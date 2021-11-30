Как правильно получить автомобиль в наследство: что говорит ГИБДД
Раньше ГИБДД не особенно интересовалась такими вопросами. Кроме того, остановивший автомобиль инспектор попросту не мог знать, что владелец машины умер. Однако в последнее время ГИБДД заявляет следующее: после смерти человека все или практически все его документы считаются недействительными.
На этом основании как бы аннулируются и документы на автомобиль, то есть ПТС и свидетельство о регистрации. Поэтому, по мнению гаишников, управление таким автомобилем можно приравнять к управлению незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством. А за это уже предусмотрено серьёзное наказание.
За первое нарушение назначается штраф 500 – 800 рублей, а вот за повторное – уже лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев, либо штраф 5 000 рублей. Повторным считается то же нарушение, совершённое в течение 1 года, причём с какого именно момент считается этот срок – вопрос неоднозначный и спорный: то ли с момента уплаты первого штрафа, то ли с момента вступления в силу постановления об этом штрафе. Даже у судей здесь могут быть разные мнения.
Есть и вероятность отправления такого автомобиля на штрафстоянку. Причём непонятно, кто сможет извлечь его оттуда, ведь юридически до официального вступления кого-либо в наследство определённого владельца у машины нет.
Также в ГИБДД говорят, что инспекторы теперь смогут при желании проверять, жив ли владелец автомобиля, для этого им будет предоставлен доступ к некой базе данных.
В Интернете ходят слухи, что подобное внимание к вопросу было привлечено тем, что некоторые люди ездят на машинах умерших родственников, не оформляя их как наследство, при этом, штрафы с дорожных камер выписываются умершему, а, следовательно, государство их не получает. Так что вполне вероятно, что причиной всех этих заявлений стали, как это часто бывает, деньги. Известно, что процедура вступления в наследство в России затянутая, и занимает, как минимум, полгода. Государство, видимо, не очень волнует тот факт, что после смерти владельца машины родственники теперь не смогут полгода ей пользоваться.
Есть и ещё один нюанс, но он не новый. При смерти автовладельца недействительными становятся и страховые полисы на автомобиль, в том числе, и полис ОСАГО. Поэтому в случае ДТП по вине водителя такой машины, ему придётся оплачивать ремонт чужого авто из своего кармана.
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