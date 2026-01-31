История выбора названия для первой модели ВАЗа и почему «Жигули» стало символом целой эпохи

31 января 2026, 07:42
Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали
Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.
История названия «Жигули» для первых массовых легковушек Волжского автозавода — это не просто курьезный эпизод из прошлого, а пример того, как география, политика и народное мнение переплелись в одном слове. Вопрос, почему именно так назвали ВАЗ-2101, до сих пор вызывает споры и удивление даже у тех, кто давно знаком с отечественным автопромом.
До 1930-х годов слово «Жигули» ассоциировалось исключительно с географией. Это название невысокой, но живописной возвышенности на правом берегу Волги в Самарской области. Жигулевские горы, несмотря на скромную высоту - самая высокая точка достигает лишь 381 метра, - всегда были заметной частью местного пейзажа и своеобразным символом региона. Для сравнения Москва возвышается над уровнем моря на 156 метров, что делает Жигули действительно значимым ориентиром для Поволжья.
В середине 1930-х годов в слове «Жигули» появилось новое значение, связанное с пивом. По одной из традиционных легенд, во время визита на куйбышевский пивзавод нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян обратил внимание на сорт пива под названием «Венское». Его смутило иностранную границу этого слова, и вскоре «Венское» сменили на «Жигулевское», чтобы сделать марку более советской и родной. Такое географическое название стало еще и брендом популярного напитка.
Автомобильное значение «Жигулей» появилось в конце 1960-х, когда в Тольятти началось строительство Волжского автозавода. Для новой легковой модели, созданной на базе Fiat 124, потребовалось звуковое и запоминающееся имя. Производственный индекс ВАЗ-2101 был слишком сухим и безликим для машины, которая должна была стать символом новой эпохи.
В 1968 году журнал «За рулем» и газета «Советская Россия» объявили всесоюзный конкурс на лучшее название для автомобиля будущего. Отклик был на презентации: в редакцию поступило почти 55 тысяч писем с более чем 1800 вариантами. Среди предложений были как поэтические («Аврора», «Весна», «Гвоздика»), так и откровенно бюрократические («Директивец», «Мемориал», «ВИЛ» - Владимир Ильич Ленин). Были и романтические, но малоподходящие для советской промышленности, вроде «Мадонны».
Однако, как заметил позже, конкурс был скорее формальным. На самом заводе еще за год до этого уже определились с названием «Жигули» и даже отправили этот вариант в Италию для изготовления фирменных шильдиков. Причины таких решений до сих пор вызывают вопросы: зачем было проводить масштабный конкурс, если выбор уже сделан? Возможно, это был способ создать иллюзию народного участия или просто проведения бюрократических процедур.
В итоге имя «Жигули» прижилось, хотя и не сразу. Для советских граждан это стало привычным, но за рубежом пришлось не просто. Иностранцы с трудом выговаривали «Жигули», а иногда путали его с похожим по звучанию словом «жиголо». Именно тогда вспомнили о проведении конкурса и выбрали для экспорта более простое и благозвучное имя — «Лада». Так на мировом рынке появилась новая автомобильная марка, «Жигули», оставшаяся символом советской эпохи и отечественного автопрома.
