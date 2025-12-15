Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 14:24

Как простая доработка спасает кузов Lada Niva Travel от ржавчины зимой и осенью

Неожиданный способ защитить подкапотное пространство от грязи и снега – работает ли он?

Владелец Lada Niva Travel придумал необычное решение для защиты кузова. Он доработал подкапотное пространство, чтобы избежать коррозии. Как это работает и почему помогает – читайте в нашем материале. Подробности удивят даже опытных автолюбителей.

Многие владельцы Lada Niva Travel сталкиваются с одной и той же проблемой: в задние нижние части передних крыльев, где они соединяются с порогами, через широкую щель между капотом и лобовым стеклом постоянно попадают листья, уличный мусор, а зимой еще и снег. Эта смесь быстро скапливается, намокает и становится настоящей ловушкой для влаги, что ускоряет появление ржавчины на кузове.

Особенно неприятно, когда зимой снег, попавший в эти карманы, начинает таять от тепла двигателя. За ночь он снова замерзает, превращаясь в ледяную корку, которая не только мешает открывать двери, но и царапает лакокрасочное покрытие. В результате кузов начинает страдать от коррозии, а внешний вид автомобиля портится.

Как выяснил журнал За рулем, один из автолюбителей решил не мириться с этим и нашел простое, но эффективное решение. Он изготовил из пластика средней жесткости толщиной 1–2 мм две детали, которые по форме повторяют щель над крылом под капотом. Эти элементы имеют небольшой нахлест, чтобы полностью перекрыть опасный зазор.

Установка не требует специальных инструментов или сложных манипуляций. Новые детали крепятся прямо на шпильки петель капота с помощью обычных гаек. Для дополнительной аккуратности на шпильки надеваются пластиковые заглушки, а затем все фиксируется гайками. В результате подкапотное пространство оказывается защищено от попадания мусора и снега, а риск коррозии заметно снижается.

Такой подход позволяет не только продлить срок службы кузова, но и избавляет от лишних хлопот зимой. Теперь владельцу не нужно каждое утро очищать карманы от наледи или переживать за сохранность лакокрасочного покрытия. Простая доработка помогает сохранить автомобиль в хорошем состоянии даже в суровых погодных условиях.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
