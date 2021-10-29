Как правильно бороться с запотеванием стекол
Главный источник сырости
Первое, что следует проверить, если вы столкнулись с запотеванием стекол в машине – автомобильные коврики. В сырую погоду, которая так часто бывает осенью и в начале зимы, под резиновыми ковриками может скопиться много влаги. Коврики препятствуют ее высыханию, но не особо мешают медленному испарению, в результате длительное время происходит оседание конденсата на стеклах. Дело в том, что теплый воздух способен вместить в себя больше влаги, чем холодный, поэтому на границе тепла и холода – в случае с машиной это стекла – будет оседать влага из теплого воздуха.
Следите за тем, чтобы на ковриках и за их пределами не скапливалась вода. Регулярно протирайте коврики вечером и не оставляйте сырую тряпку в машине! Также отличным вариантом борьбы с сыростью еще с советских времен служат газеты. Они впитывают воду с коврика и утилизируются в ближайшей урне. Еще, как вариант, можно использовать специальные впитывающие влагу коврики.
Следите за салонным фильтром
Старый салонный фильтр, чей срок службы давно истек, начинает пропускать влагу в салон машины, в итоге влажность повышается и снова начинает конденсироваться на стеклах. Если вы давно не меняли фильтр, то при возникновении проблемы с запотевшими стеклами, вероятно, стоит заменить его сразу после проверки ковриков.
Утечка в системе отопления
Если влага, попавшая с улицы, только создает проблему с видимостью, то в случае утечки рабочей жидкости из отопительной системы автомобиля вы еще и рискуете своим здоровьем. Поскольку пары тосола или антифриза ядовиты, тем более в условиях закрытого салона машины.
К счастью, эта проблема редко встречается и легко обнаруживается – на лобовом стекле при включенной печке образуется маслянистый налет.
Правильное использование системы кондиционирования
Помимо охлаждения воздуха, кондиционер еще способен удалять из воздуха излишки влаги, то есть осушать его. Включите кондиционер и направьте холодный воздух на лобовое стекло. Так вы устраните резкий перепад температур, а работающий кондиционер постепенно снизит влажность в салоне.
Обязательное проветривание и защитная пленка
Вечером, припарковав машину, проветрите салон, чтобы заменить свежим, холодным воздухом теплый и влажный (взрослый человек испаряет около 500 мл жидкости в сутки, посчитайте, сколько часов в день вы проводите за рулем и поймете откуда берется влага в салоне).
Устранив все озвученные проблемы, можно прибегнуть к достижениям современных технологий – водоотталкивающей пленке. Она клеится на стекла и препятствует оседанию конденсата.
Дистанционный запуск
Если дистанционно заводить машину, в которой при этом автоматически заработает печка, то к вашему приходу машина прогреется достаточно, чтобы ушла проблема конденсата на окнах. Тем более если вы проветривали ее с вечера и не оставили сырость на ковриках и под ними.
Как вы понимаете, устранить проблему на 100% невозможно, т.к. она обусловлена законами физики, но эти советы позволят значительно сократить время, которое стекла остаются запотевшими.
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