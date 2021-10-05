Как прекратить регистрацию транспортного средства в ГИБДД: инструкция
Что значит прекращение регистрации автомобиля
При прекращении регистрации государственный учет машины в автоинспекции приостанавливается.
Вы вправе произвести данные действия, если:
- вашу машину угнали;
- машина не подлежит восстановлению после аварии;
- у автомобиля истек временный учет;
- вы продали машину, но спустя 10 суток новый хозяин не перерегистрировал ее на себя;
- лизингодатель подал заявление о расторжении договора при временной постановке на учет.
Прекращение регистрации транспортного средства – обратимая процедура. Учет машины приостановят, но ее данные не удалят из базы, как при снятии с учета.
Зачем бывший владелец прекращает регистрацию проданного автомобиля?
Пока машина числится за вами, штрафы и налоги приходят именно вам. Если после продажи машины новый хозяин не переоформит ее на себя, и начнет собирать штрафы с камер, все они поступят лицу, за которым числится машина. И придется возиться с обжалованием чужих штрафов.
«Первое, за что точно заплатит бывший владелец — это транспортный налог. ИФНС получает данные о владении гражданами автомобилей из ГИБДД, которая думает, что владелец вы. Поскольку о том, что вы продали машину в ГИБДД не знают, и не узнают пока к ним не обратится бывший, либо новый владелец автомобиля. Второе — это штрафы из систем автоматической фиксации правонарушений, они также берут информацию о собственнике из базы зарегистрированных в ГИБДД автомобилей. Каждый оформленный таким образом штраф придется обжаловать отдельно, так что если новый владелец постарается — придется писать пачку жалоб», — рассказал 110km.ru Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Кроме того, есть истории о том, что машина попала в ДТП и скрылась, или на автомобиле было совершено преступление. В этом случае встречи и объяснений с полицией не избежать. В случае если на машине будет совершено преступление, вы автоматически станете подозреваемым в соучастии в этом преступлении, пока следователь или суд не убедиться в вашем неведении.
«Во всех случаях поможет правильно составленный оригинал договора купли-продажи транспортного средства. Не забывайте проверять паспорт у вашего покупателя и сравнивать с данными договора. Договор с “несуществующим” лицом может заставить вас долго платить налог за давно проданный автомобиль. Не стесняйтесь предупреждать покупателя, что через 10 дней вы прекратите регистрацию своего автомобиля», — советует Алексей Поляков.
Если 10 суток с продажи машины истекли, то проверьте — переоформил ли новый владелец машину на себя. Для этого зайдите на официальный сайт автоинспекции в раздел «Проверка автомобиля», введите в поле VIN машины. В истории регистрации последним владельцем должен быть указан покупатель. Если там до сих пор ваше имя – нужно прекратить регистрацию транспортного средства.
Как прекратить регистрацию автомобиля?
Обратиться за прекращением регистрации в ГИБДД вы должны с заполненным заявлением и своим паспортом. Остальной список документов будет зависеть от причины, по которой приостанавливается учет машины:
- Если учет приостанавливается из-за утраты либо износа машины, предоставляются ее документы, госномер и акт осмотра автомобиля.
- Если регистрация прекращается на угнанную машину, то нужно подтвердить этот факт справкой из полиции. Кроме того, нужно принести ПТС, СТС, номерные знаки (если они остались).
- Если вышел срок временной регистрации ввезенного из-за рубежа автомобиля, регистрация будет приостановлена автоматически.
- Если регистрация прекращается из-за расторжения договора лизинга, представителю лизингодателя нужно будет принести помимо заявления доверенность от нотариуса.
- Если прекращение регистрации производится в связи с продажей автомобиля бывшим собственником по истечении 10 суток, то заявление следует дополнить договором купли-продажи, копией ПТС (при наличии). Ставить в известность о своих намерениях хозяина машины не нужно.
В ГИБДД могут попросить написать объяснительную и рассказать о причинах приостановления учета машины. С заполненным заявлением, паспортом и иными документами нужно обратиться в любое удобное для вас подразделение МРЭО на территории России.
Бланк заявления о прекращении регистрации можно скачать тут…
Кроме того, его бланк можно взять в автоинспекции и прямо там заполнить. Обычно он находится возле информационной стойки, а если там его нет – попросите у дежурного.
Укажите в заявлении:
- свои личные данные и информацию об Госавтоинспекции вверху документа;
- причину, по которой вы прекращаете регистрацию автомобиля (подчеркните);
- данные автомобиля;
- свои паспортные данные;
- число, месяц и год заполнения заявления;
- свою подпись.
Сдайте заявление и документы в приемное окно, и инспектор приостановит учет машины.
Прекращение регистрации машины через Госуслуги
Прекратить регистрацию можно и на Госуслугах. Делается это следующим образом:
- проходите регистрацию и верификацию на Госуслугах;
- выбираете из раздела услуг «Транспорт и вождение»;
- переходите к «Регистрации ТС», затем к «Снятию с учета при утилизации или вывозе за границы РФ»;
- выбираете прекращение регистрации в соответствии с имеющейся у вас причиной. Мы выберем снятие с учета бывшим владельцем после продажи авто;
- заполняете заявление данными документов и записываетесь на прием в МРЭО;
- отправляете заявление на обработку.
Ответ придет в личный кабинет. Останется явиться в ГИБДД в назначенное время и день с оригиналами документов. Заявление вы уже заполнили в электронном виде, и его приносить не нужно.
Госпошлины за прекращение регистрации не предусмотрены.
Последствия для хозяина машины, если бывший владелец прекратит регистрацию
За прекращением регистрации автомобиля через 10 суток после продажи последуют неприятности для его собственника. Если он попадется на дороге сотрудникам ГИБДД, к нему будет применено:
- штрафное взыскание в 1,5-2 тысячи рублей;
- изъятие госномера и СТС на автомобиль;
Машину не заберут, так как дадут возможность до конца суток зарегистрировать ее на себя.
Таким образом, не зарегистрировавший на свое имя машину собственник заплатит:
- госпошлину в 2000 рублей за новые госномера;
- 500 рублей за свидетельство о регистрации;
- 350 рублей за запись в ПТС;
- штраф в 1500-2000 рублей за нарушение сроков регистрации.
Если у покупателя были уважительные причины, по которым он пропустил обозначенный законом срок на регистрацию, он должен подтвердить это документально. Например, если он находился на лечении, нужно принести справку из больницы, а если был в командировке – транспортные билеты, путевку и т.д. Тогда санкций за нарушение сроков регистрации не будет.
Когда в прекращении регистрации автомобиля откажут?
ГИБДД откажется прекратить регистрацию машины, если:
- есть запрет на регистрационные действия;
- недостает какого-либо документа;
- заявитель не собственник, и у него нет доверенности на осуществление данных действий;
- отсутствуют полномочия на данные действия у регистрирующего органа;
- не истекли 10 суток с момента продажи машины, а бывший собственник уже хочет прекратить регистрацию.
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