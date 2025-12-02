Уникальный проект тюнинга: комфорт и проходимость без лишних затрат – что получилось?

2 декабря 2025, 08:31
Как превратить УАЗ Буханку в идеальный экспедиционный автодом для охоты и рыбалки
УАЗ Буханка получила новый облик и функционал. В проекте использованы простые решения для повышения комфорта и проходимости. Внутри и снаружи появились необычные доработки. Узнайте, как изменился легендарный внедорожник.
УАЗ Буханка издавна считался одним из самых доступных и выносливых внедорожников для российских дорог и бездорожья. Несмотря на свои недостатки, этот автомобиль часто выбирают для экспедиций, охоты и рыбалки. Недавно завершился интересный проект по доработке Буханки, в котором удалось найти баланс между стоимостью и функциональностью.
Владелец не планировал использовать машину в экстремальных условиях, поэтому подготовка к бездорожью была умеренной. Специалисты техцентра «4х4» установили 65-миллиметровые проставки для боди-лифта, усилили подвеску амортизаторами Ironman и аккуратно подрезали колесные арки, чтобы сохранить заводской вид. Благодаря этим изменениям удалось поставить грязевые шины BFGoodrich MT диаметром 33 дюйма. Для уверенности на сложных участках добавили лебедку Come Up 9000, встроенную в силовой бампер РИФ от УАЗ-469, а сзади появился еще один силовой бампер под запаску.
На крыше разместили вместительный багажник и лестницу российского производства, а также хайджек, стандартную световую балку и дополнительный свет. Особое внимание уделелено оригинальному креплению для канистр, изготовленному специально для этого проекта. Главная изюминка – бензогенератор, закрепленный на багажнике через вибропоглощающие подушки и защищенный влагозащитным чехлом. Электричество от генератора подведено прямо в салон, что позволяет использовать бытовые приборы даже в полевых условиях.
Внутри Буханка изменилась не меньше. Передние кресла заменены на более удобные с регулировками, рулевое колесо и подрулевые переключатели взяты от «Соболя». Вместо замка зажигания теперь кнопка запуска двигателя. Весь салон разобрали для антикоррозийной обработки и шумоизоляции, а затем собрали заново, добавив множество новых элементов. Передние кресла отодвинуты назад, а между ними установили тумбу-бар с подстаканниками, а над ней – выступающий центр с ЖК-экраном и мощной акустикой. Для питания всей электроники добавили второй аккумулятор.
Многочисленные ящики для хранения вещей спроектировали и изготовили индивидуально. В одном из них спрятан обогреватель Eberspacher, который заменил штатную печь для задних пассажиров. Самым важным элементом стал диван ручной работы с механизмом трансформации и выдвижными полками, которые обеспечивают полноценное спальное место. Теперь владелец может не только комфортно путешествовать, но и отдыхать в любом месте маршрута.
Похожие материалы UAZ
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:02
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Один энтузиаст решил изменить классический Dodge Charger 1968 года. Он превратил купе в эффектный кабриолет и оснастил его впечатляющим мотором. Теперь уникальный автомобиль ищет нового владельца. История этого проекта удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.12.2025, 14:31
Ford Ranger с новым лифт-комплектом Delta4x4 и 33-дюймовыми шинами для Европы
Delta4x4 представила свежий тюнинг-пакет для Ford Ranger. Пикап получил лифт-подвеску и массивные шины. Внешний вид стал заметно брутальнее. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале. Узнайте, чем удивил новый Ranger.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 14:01
Dodge Durango 2029: новое поколение внедорожника впервые показали на рендерах
Dodge Durango третьего поколения выпускается с 2010 года. За это время модель неоднократно обновлялась, но оставалась одной из самых возрастных на рынке. Теперь появились первые изображения будущего поколения. Как изменится легендарный внедорожник – интрига сохраняется. Подробности о возможных переменах и стилистике – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 13:33
УАЗ начал испытания своих внедорожников на спиртовом бензине
Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.Читать далее
-
02.12.2025, 13:31
Редкий Dodge Polara 1964 года с Hemi V8 оказался жертвой заводской ошибки
Сколько Dodge Polara 1964 года получили легендарный 426 Hemi V8 на заводе? Ответ удивит даже знатоков. Этот мотор не был доступен для обычных версий. Почему так произошло и к чему это привело? История редкой машины, которая могла стать легендой, но все пошло не по плану.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
