Как продать автомобиль на запчасти целиком или по частям
Когда продажа авто на запчасти целесообразна
Сбыть машину по запчастям имеет смысл, если машина:
- в ДТП получила повреждения, устранение которых потребует затрат свыше 70% от ее цены по рыночному курсу.
- пострадала в пожаре после аварии или по причине замыкания электрики.
- подверглась воздействию агрессивной среды, например, была утоплена в соленой воде.
- более не может эксплуатироваться по причине утраты работоспособности.
- есть юридические проблемы.
Чем меньше у автомобиля технических проблем и популярнее его марка, тем больше денег можно выручить с продажи на запчасти. Выручка будет зависеть и от способа, который вы изберете для продажи машины.
Способы продажи автомобиля на запчасти
Сбыт машины на запчасти может производиться двумя способами: по частям или целиком.
Целиком продать автомобиль на запчасти проще, но выручка не компенсирует и половину его рыночной цены.
Самостоятельная продажа по частям – самый выгодный способ, однако он хлопотный и длительный. Конечно, можно поручить грязную работу автослесарю, но он возьмет плату за свои услуги.
Как продать автомобиль на запчасти самому
Для самостоятельной продажи автомобиль следует подготовить, а именно:
- Разобрать машину, потребуется гараж и набор инструментов;
- Рассортировать детали на исправные и нет;
- Почистить детали, придав им тем самым товарный вид;
- Составить каталог деталей, агрегатов и узлов;
- Сравнить цены на аналогичные б/у запчасти в интернете, и определиться с ценой;
- Разместить объявления на различных ресурсах, таких как Авито Авто и другие.
Большим спросом у покупателей пользуются двигатели, подвески, коробки передач, колеса, кузовные элементы, стекла и оптика. Невостребованными часто остаются элементы салона (особенно изношенные), приборной панели и некоторые части кузова.
Где продать машину на запчасти целиком
Чтобы продать автомобиль на запчасти можно воспользоваться:
- специализированными интернет-сайтами, типа Car Price;
- досками объявлений типа Авито, Авто.ру и другими;
- автоплощадками, занимающимися выкупом машин;
- гаражными мастерскими, мелкими СТО, частными разборщиками.
- автофорумами.
Как прекратить регистрацию автомобиля для продажи на запчасти
Юридически грамотная продажа машины на запчасти требует обязательного:
- снятия авто с учета;
- заключения договора на продажу отдельных частей и агрегатов.
Если не снимите машину с учета, то продолжите получать на нее транспортный налог. Кроме того, покупатель сможет использовать документы машины для мошеннических схем, например, чтобы легализовать угнанный автомобиль, а вы будете привлечены по делу, как соучастник.
Чтобы прекратить регистрацию для продажи на запчасти, нужно:
- Придти в ближайшую автоинспекцию с документами машины, ее госномером и своим паспортом;
- Подать заявление об утилизации автомобиля, указав причиной низкую работоспособность или невозможность ее восстановления. Заявление можно подать и на Госуслугах, а потом явиться в выбранный вами день и час в отделение автоинспекции.
- К заявлению написать объяснительную, в которой в повествовательной форме изложить причины, по которым автомобиль более не пригоден к эксплуатации. Например, вложения в ремонт превышают 70% от его цены на рынке.
- Заплатить госпошлину.
После снятия с учета машину можно спокойно продавать на запчасти.
Двигатель выгоднее продавать в сборе, но предварительно нужно обзавестись свидетельством о высвободившемся агрегате, которое выдает автоинспекция. Оно позволит новому владельцу двигателя поставить его на свою машину, совместимую по конструкции. Чтобы получить такое свидетельство, двигатель следует доставить в ГИБДД для сверки номеров.
Продавая автомобиль на запчасти обязательно заключайте договор, прописывая в нем всю сумму целиком на каждый крупный агрегат или узел. Договор поможет доказать, что вы не причастны к преступлению, если номера агрегатов или узлов новый владелец использует в криминальных целях, например, присвоит краденой машине.
«Сделка купли продажи невозможна без необходимых документов. Потому прежде чем приступать к оформлению, нужно убедиться, что все необходимые бумаги есть в наличии. В частности, нужно иметь ПТС, СТС, доверенность, если продаваемая машина не является собственностью продавца. Без ПТС не обойтись, потому придется потратить время и усилия, чтобы его восстановить. Если не собираетесь восстанавливать документ, могут возникнуть проблемы вплоть до того, что сделку будет невозможно совершить», - пояснил 110km.ru Самвел Меграбян, юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России.
Чтобы не было проблем, никогда не продавайте документы на машину без самого автомобиля, так как мошенники могут использовать их в криминальных схемах.
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