Советский кемпер, который удивил даже самых опытных путешественников

Как прицеп-дача Скиф изменил автотуризм в СССР и стал мечтой миллионов — его покупали бы и сейчас

В 1970-х на Урале появился прицеп-дача Скиф. Он подходил к любому советскому авто. Внутри - складная мебель и палатка. Цена кусалась, но спрос не падал. Почему он стал легендой - читайте далее.

В начале 1970-х годов на уральском заводе «Искра» родилась идея, которая перевернула представление советских автолюбителей о путешествиях. Прицеп-дача «Скиф» стал настоящим открытием для тех, кто мечтал о свободе на колесах, но не мог позволить себе зарубежных кемперов. Его конструкция была настолько продуманной, что буксировать Скиф мог практически любой легковой автомобиль - от скромного Запорожца до солидной Волги.

Фото: zr.ru / Скиф / Искра

Внешне «Скиф» ничем не выделялся — обычный дорожный прицеп с крышкой, чем даже вызывал снисходительные улыбки у опытных автотуристов. Однако всё менялось на стоянке: стоило владельцу разложить конструкцию, как перед изумлёнными зрителями вырастал полноценный дом на колёсах.

Колеса для «Скиф» позаимствовали от мотоколяски, дорожный просвет в 240-260 мм и пружинная подвеска сделали его пригодным даже для не самых ровных дорог. Советские дороги, как известно, не баловали ровностью, но «Скиф» уверенно держался на трассе, не доставляя хлопот водителю.

Фото: zr.ru / Скиф / Искра

На стоянке прицеп превращался в просторную палатку площадью 6 квадратных метров. В комплекте складной стол и четыре стула, интерьер удивительно уютный: спальные места на четверых, ящики для вещей под диванами, небольшая веранда с опусканием штор на окнах. В более поздней версии Скиф-1М улучшили материалы тента и обивки, а на полу появился палас - мелочь, но именно такие детали создают ощущение домашнего уюта даже в глухой тайге.

Цена на «Скиф» поначалу составляла 800 рублей - немаленькая, но для многих автотуристов вполне оправданная. К середине 1970-х стоимость выросла до 1250 рублей, что было сравнимо с ценой нового Запорожца. Несмотря на это, спрос на прицеп-дачу не падал: советские семьи выстраивались в очередь, чтобы получить заветный билет в комфортные путешествия.

«Скиф» стал символом эпохи, когда мечта о собственном доме на колесах казалась недостижимой роскошью. Можно было отправиться в путь, не оглядываясь на расписание отелей и кемпингов, он дарил ощущение независимости и приключений. Для многих советских людей «Скиф» был не просто прицепом, а воплощением мечты о настоящей свободе - пусть и на четырех крошечных колесах.