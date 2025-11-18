Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 19:35

Как правильно выбрать давление в шинах зимой для безопасности и экономии

Как правильно выбрать давление в шинах зимой для безопасности и экономии

Зимние шины: почему важно следить за давлением и как избежать ошибок

Как правильно выбрать давление в шинах зимой для безопасности и экономии

Зимой давление в шинах падает, и это может привести к неприятным последствиям. Как часто нужно проверять давление и почему его стоит немного увеличивать при морозах? Узнайте, как сохранить управляемость и продлить срок службы шин в холодное время года.

Зимой давление в шинах падает, и это может привести к неприятным последствиям. Как часто нужно проверять давление и почему его стоит немного увеличивать при морозах? Узнайте, как сохранить управляемость и продлить срок службы шин в холодное время года.

Шины — единственная часть автомобиля, которая постоянно соприкасается с дорогой. Их состояние напрямую влияет на безопасность, расход топлива и даже на то, как машина ведет себя на скользком покрытии. Особенно в холодное время года, когда температура резко падает, давление в шинах может быстро измениться, что сказывается на управляемости и износе.

Автовладельцы часто забывают, что при понижении температуры на 10 градусов давление в шинах уменьшается примерно на 0,1 бара. Например, если осенью вы накачали колеса до 2,0 атм, то на морозе в минус 20 давление может упасть до 1,7 атм. Это приводит к увеличенному износу боковин, большему расходу топлива и даже риску повреждения диска.

Оптимальные значения и нюансы зимней подкачки

Производители автомобилей указывают рекомендуемое давление для каждой модели и размера шин — обычно эти данные можно найти на наклейке в проеме водительской двери или на лючке бензобака. В среднем зимой стоит ориентироваться на диапазон от 2,0 до 2,8 атм. Однако опытные водители советуют в морозы подкачивать шины примерно на 0,2 бара выше нормы, чтобы компенсировать естественное падение давления.

Если предстоит дальняя поездка или машина сильно загружена, давление также стоит немного увеличить. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в пути и сохранить устойчивость на трассе. Важно помнить: перекачанные шины становятся жестче, хуже держат дорогу на поворотах и быстрее изнашиваются по центру протектора. Недокачанные — увеличивают расход топлива и быстрее изнашиваются по краям.

Как и когда проверять давление зимой

Проверять давление в шинах зимой нужно не реже раз в месяц, а лучше — каждые две недели. Делать это стоит только на холодных колесах, когда машина простояла без движения хотя бы 4-5 часов. Измерения проводят на ровной поверхности, чтобы получить точные данные для всех колес.

Для проверки подойдет любой исправный манометр — механический или электронный. Если собственного прибора нет, воспользоваться можно оборудованием на шиномонтаже, автомойке или заправке. В современных авто данные о давлении часто выводятся на экран бортового компьютера благодаря системе TPMS.

Если при движении машину тянет в сторону или слышен необычный свист резины, стоит немедленно проверить давление — возможно, одно из колес спущено. Перекачанные шины выдают себя жесткой ездой и снижением комфорта.

Таблица перевода и полезные советы

В России чаще всего используют значения в атмосферах или барах. Для удобства: 1 атмосфера примерно равна 1,01 бар, а 1 бар — 14,5 psi. Оптимальные значения для большинства легковых авто — от 2,0 до 2,8 бар (29-41 psi).

Зимой лучше накачивать шины в теплом помещении, а затем после выезда на улицу еще раз проверить давление и скорректировать его при необходимости. Если такой возможности нет, просто увеличьте давление на 0,2 бара по сравнению с летними значениями — этого достаточно для компенсации холода.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить шины в хорошем состоянии, снизить риск аварий и сделать поездки зимой более безопасными и комфортными.

