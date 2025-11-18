Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 12:32

Как появились названия BMW, Volkswagen и Ferrari и что они означают

Истории имен известных автогигантов – что скрыто за аббревиатурами и фамилиями

Знаете ли вы, что скрывается за буквами BMW? Почему Volkswagen называют народным автомобилем? А фамилия Ferrari стала символом скорости и роскоши. В этой статье мы разберем, как появились названия трех культовых брендов и что они значат. Откройте для себя неожиданные детали из истории автопрома.

Многие автолюбители не задумываются, что за смысл скрывается в привычных названиях известных марок. Между тем, история появления названий BMW, Volkswagen и Ferrari полна интересных деталей, которые отражают не только принадлежность компаний, но и их философию.

BMW – это не просто три буквы на капоте. Полное название компании звучит как Bayerische Motoren Werke, что в переводе означает «Баварские моторные заводы». В этом названии зашифровано все: регион, специализация и производственная база. Подобный подход к выбору названия встречается и у российских производителей – например, у УАЗа, где каждая буква тоже несет смысловую нагрузку. BMW первоначально занималась выпуском авиационных двигателей, а затем переключилась на автомобили, но связь с моторостроением осталась в самом названии.

Volkswagen – еще один пример, когда имя говорит само за себя. В переводе с немецкого Volks означает «народ», а Wagen – «автомобиль». Компания появилась в Германии во время, когда народ нуждался в доступном транспорте для больших масс. Именно поэтому проект изначально был ориентирован на создание простых и недорогих машин, которые могли бы позволить себе многие. Логотип марки, в котором переплетаются буквы V и W, создает идею простоты и доступности. Ставка массовости и понятности позволяет Volkswagen оставаться одним из самых узнаваемых брендов в мире.

Феррари – это уже совсем другая история. Здесь в названии нет ни намека на географию или тип продукции. Компания получила имя своего основателя – Энцо Феррари. Такое название марки встречается довольно часто в автомобильной промышленности. Например, Ламборгини обязан своему промышленнику Ферруччо Ламборгини, а Бугатти – Этторе Бугатти. В случае с Ferrari фамилия стала синонимом скорости, страсти и итальянского стиля. За этим именем скрывается целая эпоха в автоспорте и культуре автомобилей класса люкс.

Таким образом, для каждого известного логотипа стоит не просто набор букв, а целая история, отражающая замысел создателей и дух времени. Иногда имя демонстрирует массовость и доступность, иногда – гордость за регион или идентичность основателя. Но в любом случае это название уже давно стало частью мировой автомобильной культуры.

Упомянутые марки: BMW, Volkswagen, Ferrari, Lamborghini, Bugatti
