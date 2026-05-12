Секреты ухода за китайскими авто - как защитить кузов и избежать коррозии

12 мая 2026, 18:37
Как продлить срок службы кузова старого Chery в России
Автомобили Chery, появившиеся на российских дорогах в начале 2000-х, быстро обрели как преданных поклонников, так и скептиков. Владение таким автомобилем требует внимательного отношения к техническому состоянию и регулярного обслуживания, особенно если речь идет о машинах с пробегом.
Одной из главных проблем старых Chery остается подвеска. Даже незначительный стук в районе шаровой опоры может привести к серьезным последствиям: износ сайлентблоков, появление люфта в рулевой рейке и преждевременный выход из строя амортизаторов. Если вовремя не устранить мелкие неисправности, ремонт обойдется значительно дороже. Специалисты советуют не игнорировать первые признаки износа и сразу проводить диагностику, чтобы избежать крупных затрат в будущем.
Кузовные элементы ранних моделей Chery особенно уязвимы к воздействию реагентов и влаги. Для эффективной защиты требуется комплексная обработка скрытых полостей антикоррозийными составами. Это включает разборку салона, снятие дверных карт и напольного покрытия. Только такой подход позволяет предотвратить появление ржавчины, которая часто развивается незаметно и проявляется уже тогда, когда лакокрасочное покрытие начинает пузыриться. Регулярная антикоррозийная обработка и детейлинг - основа долгой службы кузова.
Двигатель Chery также нуждается в особом внимании. Ресурс мотора во многом зависит от качества используемых масел и стиля езды. Эксперты рекомендуют выбирать масла с допуском ACEA A3/B4 и API SN, отдавая предпочтение проверенным брендам. Вязкость должна соответствовать 5W-30 или 5W-40. Использование неподходящих или поддельных смазочных материалов может привести к серьезным поломкам двигателя.
Многие владельцы интересуются, почему кузова ранних Chery подвержены коррозии. Причина кроется в недостаточной заводской защите, поэтому самостоятельная обработка антикором сразу после покупки - обязательна. Также важно не ждать появления сильных стуков в подвеске: своевременное устранение мелких люфтов помогает сохранить дорогостоящие детали. Что касается масел, использовать можно только те, что соответствуют необходимым стандартам - случайные составы быстро выводят двигатель из строя. Проверка скрытых полостей кузова обязательна, ведь именно там начинается коррозия, незаметная при обычной мойке.
Cоблюдение этих рекомендаций позволяет значительно продлить срок службы старых китайских автомобилей и избежать дорогостоящих ремонтов. Экспертная поддержка и регулярное техническое обслуживание - залог надежности даже возрастных моделей.
