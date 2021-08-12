Как превратить разбитую Tesla Model 3 в настоящий внедорожник (видео)
Фото: youtube.com / Grind Hard Plumbing Co
Наиболее существенные изменения произошли в передней части. Пришлось обрезать капот и перенести радиаторы, чтобы установить стальной силовой каркас и мощную лебедку. Подвеску серьезно переработали, увеличили дорожный просвет и установили более крупные колеса, обутые во внедорожные покрышки. Стандартные фары головного света заменили на четыре светодиодных секции. Автомобиль уже успешно прошел испытания. Однако проект не закончен. Блогеры обещают смонтировать полный каркас безопасности, установить запаску и палатку на крыше, чтобы получилась идеальная внедорожная Tesla.
- 3 400 000 РTesla Model 3 2017 в Москве
- 5 550 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 4 447 416 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 4 300 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 3 390 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 4 500 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 400 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 3 480 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 3 520 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 376 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий