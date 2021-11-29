Как правильно держать руки на руле: инструкция
Чтобы понять, где должны быть руки, обычно пользуются следующей схемой: представьте себе, что руль — это циферблат часов, где 12 на самом верху, 3 – строго справа, а 9 – слева.
Так вот, в современных автомобилях следует всегда держать левую руку на 9, а правую – на 3. Благодаря этому при вращении руля на угол до 180° можно не перехватывать «баранку». Повернули руль на 180° – теперь правая рука у вас на "девятке", а левая – на "тройке".
Нужно повернуть ещё? При левом повороте перехватываем левой рукой руль так, чтобы она легла в то же место (на 3) но теперь уже сверху правой. Взяв руль левой рукой, правую отпускаем и ведём его дальше. Остановив движение – сразу же кладём на правое на то же место, где она была. Обратно руль вращаем наоборот: сначала крутим левой, потом перехватываем правой и т.д. Соответственно, при правом повороте действуем также от обратного.
Именно такой способ позволяет быстро и точно контролировать руль, а также понимать, куда и насколько сейчас вывернуты колёса. Кроме того, так ваши руки находится в безопасном месте в случае срабатывания подушки безопасности. Взгляните на руль гоночных болидов. Там он вообще не круглый, а прямоугольный, и гонщик всегда держит руки именно так: слева и справа.
Некоторые сейчас могут возразить, что читали (или слышали) строгую рекомендацию держать руль за точки 10 и 3 и перехватывать его, а руки не скрещивать. На самом деле это устаревшее правило. Раньше многие автомобили не имели усилителей рулевого управления. Во-первых, вращать руль было сложнее. Во-вторых, он крутился на большее число оборотов. Это, опять же, было связано с отсутствием усиления. С меньшим числом вращение было бы ещё более трудным. Поэтому тогда действительно было удобнее действовать так. Но на современных автомобилях всё иначе. Чтобы это понять, достаточно просто посмотреть на руль вашей машины: на нём есть характерные выпуклости, нужные для того, чтобы руки упирались в них, и хват был удобнее.
Конечно, если вы едете в пробке и скорость 30 км/ч, то можно держать руль одной рукой и в любой точке, главное – всегда следить за дорогой. Но если скорость более-менее приличная, то держите руль правильно!
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