цвет;
• тип мотора;
• дата выпуска.
Дата, когда ТС было выпущено, его модель и марка, обязательно указываются. Другие поля и данные о полисе вписываются при желании.
Шаг 5: выбираем подразделение МРЭО ГИБДД
На портале обязательно указываются данные о месте проживания. Это может быть фактический адрес или место регистрации гражданина. После этого выбирают ближайшее подразделение МРЭО и подходящее время посещения.
Затем необходимо поставить галочку возле пункта «Ознакомлен с правилами подачи заявления» и кликнуть кнопку «Отправить». Этапы рассмотрения заявления можно отслеживать в своем кабинете на портале. Через время пользователь получит ответ, в котором будут указаны время и адрес приема лица. Если оно будет неудобным, можно попросить поменять его.
Затем пользователь получит просьбу об оплате госпошлины. Она будет выглядеть в виде ссылки, по которой нужно перейти и внести оплату онлайн. Это делается через онлайн-кошелек, мобильный телефон или обычную банковскую карту.
Фото: chel.kp.ru
Ставим на учет через МФЦ
Проведение самой процедуры в МФЦ невозможно, поскольку авто должен осмотреть сотрудник МРЭО. Но даже без прав лицо имеет возможность упростить жизнь, записавшись в ГИБДД через МФЦ.
Перечень документов остается таким, как и при регистрации через «Госуслуги». Но сотрудник МФЦ помогает правильно составить заявление и назначит прием на удобное для человека время.
В указанный день владелец (или доверенное лицо) должен приехать в ГИБДД на регистрируемом ТС и пройти постановку авто на учет. В МФЦ также можно быстро заменить права или восстановить потерянное удостоверение (но только если лицо успешно сдало экзамен в ГАИ и не лишено права управлять машиной).
Постановка на учет в автосалоне
Такая услуга очень популярна. Есть два варианта ее проведения. Первый – заключается договор купли-продажи, в котором указывается данная услуга; также оформляется доверенность на проведение сотрудниками магазина операции. Затем авто грузят на автовоз и доставляют в ближайшее отделение ГИБДД.
Но более популярный вариант, когда сотрудники салона отправляют туда авто своим ходом. Затем проводится постановка на учет, и владелец из салона получает автомобиль вместе с номерами. Для этого требуется 3-5 дней. За эту процедуру придется дополнительно заплатить. Но она законна и упрощает жизнь автовладельцу.
Сколько стоит процедура регистрации
Перерегистрация авто включает получение нового СТС, которое стоит 500 руб., и ПТС – 350 руб. Если авто передается через договор дарения, стоит учитывать и расходы на нотариуса. В случае перерегистрации оплачивается и госпошлина, плюс 2000 руб. стоят новые номера.
Штрафы за просроченную постановку на учет
Если ставить ТС на учет позже установленного срока последует наказание. Штраф за несвоевременную постановку автомобиля разный, в зависимости от статуса владельца:
• физическое лицо – 1500-2000 руб.;
• должностное лицо – 2000-3500 руб.;
• организация – 5000-10000 руб.
Возможные трудности и полезные советы
Существуют случаи, когда в регистрации авто отказывают. Если ТС значится в угоне, предоставлены ненастоящие документы, есть сомнения касательно подлинности номеров. В таких ситуациях сначала проводится экспертиза.
Если автомобиль собран самостоятельно, необходимо сначала пройти сертификацию и получить соответствующий документ. Только на его основании ГИБДД поставит автомобиль на учет. Процедура оценки самодельного авто проходит упрощенным образом и не требует повторного прохождения.
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