Как правильно пользоваться сигналом поворота: советы от бывалых водителей
На перекрестке
В ПДД РФ п. 8.2 сказано, что водитель обязан заранее подать сигнал рукой или включив указатель поворота до начала выполнения маневра, иными словами – заблаговременно предупредить других участников движения. Проблема в том, что в правилах не прописаны временные рамки этого «заблаговременно». Насколько заранее следует включать поворотник?
Рассчитать их можно, если взять за основу указанную в ПДД скорость реакции водителя и скорость движения. Тогда в городе, если скорость около 60 км/ч, предупреждающий сигнал нужно включать примерно за 30 метров до поворота. Если скорость движения ниже 40 км/ч, то достаточно предупредить позади идущие машины за 20 метров. А вот на трассе, где скорость значительно выше, о намерении совершить маневр следует предупреждать минимум за 100 метров.
На светофоре
Правильным будет включить сигнал поворота уже подъезжая к светофору, чтобы следующие за вами водители могли перестроиться в другой ряд. Включать поворотник, только когда загорается желтый или зеленый сигнал светофора, с точки зрения ПДД не будет считаться нарушением. А вот неуважением к другим – да.
На кольце
При круговом движении важно знать, что в нем три этапа: въезд, движение по кругу, съезд. На каждом этапе нужно включать правильный сигнал.
При въезде включается только правый сигнал поворота, а не левый, как полагают некоторые водители.
Во время движения по кругу нужно использовать сигнал поворота в зависимости от полосы, на которую перестраиваетесь – левый или правый. Либо продолжать движение по кругу без включения сигнала, если вы остаетесь на одной полосе. Главное учитывать, что съезд с кругового движения часто доступен только из правой крайней полосы. А если есть знак 5.15.1 «Направления движения по полосам», то съезд производится в соответствии с ним. Также запомните, что при съезде водитель обязан включить правый сигнал поворота.
За не включение или неправильное использование сигнала поворота предусмотрен штраф в размере 500 рублей, об этом говорится в пункте 1.1 статьи 12.14 КоАП РФ. Так что не забывайте о правилах использования поворотников и уважайте других участников движения.
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