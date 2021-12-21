Как правильно снимать автомобили, чтобы они казались быстрыми: советы режиссера Top Gear
Фото: Top Gear
Также полезно снимать сбоку, когда автомобиль движется на фоне чего-то. Именно окружение и перспектива помогают соотнести скорость машины. Когда вокруг автомобиля пустое пространство трудно определить, насколько быстро он едет. Если добавить небольшое дрожание камеры, то видео станет еще более динамичным.
Достичь нужного эффекта можно и при помощи крупных планов, но тут главное соблюдать технику безопасности и не попасть под колеса. Операторы часто используют дроны, позволяющие снимать с позиций, которые раньше были слишком опасны для жизни. Сейчас же благодаря новым технологиям можно снимать практически с любой точки. При этом дроны также движутся и добавляют больше динамики в кадр. Наконец последнее, что добавляет видео динамики – это быстрая смена планов: съемки с дрона и с камеры на борту автомобиля, движение навстречу, погоня, дрожащая камера, реакция пилота и т.п.
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