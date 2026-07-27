Какой поворотник - правый или левый включать при въезде на кольцо: ставим точку в споре

Как правильно использовать поворотники на кольцевых перекрестках в 2026 году

Вопрос о том, какой поворотник использовать при въезде и съезде с кольца, до сих пор вызывает споры среди водителей. В 2026 году правила остаются актуальными, а ошибки могут привести к недопониманию на дороге. Разбираемся, как действовать правильно и безопасно.

Вопрос о том, какой поворотник использовать при въезде и съезде с кольца, до сих пор вызывает споры среди водителей. В 2026 году правила остаются актуальными, а ошибки могут привести к недопониманию на дороге. Разбираемся, как действовать правильно и безопасно.

В последние годы тема использования поворотников на кольцевых перекрестках вновь оказалась в центре внимания. Несмотря на то, что правила дорожного движения четко регламентируют порядок действий, водители часто действуют по-разному. Это создает путаницу и может привести к опасным ситуациям, особенно в условиях плотного движения.

Кольцевой перекресток отличается от традиционного тем, что въезд возможен из любого ряда, причем преимущество чаще всего у тех, кто уже движется по кругу. Именно поэтому указатели поворота приобретают особое значение: они позволяют участникам движения заранее понять маневр.

Согласно действующим ПДД, при въезде на кольцо водитель должен включить правый поворотник, так как въезд расценивается как поворот направо. Это правило применяется для большинства российских перекрестков с круговым движением. Если же въезд организован по другой схеме (например, с левым поворотом), используется левый сигнал. Впрочем, подобные ситуации встречаются крайне редко.

На внутренних кольцах поворотники необходимы только при перестроении между рядами или непосредственно перед съездом. Включение левого сигнала просто для обозначения движения по кругу может ввести в заблуждение других водителей. Поэтому важно использовать сигналы строго по назначению.

Перед съездом с кольца обязательно заранее включите правый поворотник. Это дает общее понимание того, что вы намерены выехать, и позволяет другим водителям скорректировать свои действия. Такой подход делает движение более безопасным и снижает риск ДТП.

Даже опытные водители иногда допускают ошибки при использовании сигналов на кольце. Например, некоторые считают, что если они едут прямо, поворотник вообще не нужен. Однако практика показывает: чем понятнее ваши действия для окружающих, тем безопаснее обстановка на дороге. Кстати, подобная логика применяется и при контроле давления в шинах - многие недооценивают этот аспект, что может привести к неприятным последствиям. Подробнее о типичных ошибках водителей можно узнать в материале о типичных промахах при внешнем давлении .

При въезде на кольцо воспользуйтесь правым поворотником (или левым - если для этого требуется схема движения), внутри круга сигнал включите только при перестроении или перед съездом, а при выезде с кольца - обязательно заранее подайте сигнал направо. Соблюдение этих простых правил помогает уменьшить количество недоразумений и сделать движение по кольцевым перекресткам более безопасным для всех участников.