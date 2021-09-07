Как превратить автомобиль в кемпер: немцы изобрели раскладушку (цена вас удивит)
Фото: CarCamper
Фото: CarCamper
Фото: CarCamper
Фото: CarCamper
Фото: CarCamper
Фото: CarCamper
Направляющие блоки фиксируют спальную поверхность и предотвращают скольжение. Алюминиевая рама прочная и долговечная, при этом вся конструкция достаточно легкая, полностью разбирается и экономит место в багажнике. CarCamper подходит для большинства автомобилей, нужно лишь сложить сидения. Первые поставки запланированы на ноябрь 2021 года. Стоит такая раскладушка недешево – односпальный вариант оценили минимум в 315 евро (27 тысячи рублей по текущему курсу), а двуспальный – в 375 долларов (32,5 тысячи рублей).
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