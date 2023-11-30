Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
При агрессивном стиле езды шины изнашиваются значительно быстрее, чем когда водитель едет размеренно и не превышает условную отметку в 100 км/ч. Спокойное вождение продлевает срок эксплуатации резины до 5 – 7 лет. «Возможно, в критический момент это поможет кому-то справиться с аварийной ситуацией, которая может возникнуть на дороге, избежать аварии», – резюмирует Олег Растегаев.
-
30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
30.11.2023, 15:16
Масштабная выставка Automechanika пройдет в Казахстане
Организаторы Automechanika Astana определились со сроками проведения выставки. Она состоится в столице Казахстана с 17 по 19 апреля 2024 года и соберет ведущих производителей и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.Читать далее
-
30.11.2023, 14:13
Что будет с авторынком России в 2024 году: три варианта развития событий
Завершается 2023 год и эксперты начинают делать осторожные прогнозы на следующий, 2024-й. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов предложил три возможных сценария.Читать далее
-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
30.11.2023, 09:35
В Петербурге закончился сезон мостов
Разведенные мосты – визитная карточка Санкт-Петербурга, привлекающая миллионы туристов. В 2023 году мосты в Северной столице разводили более двух тысяч раз.Читать далее
-
30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
30.11.2023, 15:16
Масштабная выставка Automechanika пройдет в Казахстане
Организаторы Automechanika Astana определились со сроками проведения выставки. Она состоится в столице Казахстана с 17 по 19 апреля 2024 года и соберет ведущих производителей и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.Читать далее
-
30.11.2023, 14:13
Что будет с авторынком России в 2024 году: три варианта развития событий
Завершается 2023 год и эксперты начинают делать осторожные прогнозы на следующий, 2024-й. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов предложил три возможных сценария.Читать далее
-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
30.11.2023, 09:35
В Петербурге закончился сезон мостов
Разведенные мосты – визитная карточка Санкт-Петербурга, привлекающая миллионы туристов. В 2023 году мосты в Северной столице разводили более двух тысяч раз.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 7 800 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 4 390 000 РSkoda Superb 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий