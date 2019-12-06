Как правильно ездить по зимним дорогам. Езда в гололед и по снежной каше.

Зима, по словам чиновников, «приходит неожиданно» и для автолюбителей первый снег — это проверка на прочность. Что необходимо учесть, какие правила нужно запомнить, а самое главное, как ездить в гололед, чтобы зимняя поездка стала приятной и безопасной. Данная статья полезна и новичкам, и заядлым водителям, которые считают, что знают все нюансы зимнего вождения.
Особенности зимнего вождения
Бывает, обстоятельства сложились так, что вы не успели поменять колеса. Как правильно в гололед ездить на летней резине, чтобы добраться до места назначения живым и здоровым? Очень медленно и аккуратно, а лучше, не дожидаться минусовой температуры, и вовремя посетить шиномонтаж.
Важнейшими компонентами зимней езды являются:
• шипованная резина;
• незамерзающая жидкость для стеклоомывателя;
• исправное состояние светотехники.
Если «незамерзайка» и фары вопросов не вызывают, то вот шипы на шине не являются таким уж принципиальным моментом. Поскольку на вычищенном асфальте нешипованная резина держит машину лучше, чем шипованная. Однако у светофоров и на перекрестках с шипами легче затормозить.
Как выбрать резину
«Какой тип резины выбрать на зиму?» Этот вопрос всегда порождал споры. Хотя, если разговор идет о поездках по российским территориям, где преобладает минусовая температура, дискуссий о том, на какой резине и как ездить зимой в гололед на автомобиле, быть не должно. Автомобилисты РФ, за исключением по-настоящему теплых регионов, отдают предпочтение шипованным колесам. Шипы обеспечивают сцепление шин с дорожным покрытием, застеленным ледяной коркой или укатанным снежным покровом. Ни одна нешипованная резина (липучка), какая бы липкая она не была, не сможет этого сделать. Есть только один способ зацепиться за лед - разрушить его. Твердые и острые металлические шипы в отличие от мягкой шины легко с этим справляются.
Вывод: если водитель соблюдает правила безопасного вождения и знает, как надо ездить на липучке зимой, он может выбрать такой вид резины. Остальные без сомнения «обуют» свои автомобили в шипы. Главное свойство зимних шин заключается в их мягкости и эластичности при минусовых температурных показателях. Поэтому качественные шины изготовлены из более мягкого материала, чтобы не замерзать на холоде и лучше цепляться за рыхлый снег. Важно помнить, зимняя резина предназначена для использования на снежном покрове, а не на асфальтовом полотне.
Общие правила по вождению
Зимняя дорога не прощает ошибок: любое лихачество способно обернуться трагическими последствиями. Потерять контроль за управлением авто можно вследствие резкого сброса газа, переключения передач, торможения или изменения направления движения. Поэтому безопасность поездок продиктована следующими особенностями:
- Если вы новичок и не очень доверяете своим водительским способностям, во время снегопада, гололеда правильнее пользоваться общественным транспортом.
- Двигаясь на машине по скользким зимним дорогам, о педали тормоза лучше забыть или пользоваться ею на маленьких скоростях для полной остановки машины. В других ситуациях следует применять инерционное движение, а также торможение при помощи двигателя.
- Набирать скорость также, как и останавливаться, нужно плавными движениями, передачи переключать мягко, без рывков. Несмотря на расхожее мнение, АКПП облегчает вождение машиной в гололед, поскольку передаточные числа сменяются без значительных нагрузок на привод автомобиля. Сброс газа воспринимается современными умными коробками как желание притормозить, при этом сразу происходит включение механизма торможения двигателем.
- Переключение передач во время подъема может спровоцировать неуправляемый занос и тогда придется стартовать в гору по гололеду, поэтому надо подобрать такую передачу, которая позволит преодолеть весь трудный участок. Спускаться же следует на пониженной передаче, включенной еще на подъезде к горке, замедляя движение двигателем.
- Резкие маневры (объезд ям, обгон) на скользкой дороге противопоказаны, так как водитель может потерять управление автомобилем. В некоторых случаях лучше попасть колесами в яму, чем оказаться в кювете и быть извлеченным эвакуатором.
- Замышляя поворот, требуется заранее уменьшить скорость для того, чтобы не вызвать занос, который потом будет трудно исправить. Гонщики со стажем постоянно отрабатывают навыки езды юзом. Что касается новичков, то они зачастую не имеют навыков возвращения авто на желаемый курс движения. Поэтому перед тем как новичку ездить на переднем приводе зимой, стоит отшлифовать эти умения и навыки на пустынных участках или на спецполигонах.
- Для парковки следует подбирать безопасные места, чтобы не мешать работе коммунальных служб и движению транспортных средств.
- Опытные водители советуют «газовать внатяжку», то есть плавно нажимать на акселератор и при необходимости начинать движение на раскатанном участке. Если летом мощность двигателя позволяла легко обгонять колонны грузовиков, то зимой высокие обороты двигателя не нужны, поскольку колеса машины будут только буксовать на гладкой поверхности. Помимо этого, существует риск неожиданно начать движение и навредить не только своему, но и соседним автомобилям.
- Неважно, какой тип двигателя у вашей машины, главное, как ездить зимой на переднем приводе в гололед и остаться живым и здоровым.
Управление автомобилем на ледяном полотне
Как человек на обледенелом тротуаре двигается аккуратными, не слишком большими шагами, почти крадучись, так и автомобиль в гололед не терпит резких движений. Инструкторы, объясняя новичкам, как надо ездить на машине зимой, предлагают представить себя медленно плывущим в бассейне. Часто бывает по-другому. Когда утром, спеша на работу, ваш автомобиль не может сдвинуться с места. Сразу забываются все советы. Водитель торопится, машина скользит в сторону. И тут самое время вспомнить еще об одном правиле.
Держим газ минимальным
Если летом удобно иметь запас тяги, то зимой она полностью направлена на полировку льда на асфальте, поэтому часто приходится трогаться с места на второй передаче.
Специалисты рекомендуют выезжать со стоянки, используя минимальный газ. Будет лучше если двигатель несколько раз заглохнет и снова заведется, чем колеса прокопают колеи, которые потом помешают выбраться. Не получается, попробуйте выехать враскачку: нажать газ – отпустить, нажать сцепление – и снова на газ. Профессионалы способны вытащить таким методом авто из любой неприятной ситуации, хотя обычным водителям неплохо бы знать этот прием. А лучше всего кое-какие советы помнить еще до того, как машину поставили:
- не парковаться впритык к другим автомобилям, чтобы при скольжении не повредить их;
- не останавливаться близко к тротуару, потому что там больше снега;
- не оставлять на горке, если впоследствии не сможете выехать задним ходом (колеса обязательно забуксуют).
Влияние коробки на зимнюю езду
Многие автолюбители считают, что механическая коробка безопаснее. Поскольку «автопилот» в машине отсутствует, водитель сам знает, как правильно ездить зимой на механике, когда следует переключать скорость. В отличие от других коробок передач, чтобы начать двигаться по заснеженной или скользкой дороге, педаль сцепления желательно держать немного дольше. Это позволит колесам меньше скользить, и авто легче сдвинется с места.
Зимой движение на АКПП также имеет свои особенности, потому как ездить и тормозить в гололед на автомате нужно плавно, размеренно, нельзя быстро разгоняться и разворачиваться. Пусть машина и оборудована АБС, дистанция между ней и другим транспортным средством должна быть большой. Ручное управление позволяет избежать пробуксовки колес. Специалисты рекомендуют при подъезде к крутым поворотам заранее снижать скорость.
Перед тем как ездить на вариаторе по городу зимой, коробка должна хорошо прогреться минут 30. Чтобы все элементы коробки прогрелись до нужного состояния, необходимо минимум километр двигаться в спокойном темпе. Нельзя эксплуатировать автомобиль с вариатором при температуре ниже -35°C. При движении на скользком или снежном покрытии и вариаторы, и АКПП оснащаются антипробуксовочными системами.
На каком приводе лучше спускаться под горку зимой
Очень сложно спускаться с горки по гололеду вниз. Двигаться в таком случае нужно на первой или второй передаче, слегка притормаживая и не нажимая педаль сцепления. Необходимо действовать осторожно, поскольку при сильном нажатии на тормоз передние колеса могут заблокироваться, мотор заглохнет, и никто не гарантирует, что он сможет потом завестись, потому что сила трения между шиной и поверхностью дороги может быть недостаточна. Если все-таки двигатель заглох, используйте стартер: нажимая на сцепление, удерживайте автомобиль тормозом. После того как машина заведется, отпустите тормоза и плавно отпускайте сцепление.
Если не удается завести двигатель, то надо найти место, поверхность которого не будет такой скользкой – можно направить авто снег, а в чрезвычайной ситуации протаранить сугроб или другой объект.
При торможении используем двигатель
Современные автомобили понимают, что, если водитель отпустил газ, значит, он хочет затормозить. В этом случае нельзя полагаться на тормозную динамику и ждать от нее чего-то фантастического. Надо просто соблюдать дистанцию и вовремя нажимать на тормоз. Привыкнув летом к тому, что авто слушается с первого раза, водитель жмет на педаль тормоза и ждет, что машина сразу остановится, однако она едет дальше. Лучше испробовать тормозную систему сразу, как только выехали со двора. Не стоит дожидаться аварийной ситуации, чтобы понять, в каком состоянии она находится.
Имитируем ABS
Простым решением вопроса «Как правильно ездить при отсутствии ABS в гололед» является прерывистое торможение. Это позволит немного уменьшить тормозной путь. Прямая дорога не вызывает особых проблем до того момента, когда приходится затормозить. Хотя о состоянии дорожного покрытия водителю заднеприводной машины может напомнить покачивание авто из одной стороны в другую. Водитель же переднеприводника не заметит этого предупреждения, пока не станет совершать какой-либо маневр.
Передний привод: дополнительные рекомендации по зимнему вождению
Без сомнения, благодаря отличной курсовой устойчивости передний привод для поездок в зимнее время более безопасен. Передние колеса таких авто лучше сцепляются с дорожным покрытием из-за большей части массы. Однако переднеприводники хуже преодолевают подъемы, чем машины с задним приводом. Если не получилось въехать на гору с разгона, можно попытаться преодолеть ее на задней передаче.
Бывает, на скользком повороте машина перестает слушаться и скользит по накатанной. Чтобы вернуть управление, необходимо запомнить одну вещь: передние колеса вернутся в нормальное положение за счет заноса задней оси, который можно осуществить несколькими способами.
Если скорость авто небольшая, то достаточно на секунду заблокировать задние колеса путем легкого торможения. Водитель либо нежно наступает на педаль тормоза, либо слегка «поддергивает» ручник. Газ хорошо бы увеличить, но только не сбавлять.
Колеса автомобиля с передним приводом нужно направлять в сторону движения, а никак не в сторону заноса. Однако, если авто двигается со скоростью менее полусотни км/ч, вернуть его в нужное направление поможет кратковременный поворот руля в сторону начинающегося заноса. Затем, газуя потихоньку, остается вытянуть машину из скольжения и направить прямо по дороге.
Высокие скорости меняют всеЕсли машина несется на большой скорости, то вместо тормоза следует нажимать на газ. В ситуации, когда машину все-таки закрутило, автогонщики делают следующее: нажимают одновременно на сцепление и тормоз до упора. Это позволяет удержать автомобиль, мотор при этом не глохнет, и можно быстро съехать со встречного направления и успокоиться в безопасном месте.
Важно помнить, как следует ездить на механике в гололед: если резко сбрасывать газ, можно закрутить авто даже на прямолинейном участке дороги. Никаких резких движений за рулем, только осторожные плавные нажатия на педаль газа. Если все-таки занос случился, надо действовать решительно: резко повернув руль в сторону заноса позволит быстрее выровнять автомобиль.
Держим правильную дистанцию
Поскольку тормозной путь на автомобиле при езде в гололед увеличивается в несколько раз, необходимо выбрать правильную дистанцию. Это легко проверить на пустом участке дороги. Даже если ваша машина, оборудованная АБС (антиблокировочной системой), при торможении и может справиться с заносом, все равно тормозной путь будет очень длинным. Профессионалы знают, как надо ездить зимой на заднем приводе, автомате, механике и т. д. Главное - соблюдать дистанцию, которая в холодное время года увеличивается в восемь раз по сравнению с сухим асфальтом.
Алгоритм торможения
Автомобиль с механической коробкой передач тормозит с помощью двигателя на включенном сцеплении. Этот метод позволяет существенно сэкономить топливо, диски и тормозные колодки. Машинам с автоматической КПП этот совет не подходит, так как свободно ездить на автомате зимой не позволит робот, который принудительно отключит сцепление.
Сам процесс выглядит так:
• снизить скорость;
• плавно нажимать на педали;
• загасить основную скорость и ближе к остановке отпустить педаль;
• докатиться на малых оборотах.
Многие дожимают с такой силой, что, прежде чем остановиться, машина сильно наклоняется вперед.
Езда по колеям
Советы, как правильно и безопасно ездить зимой на заднем приводе и не только по снежным выбоинам.
- Скорость. Когда авто немного раскачается, необходимо выбрать подходящий скоростной режим.
- Плавный ход. Если вы надумали перестроиться в другой ряд или осуществить обгон, необходимо выбираться из колеи под острым углом, медленно поворачивая руль и не забывая о разрешенной скорости в 60 км/ч.
- Минимум маневров рулем. Слитные, быстрые движения помогут за короткое время выбраться из колеи, в противном случае авто раскачается и осложнит операцию.
- Осторожность. Твердая резина внедорожника хуже остальных реагирует на попадание в выбоину.
Что делать, если машину занесло
Занос - ситуация неприятная, к тому же случиться может с каждым, кто сел за руль. Профессионалы знают, как трудно ездить на полном приводе зимой из-за снежной каши и льда. Главное правило: соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если неконтролируемый занос все-таки случился, не стоит паниковать. Направляем колеса автомобиля в сторону, куда надо ехать, немного увеличиваем газ, стараемся выровнять и удержать автомобиль.
Заднеприводная машина выводится из заноса следующим образом: постепенно отпуская педаль газа, не сильно поворачиваем руль в сторону заноса, чтобы машину не закрутило. Если рассматривать, как правильно ездить в занос на полном приводе зимой, то сначала «гашетка» авто отпускается, а затем снова нажимается. Ни при каких обстоятельствах ее нельзя бросать. Главный совет: сохраняйте хладнокровие.
Контроль за другими участниками движения
Необходимо предугадывать возможные действия других участников движения, например, пешеходов. В любой момент они могут оказаться перед вашей машиной – взять хотя бы нерегулируемый перекресток, остановку общественного транспорта, школу или подземный переход. В гололедицу попытка догнать тронувшуюся с места маршрутку может обернуться падением для пешехода и экстренным торможением для водителя.
Что точно не нужно делать?
Все знают, как тяжело ездить зимой по скользким дорогам. Однако большинство неприятных, а порой и трагических ситуаций можно избежать, если не лихачить и не рисковать, соблюдать правила и скоростной режим, а также быть внимательным к другим участникам дорожного движения. Важно следить за метеопрогнозом и вовремя подстраиваться под погоду. Опытный водитель знает, чем рискует, и понимает, когда можно это делать, а в каких случаях не стоит.