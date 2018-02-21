Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?
Сервисмены рекомендуют «синтетику». Она дескать имеет более однородный молекулярный состав и высокий процент содержания именно тех компонентов, которые обладают более эффективными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, отличается низким содержанием вредных примесей. Среди основных преимуществ синтетического масла называются следующие:
Холодный запуск
Сокращение расхода масла на долив
Под воздействием высоких температур - особенно в городском режиме эксплуатации с частыми разгонами и торможениями - моторные масла склонны к испарению, что может потребовать дополнительного количества масла на долив. Это касается практически всех современных теплонагруженных двигателей. Благодаря более стабильному молекулярному составу синтетические моторные масла отличаются меньшей летучестью. Это обеспечивает минимальное испарение смазочного материала.
Сокращение расхода топлива
Длительный срок службы двигателя
Синтетические масла, в зависимости от своей основы, характеризуются лучшей окислительной, механической и термической стабильностью, а также лучшими противоизносными свойствами по сравнению с минеральными или полусинтетическими продуктами. Это обеспечивает стабильность всех характеристик смазочного материала на протяжении длительного периода работы мотора, способствует увеличению сроку его службы и сокращению расходов на техобслуживание в непростом городском режиме эксплуатации.
Безопасное движение в городском трафике
Даже если пробег у автомобиля небольшой, это совсем не означает, что двигатель работал мало. В плотном городском трафике двигатель нарабатывает моточасы, тогда как машина практически не двигается. Синтетические масла, благодаря более однородному и стабильному молекулярному составу, отличаются лучшей окислительной и термической стабильностью. Это помогает уменьшить нагрузку на мотор при интенсивном городком трафике.
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