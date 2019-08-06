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6 августа 2019, 10:10

Как правильно проверить уровень масла в АКПП

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Извечный спор автомобилистов о том, какая коробка лучше - автоматическая или механическая, наверное, решит только техническая эволюция, когда производители вынуждены будут отказаться от «механики» в пользу новых технологий. АКПП проще управлять, но сама конструкция коробки сложнее.

Стоимость ремонта «автомата» на разных автомобилях может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы не допускать ремонта, важно следить за техническим состоянием автоматической коробки. В том числе надо знать, как проверить уровень масла в АКПП.

Признаки недостатка масла в АКПП

Автомобильные эксперты сходятся на том, что менять масло в коробке передач нужно в среднем раз в 50-80 тыс. км в зависимости от автомобиля, условий эксплуатации и стиля вождения. В сервисном «мануале» каждого авто прописана рекомендация производителя, на каком пробеге нужно заменить масло. Если пропустить момент своевременной замены, то при заведенном двигателе коробка, оставаясь на месте, будет гудеть при смене оборотов. При попытках переключить передачи вверх, машина будет отвечать ощутимыми пинками.

Согласно статистике, большинство поломок в АКПП можно было бы избежать, если бы масло было заменено вовремя. Автоматическая коробка прослужит дольше, если вовремя проверять уровень масла и не доводить до поломок, толчков и шума.

Как правильно проверять уровень масла в АКПП. Пошаговая инструкция

Эта инструкция подходит под большинство современных автомобилей.

Шаг 1. Заведите мотор, дождитесь, когда обороты нормализуются, прокатитесь несколько километров, чтобы коробка прогрелась.

Шаг 2. Найдите ровную площадку, чтобы машина стояла без наклона. Переведите рычаг коробки в «Паркинг».

Шаг 3. Начните проверку масла с поиска щупа под капотом. Если на щупе есть надпись HOT или  COLD - это означает, в каком состоянии должен быть двигатель во время проверки. При «горячем» щупе правильно проверять масло в АКПП нужно при запущенном двигателе. А при «холодном» производите проверку при выключенном зажигании. В случае если на щупе присутствуют обе надписи, то они указывают на то, какой уровень масла должен быть при включенном и выключенном зажигании. Надписи FULL и ADD говорят о минимальном и максимальном уровне масла при заведенном двигателе.

Шаг 4. Вытащите щуп, вытрите его сухой тряпкой, чтобы на нем не осталось следов масла. Вставьте мерный щуп обратно и вытащите его через пару секунд.

На щупе должны располагаться засечки, показывающие минимальный и максимальный уровень масла. Если количество масла приближается к минимальной отсечке, долейте немного в коробку. Если уровень масла выше максимального, его придется откачивать. Старайтесь держать средний показатель между уровнями.

При пониженном уровне масла маслонасос будет «хватать» воздух, затем неминуемо вспенится оставшаяся жидкость. Это приведет к понижению давления, перегреву КП и быстрому износу.
Если уровень будет превышать допустимый, то масло также вспенится, но уже не от воздуха в системе, а из-за контакта с вращающимися деталями. Последствия будут такими же.

Особенности при проверке уровня масла в АКПП на разных марках авто

Схема проверки по своей сути мало чем отличается у разных автомобильных брендов, но есть нюансы.
Так, например, в автомобилях Audi, Volkswagen и BMW вообще нет щупов у коробки, а уровень масла проверяется на подъемнике через специальное смотровое окошко в картере коробки.

Уровень масла в автомобилях Dodge, Jeep, Mazda, Mitsubishi и Hyundai стоит проверять, когда коробка переключена в «нейтраль».

В автоматической коробке масло смазывает детали и защищает их, смывая изношенные частички с поверхности. Кроме того, мало в АКПП выступает «посредником» крутящего момента между мотором и гидротрансформатором. Масло выполняет не только защитную функцию: оно перемещается внутри гидроблока, заставляя включаться нужную передачу. В отличие от «робота» и вариатора, где масло - лишь смазка, в гидротрансформарторах нужно быть особенно внимательными к качеству и уровню рабочей масляной жидкости.


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Как правильно проверить уровень масла в АКПП
Стоимость ремонта «автомата» на разных автомобилях может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы не допускать ремонта, важно следить за техническим состоянием автоматической коробки. В том числе надо знать, как проверить уровень масла в АКПП.Признаки недостатка масла в АКППАвтомобильные эксперты сходятся на том, что менять масло в коробке передач нужно в среднем раз в 50-80 тыс. км в зависимости от автомобиля, условий эксплуатации и стиля вождения. В сервисном «мануале» каждого авто прописана рекомендация производителя, на каком пробеге нужно заменить масло. Если пропустить момент своевременной замены, то при заведенном двигателе коробка, оставаясь на месте, будет гудеть при смене оборотов. При попытках переключить передачи вверх, машина будет отвечать ощутимыми пинками. Согласно статистике, большинство поломок в АКПП можно было бы избежать, если бы масло было заменено вовремя. Автоматическая коробка прослужит дольше, если вовремя проверять уровень масла и не доводить до поломок, толчков и шума.Как правильно проверять уровень масла в АКПП. Пошаговая инструкцияЭта инструкция подходит под большинство современных автомобилей. Шаг 1. Заведите мотор, дождитесь, когда обороты нормализуются, прокатитесь несколько километров, чтобы коробка прогрелась. Шаг 2. Найдите ровную площадку, чтобы машина стояла без наклона. Переведите рычаг коробки в «Паркинг».Шаг 3. Начните проверку масла с поиска щупа под капотом. Если на щупе есть надпись HOT или  COLD - это означает, в каком состоянии должен быть двигатель во время проверки. При «горячем» щупе правильно проверять масло в АКПП нужно при запущенном двигателе. А при «холодном» производите проверку при выключенном зажигании. В случае если на щупе присутствуют обе надписи, то они указывают на то, какой уровень масла должен быть при включенном и выключенном зажигании. Надписи FULL и ADD говорят о минимальном и максимальном уровне масла при заведенном двигателе. Шаг 4. Вытащите щуп, вытрите его сухой тряпкой, чтобы на нем не осталось следов масла. Вставьте мерный щуп обратно и вытащите его через пару секунд. На щупе должны располагаться засечки, показывающие минимальный и максимальный уровень масла. Если количество масла приближается к минимальной отсечке, долейте немного в коробку. Если уровень масла выше максимального, его придется откачивать. Старайтесь держать средний показатель между уровнями.При пониженном уровне масла маслонасос будет «хватать» воздух, затем неминуемо вспенится оставшаяся жидкость. Это приведет к понижению давления, перегреву КП и быстрому износу.Если уровень будет превышать допустимый, то масло также вспенится, но уже не от воздуха в системе, а из-за контакта с вращающимися деталями. Последствия будут такими же.Особенности при проверке уровня масла в АКПП на разных марках автоСхема проверки по своей сути мало чем отличается у разных автомобильных брендов, но есть нюансы.Так, например, в автомобилях Audi, Volkswagen и BMW вообще нет щупов у коробки, а уровень масла проверяется на подъемнике через специальное смотровое окошко в картере коробки. Уровень масла в автомобилях Dodge, Jeep, Mazda, Mitsubishi и Hyundai стоит проверять, когда коробка переключена в «нейтраль». В автоматической коробке масло смазывает детали и защищает их, смывая изношенные частички с поверхности. Кроме того, мало в АКПП выступает «посредником» крутящего момента между мотором и гидротрансформатором. Масло выполняет не только защитную функцию: оно перемещается внутри гидроблока, заставляя включаться нужную передачу. В отличие от «робота» и вариатора, где масло - лишь смазка, в гидротрансформарторах нужно быть особенно внимательными к качеству и уровню рабочей масляной жидкости.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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