Как правильно отрегулировать фары дальнего и ближнего света, противотуманки
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Причин у фар светить не под нужным углом несколько: замена лампочки, поврежденный капот после ДТП, замена всей фары, ремонт подвески, после которого фары могли изменить свое положение. Вспомните, в темное время суток на дороге некоторые встречные автомобили ослепляют вас ярким светом фар. Если это не дешевый китайский «ксенон» и не забытый включенный дальний, то дело в неотрегулированном ближнем свете. Вместо того, чтобы светить на дорогу, лампочки в фарах светят во встречный транспорт. Чтобы не стать тем самым водителем, ослепляющим других, срочно регулируем фары.
Подготовка к работе
Если вы приедете на СТО для регулировки фар, то перед самой процедурой мастера проверят давление в шинах и выровняют его. Водителя попросят остаться в автомобиле, в идеале, чтобы и топливный бак был заполнен: таким образом становится понятна стандартная нагрузка автомобиля. Советуем воспользоваться правилами СТО и при самостоятельной регулировке сделать то же самое.
Для любой проверки вам потребуется ровная площадка без кочек под колесами, без уклонов и ям.Для самостоятельных проверок помимо ровной площадки, вам понадобится еще и стена, чтобы на ней проверить отражение света фар. Перед проверкой любым из способов обнулите корректор фар, расположенный где-то около руля в салоне автомобиля.
Как сделать регулировку фар
Для начала выберете стену, к которой сможете подъехать на расстояние около 5 метров. Проверьте, чтобы автомобиль стоял ровно. Включите фары и проверьте по отражению на стене, ровно ли они светят.
Удобнее всего регулировать фары в сумерки, так как свет на стене будет более контрастным, чем днем. Если разницы в свете вы не обнаружили, поздравляем, вам не нужно регулировать фары. Если же один пучок света находится ниже другого, придется настроить свет.
Чтобы проверить, по какой фаре определять «правильную» регулировку, попросите у той же стены встать человека. При среднем росте вашего помощника фары будут светить на уровне его колен. Это правильная граница регулировки.
Какие способы регулировки существуют
Самый простой, но не очень точный способ отрегулировать фары - подъехать к стене и «на глаз» настроить пучки света. Еще один простой, но чуть более точный способ - найти на стене трафарет для регулировки фар. Такие часто висят на стенах СТО. Вместо коленей помощника и воображаемого уровня регулировки, на трафарете будут отмечены точные места, куда должен попадать свет фар.
Точнее с задачей справится лазерный уровень, продающийся в строительных магазинах. Схема проверки та же: выбираете ровную площадку, подъезжаете к стене дома на 5 метров, включаете фары. Затем поставьте строительный инструмент так, чтобы лазерный луч проходил ровно посередине фар и отражался на стене. Если граница света и тени расположилась выше лазерной линии, то ваши фары слепят встречных водителей. Если граница намного ниже лазера, то фары горят только под колесами, не освещая дорогу.
Самый точный способ регулировки знают мастера на станциях технического обслуживания - в их распоряжении специальные приборы.
Регулировка фар дальнего и ближнего света
Помните, что на отрегулированные фары в правилах существует ГОСТ. То есть если фары отрегулированы неверно, сотрудник ГИБДД вправе запретить вам дальнейшее использование автомобиля до исправления неисправностей.
Габаритные огни редко дают яркий свет, который будет четко отражаться от стены даже в темное время суток, поэтому регулировку фар производят по ближнему свету. Для того чтобы проверить дальний, отдельно регулировать фары не придется - блоки света совмещены.
Если уровень фар при проверке вас не устроил, откройте капот и найдите регулировочные винты. Как правило, они расположены на задней части фары. Если при беглом взгляде винты вы не нашли, обратитесь к инструкции и строению модели своего авто.
Регулировка ПТФ
Противотуманные фары на глаз уже не отрегулировать - их свет слишком мягкий и рассеивающийся. Проще всего «противотуманки» проверить в сервисе. А для самостоятельной работы потребуется все та же ровная площадка и стена. А также рулетка, скотч или мел.
Помните, что правильно отрегулированные фары не только берегут вашу карму от проклятий встречных автомобилей, но и отвечают за безопасность на дороге, освещают обочину, знаки, разметку и дорожное полотно.
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