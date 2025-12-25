Что делать, если навигатор теряет сигнал: советы для водителей и таксистов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

25 декабря 2025, 22:37

Как проложить маршрут в навигаторе при глушении GPS в центре города

Водители в центре Москвы столкнулись с неожиданными трудностями. Навигаторы теряют сигнал, а карты показывают неверное местоположение. Эксперты раскрыли, как действовать в условиях глушения GPS. Узнайте, какие технологии помогут не заблудиться в мегаполисе.

В последние дни многие автомобилисты в Москве заметили, что их навигаторы внезапно перестали корректно определять местоположение. Особенно это стало заметно после того, когда в районе Кремля и прилегающих улиц начались перебои с GPS-сигналом. Водители, проезжая по привычным маршрутам, вдруг обнаруживали себя на карте в совершенно другом районе, например, в Домодедово, хотя на самом деле находились на Моховой улице.

Для тех, кто хорошо знает город, такие сбои не вызывают серьезных проблем. Однако для таксистов и курьеров ситуация осложняется: они не могут быстро найти пассажира или доставить заказ по нужному адресу. Каршеринговые сервисы в этих условиях и вовсе временно приостановили работу в центре города.

Причина подобных сбоев - целенаправленное подавление GPS-сигнала вблизи стратегических объектов. Эта мера введена для повышения безопасности и препятствует не только навигации беспилотников, но и затрудняет определение координат для всех участников дорожного движения.

Первым признаком потери сигнала становится сообщение об ошибке на экране навигатора или резкое уменьшение числа спутников, с которыми устройство может связаться. Некоторые модели навигаторов оснащены специальными индикаторами, показывающими количество доступных спутников. Если их становится мало или вовсе нет - это явный сигнал о проблемах с GPS.

В такой ситуации специалисты советуют временно отключить GPS-модуль в настройках смартфона. После этого автоматически активируется технология LBS, которая определяет местоположение по сигналам сотовых вышек и Wi-Fi точек. LBS использует метод триангуляции, анализируя силу сигнала от ближайших базовых станций. Хотя точность такой геолокации ниже, чем у спутниковой, в условиях города с плотной сетью операторов она вполне пригодна для навигации.

Даже при отключенном GPS карты продолжают работать, если есть доступ к мобильному интернету. Местоположение определяется по данным всех операторов связи, вне зависимости от установленной SIM-карты. Это позволяет продолжать движение по маршруту, пусть и с небольшой погрешностью.

Для профессиональных перевозчиков и служб доставки существуют более продвинутые решения. В автомобили устанавливаются трекеры, поддерживающие сразу несколько навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou и QZSS. Даже если одна или две системы временно недоступны, оборудование продолжает получать сигналы от остальных спутников. Специальные алгоритмы анализируют поступающие координаты, отбрасывают ошибочные данные и сопоставляют их с информацией от инерционных датчиков, чтобы максимально точно определить положение машины.

Таким образом, даже в условиях временного отключения GPS можно продолжать пользоваться навигацией, если знать о доступных альтернативах и правильно настроить оборудование. Важно помнить, что современные технологии позволяют не теряться даже в самых сложных ситуациях на дорогах мегаполиса.

