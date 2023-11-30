Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта

30.11.2023, 14:13

Что будет с авторынком России в 2024 году: три варианта развития событий

Завершается 2023 год и эксперты начинают делать осторожные прогнозы на следующий, 2024-й. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов предложил три возможных сценария.Читать далее