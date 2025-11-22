Эти простые правила спасут ваши зимние шины - проверьте, все ли вы делаете правильно

22 ноября 2025, 08:00
Как продлить жизнь шипованным шинам и сэкономить на покупке нового комплекта
Зимняя резина дорожает с каждым годом. Но покупку можно отложить надолго. Эксперты поделились простыми секретами ухода. Соблюдение этих правил сбережет ваш бюджет. Узнайте, как сохранить шипы и протектор.
С каждым новым сезоном ценники на качественную зимнюю «обувь» для автомобиля неприятно удивляют. Владельцы машин все чаще задумываются, как можно продлить срок службы уже имеющегося комплекта шипованной резины, не теряя в безопасности. Оказывается, это вполне реально, если следовать нескольким простым, но действенным рекомендациям. По информации издания «Российская Газета», специалисты в шинной отрасли поделились ключевыми правилами, которые помогут сберечь и шипы, и семейный бюджет.
Основа основ - это грамотная обкатка нового комплекта. Первые 500 километров пробега являются решающими для долговечности шипов. В этот период следует придерживаться максимально спокойного стиля вождения. Необходимо избегать резких стартов с пробуксовкой, экстренных торможений и агрессивных маневров. Скоростной режим лучше ограничить 60-70 км/ч. Такая аккуратная езда позволяет шипам надежно «усесться» в своих гнездах в протекторе. Если пренебречь этим этапом, можно лишиться значительной части «когтей» уже в первую зиму.
Не менее важен и регулярный технический контроль. Перед каждой сезонной сменой колес обязательна их балансировка. Также критически важно следить за состоянием подвески и углами установки колес, известными как «сход-развал». Любые отклонения от нормы приводят к неравномерному и ускоренному износу протектора. Еще один враг долговечности шин - неправильное давление. Специалисты напоминают, что отклонение от рекомендованных производителем значений всего на 20% способно сократить ресурс покрышки почти на треть. Поэтому проверять давление нужно регулярно, хотя бы раз в пару недель.
Даже при самом бережном отношении со временем часть шипов неизбежно теряется. Но это не повод сразу бежать в магазин за новым комплектом. Современные технологии позволяют восстанавливать шипы. Процедура дошиповки с использованием специальных ремонтных элементов способна вернуть покрышке до 99% ее первоначальных сцепных свойств. Это эффективный и гораздо более дешевый способ продлить жизнь зимней резине еще на один-два сезона.
Наконец, нельзя забывать о правильном межсезонном хранении. После снятия колеса нужно тщательно вымыть и высушить. Хранить их следует в темном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Шины без дисков рекомендуется ставить вертикально, периодически их поворачивая. Если же резина хранится в сборе с дисками, ее можно складывать стопкой или подвешивать. Кроме того, опытные водители советуют каждый сезон менять колеса местами (например, передние ставить назад), чтобы износ был более равномерным. Эти нехитрые действия в комплексе позволят вашим шинам служить верой и правдой максимально долго.
