История выбора названия для первой модели ВАЗа и почему «Жигули» стало символом целой эпохи

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 января 2026, 07:42

Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали

Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали

История выбора названия для первой модели ВАЗа и почему «Жигули» стало символом целой эпохи

Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали

Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.

Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.

История названия «Жигули» для первых массовых легковушек Волжского автозавода — это не просто курьезный эпизод из прошлого, а пример того, как география, политика и народное мнение переплелись в одном слове. Вопрос, почему именно так назвали ВАЗ-2101, до сих пор вызывает споры и удивление даже у тех, кто давно знаком с отечественным автопромом.

До 1930-х годов слово «Жигули» ассоциировалось исключительно с географией. Это название невысокой, но живописной возвышенности на правом берегу Волги в Самарской области. Жигулевские горы, несмотря на скромную высоту - самая высокая точка достигает лишь 381 метра, - всегда были заметной частью местного пейзажа и своеобразным символом региона. Для сравнения Москва возвышается над уровнем моря на 156 метров, что делает Жигули действительно значимым ориентиром для Поволжья.

В середине 1930-х годов в слове «Жигули» появилось новое значение, связанное с пивом. По одной из традиционных легенд, во время визита на куйбышевский пивзавод нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян обратил внимание на сорт пива под названием «Венское». Его смутило иностранную границу этого слова, и вскоре «Венское» сменили на «Жигулевское», чтобы сделать марку более советской и родной. Такое географическое название стало еще и брендом популярного напитка.

Автомобильное значение «Жигулей» появилось в конце 1960-х, когда в Тольятти началось строительство Волжского автозавода. Для новой легковой модели, созданной на базе Fiat 124, потребовалось звуковое и запоминающееся имя. Производственный индекс ВАЗ-2101 был слишком сухим и безликим для машины, которая должна была стать символом новой эпохи.

В 1968 году журнал «За рулем» и газета «Советская Россия» объявили всесоюзный конкурс на лучшее название для автомобиля будущего. Отклик был на презентации: в редакцию поступило почти 55 тысяч писем с более чем 1800 вариантами. Среди предложений были как поэтические («Аврора», «Весна», «Гвоздика»), так и откровенно бюрократические («Директивец», «Мемориал», «ВИЛ» - Владимир Ильич Ленин). Были и романтические, но малоподходящие для советской промышленности, вроде «Мадонны». 

Однако, как заметил позже, конкурс был скорее формальным. На самом заводе еще за год до этого уже определились с названием «Жигули» и даже отправили этот вариант в Италию для изготовления фирменных шильдиков. Причины таких решений до сих пор вызывают вопросы: зачем было проводить масштабный конкурс, если выбор уже сделан? Возможно, это был способ создать иллюзию народного участия или просто проведения бюрократических процедур.

В итоге имя «Жигули» прижилось, хотя и не сразу. Для советских граждан это стало привычным, но за рубежом пришлось не просто. Иностранцы с трудом выговаривали «Жигули», а иногда путали его с похожим по звучанию словом «жиголо». Именно тогда вспомнили о проведении конкурса и выбрали для экспорта более простое и благозвучное имя — «Лада». Так на мировом рынке появилась новая автомобильная марка, «Жигули», оставшаяся символом советской эпохи и отечественного автопрома.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Уссурийск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться