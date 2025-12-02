Уникальный проект тюнинга: комфорт и проходимость без лишних затрат – что получилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 08:31

УАЗ Буханка получила новый облик и функционал. В проекте использованы простые решения для повышения комфорта и проходимости. Внутри и снаружи появились необычные доработки. Узнайте, как изменился легендарный внедорожник.

УАЗ Буханка издавна считался одним из самых доступных и выносливых внедорожников для российских дорог и бездорожья. Несмотря на свои недостатки, этот автомобиль часто выбирают для экспедиций, охоты и рыбалки. Недавно завершился интересный проект по доработке Буханки, в котором удалось найти баланс между стоимостью и функциональностью.

Владелец не планировал использовать машину в экстремальных условиях, поэтому подготовка к бездорожью была умеренной. Специалисты техцентра «4х4» установили 65-миллиметровые проставки для боди-лифта, усилили подвеску амортизаторами Ironman и аккуратно подрезали колесные арки, чтобы сохранить заводской вид. Благодаря этим изменениям удалось поставить грязевые шины BFGoodrich MT диаметром 33 дюйма. Для уверенности на сложных участках добавили лебедку Come Up 9000, встроенную в силовой бампер РИФ от УАЗ-469, а сзади появился еще один силовой бампер под запаску.

На крыше разместили вместительный багажник и лестницу российского производства, а также хайджек, стандартную световую балку и дополнительный свет. Особое внимание уделелено оригинальному креплению для канистр, изготовленному специально для этого проекта. Главная изюминка – бензогенератор, закрепленный на багажнике через вибропоглощающие подушки и защищенный влагозащитным чехлом. Электричество от генератора подведено прямо в салон, что позволяет использовать бытовые приборы даже в полевых условиях.

Внутри Буханка изменилась не меньше. Передние кресла заменены на более удобные с регулировками, рулевое колесо и подрулевые переключатели взяты от «Соболя». Вместо замка зажигания теперь кнопка запуска двигателя. Весь салон разобрали для антикоррозийной обработки и шумоизоляции, а затем собрали заново, добавив множество новых элементов. Передние кресла отодвинуты назад, а между ними установили тумбу-бар с подстаканниками, а над ней – выступающий центр с ЖК-экраном и мощной акустикой. Для питания всей электроники добавили второй аккумулятор.

Многочисленные ящики для хранения вещей спроектировали и изготовили индивидуально. В одном из них спрятан обогреватель Eberspacher, который заменил штатную печь для задних пассажиров. Самым важным элементом стал диван ручной работы с механизмом трансформации и выдвижными полками, которые обеспечивают полноценное спальное место. Теперь владелец может не только комфортно путешествовать, но и отдыхать в любом месте маршрута.

Упомянутые марки: УАЗ
