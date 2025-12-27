Секреты идеальной чистоты: что важно знать перед посещением автомойки – неожиданные нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 декабря 2025, 08:43

Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто

Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто

Секреты идеальной чистоты: что важно знать перед посещением автомойки – неожиданные нюансы

Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто

Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.

Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.

Вопрос частоты посещения автомоек волнует многих владельцев автомобилей. Одни считают, что достаточно заехать на мойку раз в месяц, другие не терпят ни малейшего налета пыли и отправляются туда каждую неделю. Однако универсального ответа не существует: все зависит от личных предпочтений и условий эксплуатации. Главное — помнить, что чистота стекол, фар и фонарей напрямую влияет на безопасность движения. Если эти элементы загрязнены, видимость ухудшается, а значит, возрастает риск аварии.

Перед тем как выбрать между автоматической мойкой и классической мойкой-«конвейером», стоит обратить внимание на состояние оборудования. Качество очистки зависит не столько от типа установки, сколько от того, насколько регулярно ее обслуживают. Современные автомойки используют схожие моющие средства и материалы для щеток, поэтому разница в результате минимальна. Важно лишь, чтобы щетки были чистыми и не содержали абразивных частиц, способных поцарапать лакокрасочное покрытие.

Щетки и тряпки в современных мойках изготавливают из полиэтилена. В зависимости от конструкции, это может быть вспененный материал или особая текстильная лента с мягкой структурой. Оба варианта считаются безопасными для кузова, если оборудование содержится в порядке. Но даже при идеальных условиях специалисты советуют не пренебрегать предварительной мойкой. Она помогает удалить крупные частицы грязи, которые иначе могут оставить на лаке царапины. Обычно эта процедура уже включена в стандартные программы, но иногда ее можно заказать отдельно.

Выбор программы зависит от ваших ожиданий. Базовая мойка справится с основной грязью, а расширенные опции — с трудновыводимыми пятнами и обеспечат дополнительную защиту кузова. Однако не всегда стоит переплачивать за премиальные услуги: если автомобиль не слишком загрязнен, стандартного режима будет достаточно. В любом случае, перед въездом в мойку важно внимательно изучить рекомендации производителя автомобиля и инструкции самой автомойки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Перед началом процедуры обязательно закройте окна и люк, сложите зеркала, заблокируйте лючок бензобака и отключите дворники, особенно если у вас есть датчик дождя. В современных автомобилях часто предусмотрен специальный режим для автомоек: он отключает чувствительные датчики и переводит коробку передач в нейтральное положение. Если такой режим есть — обязательно активируйте его. Это предотвратит случайные срабатывания систем помощи водителю и защитит электронику от повреждений.

Не все автомобили подходят для автоматических моек. Крупные внедорожники, машины с нестандартными колесами или широкими дисками могут не пройти по габаритам в тоннельной мойке. Владельцам таких авто стоит заранее уточнить ограничения у персонала. Кабриолеты с мягкой крышей тоже требуют особого подхода: лучше выбирать мойки с мягкими текстильными лентами и избегать использования мощных струй воды на крыше. В инструкции к автомобилю обычно есть отдельные рекомендации по уходу за такими машинами.

Если после мойки вы обнаружили повреждения, важно сразу зафиксировать факт происшествия и обратиться к администрации. Доказать, что царапина или вмятина появилась именно на мойке, бывает непросто, поэтому не игнорируйте правила и инструкции. Это поможет защитить свои интересы в случае спора.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Сочи Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться