Как правильно чистить литые колесные диски
Фото: pinterest.com
Перед нанесением средства надо удалить основную грязь с колес при помощи мойки высокого давления или влажной губки. Затем надо надеть резиновые перчатки и нанести на диски специальное средство, при этом важно следить, чтобы агрессивный раствор не попал на лакокрасочное покрытие автомобиля. После нанесения чистящее средство надо оставить на несколько минут, а затем смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить, если диски были загрязнены чересчур сильно.
В завершение, можно обработать колеса специальным воском, который обеспечит защитный слой, помогающий предотвратить накопление тормозной пыли и защитить ваши колеса от износа в будущем.
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