21 февраля 2018, 10:12

Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?

Известная истина: когда средняя скорость городского трафика не превышает 30 км/ч, мотор работает фактически в режиме ограниченного воздушного охлаждения. По этой причине он больше подвержен износу. Чтобы максимально продлить срок его службы, желательно использовать правильное моторное масло. Минеральное, полусинтетическое или синтетическое?
^
Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?

Сервисмены рекомендуют «синтетику». Она дескать имеет более однородный молекулярный состав и высокий процент содержания именно тех компонентов, которые обладают более эффективными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, отличается низким содержанием вредных примесей. Среди основных преимуществ синтетического масла называются следующие:

Холодный запуск

Ранее мы писали
Наши не самые южные широты отличаются частой сменой погодных условий. Если, сидя дома или передвигаясь в пределах ...
Читать далее
Момент холодного пуска (даже при температуре в -5 градусов) является одним из самых критичных процессов для ДВС. По оценкам экспертов, на момент холодного пуска приходится 60-80% износа силового агрегата. Полностью синтетические моторные масла, по сравнению с полусинтетическими и минеральными, обладают лучшей текучестью при низких температурах. Это способствует ускоренной подаче масла ко всем точкам смазки двигателя и обеспечивает его значительно более легкий холодный пуск и ускоренный прогрев.

Сокращение расхода масла на долив

Под воздействием высоких температур - особенно в городском режиме эксплуатации с частыми разгонами и торможениями - моторные масла склонны к испарению, что может потребовать дополнительного количества масла на долив. Это касается практически всех современных теплонагруженных двигателей. Благодаря более стабильному молекулярному составу синтетические моторные масла отличаются меньшей летучестью. Это обеспечивает минимальное испарение смазочного материала.

Сокращение расхода топлива

Ранее мы писали
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, когда автомобиль не заводился после короткого ...
Читать далее
По сравнению с полусинтетическими и минеральными, синтетические масла быстрее поступают ко всем точкам смазывания, в том числе и при низких температурах, способствуя более быстрому прогреву двигателя. Кроме того, за счет более высокой стойкости к образованию различных отложений использование синтетических масел способствует дополнительной экономии горючего.

Длительный срок службы двигателя

Синтетические масла, в зависимости от своей основы, характеризуются лучшей окислительной, механической и термической стабильностью, а также лучшими противоизносными свойствами по сравнению с минеральными или полусинтетическими продуктами. Это обеспечивает стабильность всех характеристик смазочного материала на протяжении длительного периода работы мотора, способствует увеличению сроку его службы и сокращению расходов на техобслуживание в непростом городском режиме эксплуатации.

Безопасное движение в городском трафике

Даже если пробег у автомобиля небольшой, это совсем не означает, что двигатель работал мало. В плотном городском трафике двигатель нарабатывает моточасы, тогда как машина практически не двигается. Синтетические масла, благодаря  более однородному и стабильному молекулярному составу, отличаются лучшей окислительной и термической стабильностью. Это помогает уменьшить нагрузку на мотор при интенсивном городком трафике.

По материалам Shell
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Качество бензина
А вы замечали что тот же 92 у разных поставщиков, таких как (Лукойл или Роснефть и других) разного качества? Я имею в виду машина по разному реагирует. Хотелось бы определиться и заправляться лучшим у одного и того же бренда. Быть уверенным в результате, да и программы лояльности что бы действовали. ...
Саша Мак
Avantime на Волгоградском | отзывы
Покупка машины в салоне Авантайм оставила очень достойное впечатление. Профессионализм, доброжелательность и заботливое внимание менеджера Андрея Милюганова позволили превратить серьезную покупку в увлекательный отдых. Салон просто обязан процветать при такой кадровой политике!
Nick02
Совет всем, кто решил купить Renault в Москве
Недавно искал официального дилера в Москве, чтобы купить Сандеро Степвей. Объездил наверное салонов 5. Взбесился немыслимо. В одном допы втюхивают так, что даже после отказа в счет включают. В другом менеджеры хомят и вообще не подходят. Короче уже сдался, думал от Рено вообще отказаться, но жена затащила ...
Nick02
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?
Сервисмены рекомендуют «синтетику». Она дескать имеет более однородный молекулярный состав и высокий процент содержания именно тех компонентов, которые обладают более эффективными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, отличается низким содержанием вредных примесей. Среди основных преимуществ синтетического масла называются следующие:Холодный запуск{{material_122449}} Момент холодного пуска (даже при температуре в -5 градусов) является одним из самых критичных процессов для ДВС. По оценкам экспертов, на момент холодного пуска приходится 60-80% износа силового агрегата. Полностью синтетические моторные масла, по сравнению с полусинтетическими и минеральными, обладают лучшей текучестью при низких температурах. Это способствует ускоренной подаче масла ко всем точкам смазки двигателя и обеспечивает его значительно более легкий холодный пуск и ускоренный прогрев.Сокращение расхода масла на доливПод воздействием высоких температур - особенно в городском режиме эксплуатации с частыми разгонами и торможениями - моторные масла склонны к испарению, что может потребовать дополнительного количества масла на долив. Это касается практически всех современных теплонагруженных двигателей. Благодаря более стабильному молекулярному составу синтетические моторные масла отличаются меньшей летучестью. Это обеспечивает минимальное испарение смазочного материала. Сокращение расхода топлива{{material_122388}} По сравнению с полусинтетическими и минеральными, синтетические масла быстрее поступают ко всем точкам смазывания, в том числе и при низких температурах, способствуя более быстрому прогреву двигателя. Кроме того, за счет более высокой стойкости к образованию различных отложений использование синтетических масел способствует дополнительной экономии горючего.Длительный срок службы двигателяСинтетические масла, в зависимости от своей основы, характеризуются лучшей окислительной, механической и термической стабильностью, а также лучшими противоизносными свойствами по сравнению с минеральными или полусинтетическими продуктами. Это обеспечивает стабильность всех характеристик смазочного материала на протяжении длительного периода работы мотора, способствует увеличению сроку его службы и сокращению расходов на техобслуживание в непростом городском режиме эксплуатации.Безопасное движение в городском трафикеДаже если пробег у автомобиля небольшой, это совсем не означает, что двигатель работал мало. В плотном городском трафике двигатель нарабатывает моточасы, тогда как машина практически не двигается. Синтетические масла, благодаря  более однородному и стабильному молекулярному составу, отличаются лучшей окислительной и термической стабильностью. Это помогает уменьшить нагрузку на мотор при интенсивном городком трафике.
2018-02-21
Автор: По материалам Shell
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
город Орёл Новосибирск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG