Как продлить срок службы автомобиля: 6 полезных советов
Не следует злоупотреблять торможением двигателя и ездой на пониженной передаче. Это создает дополнительную нагрузку на трансмиссию и сокращает срок ее службы. На автомобилях с «механикой» не стоит постоянно держать ногу на педали сцепления. Малейшее нажатие частично включает сцепление, что ведет к его более быстрому износу.
Долгие простои автомобиля вовсе не предохраняют его. Машина должна выезжать хотя бы раз в неделю. В противном случае батарея постепенно теряет емкость, тормоза и сцепление закисают, а в топливном баке появляется конденсат. Кроме того, следует избегать коротких поездок, когда масло не успевает хорошенько прогреться, а аккумулятор полноценно подзарядиться. «В булочную» лучше пройтись пешком – полезно для здоровья водителя и автомобиля.
И, наконец, не стесняйтесь включать кондиционер. Современные климатические установки не так уж сильно увеличивают расход топлива. Зато простаивающий месяцами кондиционер может быстрее выйти из строя из-за разрушения уплотнителей и вероятной утечки.
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