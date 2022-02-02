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2 февраля 2022, 10:41

Как продать машину с поврежденным вин-номером

VIN-код позволяет идентифицировать автомобиль. Если он поврежден – будут проблемы с продажей машины и постановкой на учет. Рассказываем, как продать авто с поврежденным вин-номером, как восстановить VIN и зарегистрировать машину в ГИБДД.
Фото: invisioncic.com

Чем важен вин-код

Вин-номер – это комбинация из 17 цифр и букв, в которых зашифрованы сведения о производителе, дате выпуска, цвете и параметрах машины. Его сравнивают с отпечатком человеческого пальца, так как он тоже неповторим. Это индивидуальный шифр автомобиля, и второго такого не существует.

При постановке машины на учет инспектор проверяет VIN, его подлинность и соответствие документации. Если вин-код имеет повреждения, признаки вмешательства, затерт или плохо читаем, в постановке на учет автоинспекция откажет.

Что считается повреждением VIN

Повреждение вин-кода затрудняет его читабельность, что вызывает подозрение, что в него пытались внести изменения, перебить. Но иногда вин-номер невозможно идентифицировать по причинам, не имеющим отношения к криминалу.

Вин-код мог получить повреждения при следующих обстоятельствах:

  • в результате серьезной аварии;
  • при кузовном ремонте;
  • проржавел со временем.

Даже если вы не притрагивались к VIN-коду, а просто заляпали его краской, возникнут подозрения в умышленности ваших действий. Возможно, вы хотели его перебить, и скрыли следы своего вмешательства при помощи краски.

Чем грозит поврежденный идентификатор

Повреждение идентификационного номера грозит владельцу неприятностями, такими как:

  • Невозможность прохождения техосмотра. Вам не выдадут диагностическую карту до устранения этого недостатка.
  • Невозможность постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Вам не только откажут в регистрации, ссылаясь на статью 20 закона о «Государственной регистрации ТС», но и изымут машину в связи с подозрением в угоне. Сам владелец может получить санкции по ч. 1 статьи 12.1 КоАП в 800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем. Так как машину невозможно идентифицировать по VIN -коду, то и понять, что регистрационные документы принадлежат ей, тоже нельзя. Это же наказание настигнет водителя, если при досмотре на дороге инспектор заглянет под капот, и увидит поврежденный вин-номер. Повторное правонарушение грозит лишением прав на 3 месяца или штрафом в 5 тысяч рублей.
  • Уголовным наказанием, если будет установлено, что владелец намеренно пытался затереть или подделать вин-номер. По статье 326 УК РФ предусмотрены штрафы от 80 тысяч рублей и тюремный срок до 2-х лет. Поэтому, если в результате ДТП пострадал вин-номер, зафиксируйте повреждение при помощи фото-видеосредств, и попросите инспектора занести информацию об этом в протокол. Так вы сможете доказать, что вин поврежден не по вашей вине.

Как восстановить вин-номер

Перед тем, как продать автомобиль, вин-код которого поврежден, нужно пройти процедуру восстановления VIN. Закон запрещает вносить изменения самостоятельно или обращаться к фирмам, предлагающим скопировать табличку VIN-кода или произвести другие манипуляции.

Есть только один законный способ восстановить вин-код. Для этого нужно:

  • Обратиться с заявлением в автоинспекцию о нанесении дополнительной маркировки. ГИБДД может потребовать прохождения криминалистической экспертизы, чтобы удостовериться, что VIN не перебивали.
  • Дождаться отказа в возбуждении уголовного дела от автоинспекции по результатам криминалистической экспертизы.
  • Инспектором будут опломбированы несъемные части авто, и данные о них внесут в ваше заявление.
  • Обратиться к аккредитованной организации за нанесением маркировки на машину. Это могут быть сертификационные, испытательные центры и автопроизводители. С заявлением подается ваш паспорт и доверенность от собственника, если автомобиль принадлежит не вам.

Маркировку нанесут на детали с поврежденным вин-номером, и выдадут свидетельство с фотографиями новой маркировки. Теперь авто, получившее, по сути, новый VIN-номер, можно без проблем поставить на учет.

Как продать авто с поврежденным вин-номером

Если вин-номер поврежден – это существенный недостаток. Покупатель не сможет пройти перерегистрацию в ГИБДД, а значит, и пользоваться приобретенной машиной.

У вас два варианта – либо сдать автомобиль по дешевке организации, которая занимается скупкой неликвида, либо восстановить вин, и затем выставить автомобиль на продажу.

Если вы восстановите VIN-номер надлежащим образом, и будете иметь на руках все необходимые документы по его замене и восстановлению, покупатель без проблем пройдет перерегистрацию в ГИБДД. Однако, скорее всего, покупатель попросит хорошую скидку, поскольку у автомобиля есть существенный дефект, который может сказаться на его последующей перепродаже.

Как поставить на учет авто с поврежденным VIN

Если вы прошли процедуру восстановления вин-номера, имеете на руках все необходимые документы, а на агрегаты машины с поврежденным VIN нанесена новая маркировка – проблем с постановкой на учет не возникнет.

Процесс регистрации будет типичным. В автоинспекции осмотрят автомобиль на смотровой площадке, проверят документы, и выдадут новое СТС.

Что делать, если вин-номер отсутствует в ПТС

Бывают случаи, когда номера VIN нет в ПТС. Например, если:

  • машину выпустили в СССР до 1980 года;
  • это праворульное японское авто;
  • VIN-номер не предусмотрен производителем.

То есть, номера нет ни на машине, ни в техпаспорте. Но это не повод для паники.

Если вин-код отсутствует на законных основаниях, отказа в регистрации не будет. Машину идентифицируют по номеру кузова.

Если покупатель сомневается, приобретать ли автомобиль с отсутствующим вин-кодом, предложите ему сделку с предоплатой. То есть, он внесет задаток за машину, пройдет перерегистрацию в автоинспекции, и лишь тогда отдаст вам остаток суммы.

Вывод: перед тем, как продать автомобиль, вин-код которого поврежден, обратитесь в ГИБДД за нанесением специальной маркировки. Самостоятельно вносить изменения в VIN запрещено.

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Как продать машину с поврежденным вин-номером
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