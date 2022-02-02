Как продать машину с поврежденным вин-номером
- Чем важен вин-код
- Что считается повреждением VIN
- Чем грозит поврежденный идентификатор
- Как восстановить вин-номер
- Как продать авто с поврежденным вин-номером
- Как поставить на учет авто с поврежденным VIN
- Что делать, если вин-номер отсутствует в ПТС
Чем важен вин-код
Вин-номер – это комбинация из 17 цифр и букв, в которых зашифрованы сведения о производителе, дате выпуска, цвете и параметрах машины. Его сравнивают с отпечатком человеческого пальца, так как он тоже неповторим. Это индивидуальный шифр автомобиля, и второго такого не существует.
При постановке машины на учет инспектор проверяет VIN, его подлинность и соответствие документации. Если вин-код имеет повреждения, признаки вмешательства, затерт или плохо читаем, в постановке на учет автоинспекция откажет.
Что считается повреждением VIN
Повреждение вин-кода затрудняет его читабельность, что вызывает подозрение, что в него пытались внести изменения, перебить. Но иногда вин-номер невозможно идентифицировать по причинам, не имеющим отношения к криминалу.
Вин-код мог получить повреждения при следующих обстоятельствах:
- в результате серьезной аварии;
- при кузовном ремонте;
- проржавел со временем.
Даже если вы не притрагивались к VIN-коду, а просто заляпали его краской, возникнут подозрения в умышленности ваших действий. Возможно, вы хотели его перебить, и скрыли следы своего вмешательства при помощи краски.
Чем грозит поврежденный идентификатор
Повреждение идентификационного номера грозит владельцу неприятностями, такими как:
- Невозможность прохождения техосмотра. Вам не выдадут диагностическую карту до устранения этого недостатка.
- Невозможность постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Вам не только откажут в регистрации, ссылаясь на статью 20 закона о «Государственной регистрации ТС», но и изымут машину в связи с подозрением в угоне. Сам владелец может получить санкции по ч. 1 статьи 12.1 КоАП в 800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем. Так как машину невозможно идентифицировать по VIN -коду, то и понять, что регистрационные документы принадлежат ей, тоже нельзя. Это же наказание настигнет водителя, если при досмотре на дороге инспектор заглянет под капот, и увидит поврежденный вин-номер. Повторное правонарушение грозит лишением прав на 3 месяца или штрафом в 5 тысяч рублей.
- Уголовным наказанием, если будет установлено, что владелец намеренно пытался затереть или подделать вин-номер. По статье 326 УК РФ предусмотрены штрафы от 80 тысяч рублей и тюремный срок до 2-х лет. Поэтому, если в результате ДТП пострадал вин-номер, зафиксируйте повреждение при помощи фото-видеосредств, и попросите инспектора занести информацию об этом в протокол. Так вы сможете доказать, что вин поврежден не по вашей вине.
Как восстановить вин-номер
Перед тем, как продать автомобиль, вин-код которого поврежден, нужно пройти процедуру восстановления VIN. Закон запрещает вносить изменения самостоятельно или обращаться к фирмам, предлагающим скопировать табличку VIN-кода или произвести другие манипуляции.
Есть только один законный способ восстановить вин-код. Для этого нужно:
- Обратиться с заявлением в автоинспекцию о нанесении дополнительной маркировки. ГИБДД может потребовать прохождения криминалистической экспертизы, чтобы удостовериться, что VIN не перебивали.
- Дождаться отказа в возбуждении уголовного дела от автоинспекции по результатам криминалистической экспертизы.
- Инспектором будут опломбированы несъемные части авто, и данные о них внесут в ваше заявление.
- Обратиться к аккредитованной организации за нанесением маркировки на машину. Это могут быть сертификационные, испытательные центры и автопроизводители. С заявлением подается ваш паспорт и доверенность от собственника, если автомобиль принадлежит не вам.
Маркировку нанесут на детали с поврежденным вин-номером, и выдадут свидетельство с фотографиями новой маркировки. Теперь авто, получившее, по сути, новый VIN-номер, можно без проблем поставить на учет.
Как продать авто с поврежденным вин-номером
Если вин-номер поврежден – это существенный недостаток. Покупатель не сможет пройти перерегистрацию в ГИБДД, а значит, и пользоваться приобретенной машиной.
У вас два варианта – либо сдать автомобиль по дешевке организации, которая занимается скупкой неликвида, либо восстановить вин, и затем выставить автомобиль на продажу.
Если вы восстановите VIN-номер надлежащим образом, и будете иметь на руках все необходимые документы по его замене и восстановлению, покупатель без проблем пройдет перерегистрацию в ГИБДД. Однако, скорее всего, покупатель попросит хорошую скидку, поскольку у автомобиля есть существенный дефект, который может сказаться на его последующей перепродаже.
Как поставить на учет авто с поврежденным VIN
Если вы прошли процедуру восстановления вин-номера, имеете на руках все необходимые документы, а на агрегаты машины с поврежденным VIN нанесена новая маркировка – проблем с постановкой на учет не возникнет.
Процесс регистрации будет типичным. В автоинспекции осмотрят автомобиль на смотровой площадке, проверят документы, и выдадут новое СТС.
Что делать, если вин-номер отсутствует в ПТС
Бывают случаи, когда номера VIN нет в ПТС. Например, если:
- машину выпустили в СССР до 1980 года;
- это праворульное японское авто;
- VIN-номер не предусмотрен производителем.
То есть, номера нет ни на машине, ни в техпаспорте. Но это не повод для паники.
Если вин-код отсутствует на законных основаниях, отказа в регистрации не будет. Машину идентифицируют по номеру кузова.
Если покупатель сомневается, приобретать ли автомобиль с отсутствующим вин-кодом, предложите ему сделку с предоплатой. То есть, он внесет задаток за машину, пройдет перерегистрацию в автоинспекции, и лишь тогда отдаст вам остаток суммы.
Вывод: перед тем, как продать автомобиль, вин-код которого поврежден, обратитесь в ГИБДД за нанесением специальной маркировки. Самостоятельно вносить изменения в VIN запрещено.
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