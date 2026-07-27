Какой поворотник - правый или левый включать при въезде на кольцо: ставим точку в споре

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 июля 2026, 22:26

Как правильно использовать поворотники на кольцевых перекрестках в 2026 году

Как правильно использовать поворотники на кольцевых перекрестках в 2026 году

Какой поворотник - правый или левый включать при въезде на кольцо: ставим точку в споре

Как правильно использовать поворотники на кольцевых перекрестках в 2026 году

Вопрос о том, какой поворотник использовать при въезде и съезде с кольца, до сих пор вызывает споры среди водителей. В 2026 году правила остаются актуальными, а ошибки могут привести к недопониманию на дороге. Разбираемся, как действовать правильно и безопасно.

Вопрос о том, какой поворотник использовать при въезде и съезде с кольца, до сих пор вызывает споры среди водителей. В 2026 году правила остаются актуальными, а ошибки могут привести к недопониманию на дороге. Разбираемся, как действовать правильно и безопасно.

В последние годы тема использования поворотников на кольцевых перекрестках вновь оказалась в центре внимания. Несмотря на то, что правила дорожного движения четко регламентируют порядок действий, водители часто действуют по-разному. Это создает путаницу и может привести к опасным ситуациям, особенно в условиях плотного движения.

Кольцевой перекресток отличается от традиционного тем, что въезд возможен из любого ряда, причем преимущество чаще всего у тех, кто уже движется по кругу. Именно поэтому указатели поворота приобретают особое значение: они позволяют участникам движения заранее понять маневр.

Согласно действующим ПДД, при въезде на кольцо водитель должен включить правый поворотник, так как въезд расценивается как поворот направо. Это правило применяется для большинства российских перекрестков с круговым движением. Если же въезд организован по другой схеме (например, с левым поворотом), используется левый сигнал. Впрочем, подобные ситуации встречаются крайне редко.

На внутренних кольцах поворотники необходимы только при перестроении между рядами или непосредственно перед съездом. Включение левого сигнала просто для обозначения движения по кругу может ввести в заблуждение других водителей. Поэтому важно использовать сигналы строго по назначению.

Перед съездом с кольца обязательно заранее включите правый поворотник. Это дает общее понимание того, что вы намерены выехать, и позволяет другим водителям скорректировать свои действия. Такой подход делает движение более безопасным и снижает риск ДТП.

Даже опытные водители иногда допускают ошибки при использовании сигналов на кольце. Например, некоторые считают, что если они едут прямо, поворотник вообще не нужен. Однако практика показывает: чем понятнее ваши действия для окружающих, тем безопаснее обстановка на дороге. Кстати, подобная логика применяется и при контроле давления в шинах - многие недооценивают этот аспект, что может привести к неприятным последствиям. Подробнее о типичных ошибках водителей можно узнать в материале о типичных промахах при внешнем давлении .

При въезде на кольцо воспользуйтесь правым поворотником (или левым - если для этого требуется схема движения), внутри круга сигнал включите только при перестроении или перед съездом, а при выезде с кольца - обязательно заранее подайте сигнал направо. Соблюдение этих простых правил помогает уменьшить количество недоразумений и сделать движение по кольцевым перекресткам более безопасным для всех участников. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Калуга Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться