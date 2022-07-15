Как повысить спрос на отечественные автомобили без иностранных компонентов

Таким образом парламентарий решил прокомментировать вчерашнее решение Минпромторга о возобновлении программы льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ, «КамАЗ» и «Урал» стоимостью до 2 млн рублей и электромобили Evolute, произведённые на заводе в Липецке.

Ранее мы писали Спрос на российские автомобили простимулируют программы Минпромторга. Что предлагается? Минпромторг РФ возобновляет в текущем году реализацию программ стимулирования спроса на автомобили российского ... Читать далее

«Задача будет решаться по разработанному Минпромторгом плану, - отметил г-н Долгов. - Тем более, что есть соответствующее поручение Президента страны. Россия делает последовательные шаги к выпуску отечественных автомобилей с улучшенной комплектацией, но на данном этапе потребителю нужно предложить максимально привлекательные условия для покупки тех машин, которые можно производить сейчас без иностранных компонентов».

Как, наверное, знают читатели портала 110km.ru, по итогам совещания президента Владимира Путина по автопрому в конце июня было решено выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили. Из них 10,2 млрд — на возобновление автокредитования, 4,9 млрд — на льготный лизинг.

А еще ранее российское Правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Согласно этому документу, к 2024 году в России планируется произвести н менее 25 тыс. электромобилей и запустить более 9 тыс зарядных станций для них.

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