Как правильно настроить кресло спорткара для езды по треку (советы опытного инструктора)
Фото: Porsche
«В своей работе мы сталкиваемся со всевозможными вариантами посадки, - говорит Дмитрий Федоров, инструктор Porsche Experience Center Russia. - Чаще всего это вальяжная поза: одна рука на руле, вторая где угодно. Плечи вообще не касаются сидения. Возможно, по ровной прямой такая посадка худо-бедно возможна. Но при скоростном повороте под действием центробежной силы водитель может вывалиться из кресла или повиснуть на руле».
Другая крайность, которая, к сожалению, часто встречается - желание увидеть, что же происходит спереди – для этого слишком высоко поднимается кресло. В таком положении, утверждает эксперт, не менее трудно поворачивать рулем и, в целом, управлять автомобилем.
Дмитрий Федоров продолжает: «Как легко и быстро настроить себя на трековую поездку? Первое – начните с ноги. Проверьте, что вы можете создавать хорошее усилие на педали тормоза. Если на простой дороге мы, как правило, притормаживаем, и редко когда интенсивно тормозим, то на треке приходится использовать весь потенциал тормозной системы, создавать большое усилие. Заведите машину, продавите сильно педаль тормоза и убедитесь, что вы к ней не тянетесь».
Вторая рекомендация профессионального инструктора: необходимо положить запястье руки на рулевое колесо, немного его свешивая. Далее следует проверить, чтобы плечи не отрывались от сиденья. Если плечи в воздухе, вы недостаточно близко сидите к органам управления. Себя просто необходимо удерживать плечами. Спинку же кресла следует выставить в более вертикальном положении, нежели, когда вы ездите по дорогам общего пользования.
Обратите внимание на то, чтобы на руле находились обе руки. «Когда мы едем быстро, только так можно максимально точно управлять автомобилем, - говорит Дмитрий Федоров. – Хват: палец внутри, чтобы можно было удерживать обод. Кисти напрягать не стоит, они не должны сминать этот обод. В локтях должен быть изгиб».
Ну и, конечно же, не надо забывать про ремень безопасности. Его лямка должна проходить по плечу, и никак иначе. «Не нужно обманывать самого себя, - призывает эксперт. - Более того, ремень лучше притянуть чуть крепче обычного – в любом повороте будете плотно сидеть и уверенно себя чувствовать».
Все вышеперечисленное - элементы культуры спортивного вождения. Их необходимо не просто знать, но и активно применять на практике. Для своей же безопасности.
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