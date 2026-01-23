Советский кемпер, который удивил даже самых опытных путешественников

23 января 2026, 07:08
Как прицеп-дача Скиф изменил автотуризм в СССР и стал мечтой миллионов — его покупали бы и сейчас
Как прицеп-дача Скиф изменил автотуризм в СССР и стал мечтой миллионов — его покупали бы и сейчас
В 1970-х на Урале появился прицеп-дача Скиф. Он подходил к любому советскому авто. Внутри - складная мебель и палатка. Цена кусалась, но спрос не падал. Почему он стал легендой - читайте далее.
В начале 1970-х годов на уральском заводе «Искра» родилась идея, которая перевернула представление советских автолюбителей о путешествиях. Прицеп-дача «Скиф» стал настоящим открытием для тех, кто мечтал о свободе на колесах, но не мог позволить себе зарубежных кемперов. Его конструкция была настолько продуманной, что буксировать Скиф мог практически любой легковой автомобиль - от скромного Запорожца до солидной Волги.
Внешне «Скиф» ничем не выделялся — обычный дорожный прицеп с крышкой, чем даже вызывал снисходительные улыбки у опытных автотуристов. Однако всё менялось на стоянке: стоило владельцу разложить конструкцию, как перед изумлёнными зрителями вырастал полноценный дом на колёсах.
Колеса для «Скиф» позаимствовали от мотоколяски, дорожный просвет в 240-260 мм и пружинная подвеска сделали его пригодным даже для не самых ровных дорог. Советские дороги, как известно, не баловали ровностью, но «Скиф» уверенно держался на трассе, не доставляя хлопот водителю.
На стоянке прицеп превращался в просторную палатку площадью 6 квадратных метров. В комплекте складной стол и четыре стула, интерьер удивительно уютный: спальные места на четверых, ящики для вещей под диванами, небольшая веранда с опусканием штор на окнах. В более поздней версии Скиф-1М улучшили материалы тента и обивки, а на полу появился палас - мелочь, но именно такие детали создают ощущение домашнего уюта даже в глухой тайге.
Цена на «Скиф» поначалу составляла 800 рублей - немаленькая, но для многих автотуристов вполне оправданная. К середине 1970-х стоимость выросла до 1250 рублей, что было сравнимо с ценой нового Запорожца. Несмотря на это, спрос на прицеп-дачу не падал: советские семьи выстраивались в очередь, чтобы получить заветный билет в комфортные путешествия.
«Скиф» стал символом эпохи, когда мечта о собственном доме на колесах казалась недостижимой роскошью. Можно было отправиться в путь, не оглядываясь на расписание отелей и кемпингов, он дарил ощущение независимости и приключений. Для многих советских людей «Скиф» был не просто прицепом, а воплощением мечты о настоящей свободе - пусть и на четырех крошечных колесах.
Похожие материалы UAZ
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 14:58
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.Читать далее
-
23.01.2026, 14:38
Как КамАЗ проверяет качество сварки кабин К5: уникальные технологии и точность
На заводе КамАЗа контроль сварки кабин доведен до микронов. Автоматизация и лазерное сканирование. В лаборатории работают уникальные измерительные системы. Как это влияет на качество?Читать далее
-
23.01.2026, 14:29
В России продают единственный Bajaj Qute с расходом 2,7 литра на 100 км
В РФ появился уникальный Bajaj Qute. Его расход топлива удивляет даже скептиков. Квадрицикл продают за 410 тысяч рублей. Документы оформлены необычно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 14:05
Lancia Emilia: виртуальный купе-оммаж Древнему Риму и современным GT
Виртуальный проект Lancia Emilia удивил поклонников марки. Купе сочетает классику и современные линии. Дизайнеры вдохновились древнеримскими дорогами. Новинка существует только в цифровом мире. Но обсуждение не утихает.Читать далее
-
23.01.2026, 12:59
Редкий КЗКТ-7428 с 26-литровым дизелем выставлен на продажу в Череповце
В Череповце появился уникальный шанс приобрести мощный тягач КЗКТ-7428. Машина простаивает на хранении более 20 лет. Цена вызывает вопросы, а техническое состояние интригует. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
23.01.2026, 12:47
Cordiant представил 30 новых свечей зажигания для авто разных марок
Cordiant расширил ассортимент свечей зажигания. В продаже появились 30 новых позиций. Новинки подходят для авто из России, Европы и Азии. В линейке - изделия с никелем, иттрием и драгметаллами. Гарантия - 2 года.Читать далее
-
23.01.2026, 12:36
Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году
Владельцы авто в России сталкиваются с новыми расходами. Суммы удивляют даже опытных водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 14:58
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.Читать далее
-
23.01.2026, 14:38
Как КамАЗ проверяет качество сварки кабин К5: уникальные технологии и точность
На заводе КамАЗа контроль сварки кабин доведен до микронов. Автоматизация и лазерное сканирование. В лаборатории работают уникальные измерительные системы. Как это влияет на качество?Читать далее
-
23.01.2026, 14:29
В России продают единственный Bajaj Qute с расходом 2,7 литра на 100 км
В РФ появился уникальный Bajaj Qute. Его расход топлива удивляет даже скептиков. Квадрицикл продают за 410 тысяч рублей. Документы оформлены необычно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 14:05
Lancia Emilia: виртуальный купе-оммаж Древнему Риму и современным GT
Виртуальный проект Lancia Emilia удивил поклонников марки. Купе сочетает классику и современные линии. Дизайнеры вдохновились древнеримскими дорогами. Новинка существует только в цифровом мире. Но обсуждение не утихает.Читать далее
-
23.01.2026, 12:59
Редкий КЗКТ-7428 с 26-литровым дизелем выставлен на продажу в Череповце
В Череповце появился уникальный шанс приобрести мощный тягач КЗКТ-7428. Машина простаивает на хранении более 20 лет. Цена вызывает вопросы, а техническое состояние интригует. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
23.01.2026, 12:47
Cordiant представил 30 новых свечей зажигания для авто разных марок
Cordiant расширил ассортимент свечей зажигания. В продаже появились 30 новых позиций. Новинки подходят для авто из России, Европы и Азии. В линейке - изделия с никелем, иттрием и драгметаллами. Гарантия - 2 года.Читать далее
-
23.01.2026, 12:36
Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году
Владельцы авто в России сталкиваются с новыми расходами. Суммы удивляют даже опытных водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.Читать далее