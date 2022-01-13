Как продлить жизнь полному приводу: 5 полезных советов
Фото: GMC
Редакция сайта Тарантас Ньюс рассказала, каких действий нужно избегать владельцам полноприводных автомобилей, чтобы не допустить поломки сложного механизма.
Избегать частых поездок по сухому асфальту
Система полного привода рассчитана на плохие дороги и не подходит для регулярной эксплуатации и езде по чистому асфальтовому покрытию. Из-за отсутствия межосевого дифференциала передние и задние колеса крутятся с одинаковой скоростью. При прохождении поворотов они будут чаще прокручиваться, что ведет к повышенной нагрузке на трансмиссию.
Исключить резкие старты с места
Кикдаун на старте негативно сказывается на автомобилях с любым типом трансмиссии, но особенно страдают полноприводные машины. Из-за пробуксовки колес, вызванной передачей чрезмерной мощности, трансмиссия перегревается, а сцепление подвергается сильному износу.
Не использовать ручной тормоз при движении
Блокировка колес в движении с помощью «ручника» обеспечивает зрелищный эффект, однако не стоит пользоваться этим приемом на машинах с полным приводом. Такие маневры сокращают ресурс раздаточной коробки и коробки передач. Деформация узлов происходит из-за неравномерного изменения скорости колес на каждой оси.
Не ездить по бездорожью слишком быстро
Неопытные водители при первом выезде на бездорожье зачастую стремятся проехать неровности и проблемные участки на скорости, руководствуясь правилом: «Выше скорость – меньше ям». Но подобный стиль езды сильно нагружает подвеску и систему полного привода. При высокой скорости подвеска не успевает отрабатывать неровности. Автопроизводители полноприводных внедорожников специально оснащают машины пониженной передачей, которая помогает выбрать правильную скорость.
Не перекачивать колеса
Перекаченные колеса имеют плохое сцепление на бездорожье. Автомобиль начинает «скакать», что негативно сказывается на трансмиссии. Опытные водители рекомендуют перед поездкой по плохим дорогам накачивать шины на 70 – 75% от рекомендуемого автопроизводителем давления для обычных условий.
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