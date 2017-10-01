1 октября 2017, 22:30

Как протекают продажи флагманского Lifan Murman

Как мы уже сообщали, коммерчески самый успешный на российском рынке автопроизводитель Китая – Lifan запустил в конце лета продажи флагманского седана Murman. Прошел месяц с небольшим, и портал 110km.ru решил узнать у дилеров, как протекают продажи новинки.
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Как протекают продажи флагманского Lifan Murman Lifan Murman

Lifan
Санкт-Петербург, Фрунзенский район, улица Софийская, дом 6
Объявлений: 38
Из 4 опрошенных нами по телефону игроков петербургского рынка тестовые экземпляры есть только у двух. Причем, у компании «Автостиль», располагающей сразу несколькими площадками в городе, подобный автомобиль, что называется, «один на всех». Другими словами, если у клиента возникнет желание протестировать Murman, придется заранее уточнить адрес салона, где он сможет осуществить задуманное.

В автоцентре «Ориент» тестовый автомобиль появился одним из первых в Петербурге, при этом на момент нашего разговора с представителем компании, в продаже находился «живой» экземпляр (черного цвета), что, как позже выяснилось в ходе разговоров с дилерами, достойно особого акцента. Оказалось, что, за исключением тестового или демо-автомобиля машин в наличии у продавцов либо нет совсем, либо считанные единицы.

Основные продажи Murman на данном этапе осуществляются преимущественно под заказ. Срок его исполнения, в зависимости от автоцентра, может составлять от одной недели (а/ц «Ориент») до 2-2,5 недель (а/ц «Автостиль» и «Lifan Максимум»). 

Lifan
Санкт-Петербург, Калининский район, ул.Комсомола, д.5,корп.2
Объявлений: 39
Отзывов: 26
По словам сотрудника а/ц «Ориент», особого ажиотажа на Murman нет, и одной из причин тому является, если так можно выразиться, «внутрикорпоративная борьба». Дилерские центры Lifan со дня на день ожидают поставок другой новинки – кроссовера Myway, который, в силу своих габаритов, готов предложить покупателям такой же уровень внутреннего пространства, что и седан Murman. Причем, как отметил менеджер, потребительский интерес к Myway более живой и активный, чем к флагману модельного ряда.

Все опрошенные нами дилеры позиционируют Murman как автомобиль, близкий к машинам бизнес-сегмента. И только сотрудница cool-центра компании «Элан-Моторс», в чьей копилке, помимо Lifan, еще несколько брендов, с ошибкой упомянула имя Murman, назвав его почему-то «Норман». Пришлось аккуратно указать девушке, в чем истина…

Так вот, представитель а/ц «Lifan Максимум» заметил в беседе с нашим корреспондентом, что Murman резонно сравнивать с Toyota Camry в «40-м» кузове – мол, от японского седана «китаец» унаследовал» ряд узлов и агрегатов, а также оформление интерьера, чья просторность может привлечь многих покупателей.

Lifan
Санкт-Петербург, ул. Руставели, 53
Объявлений: 71
На наш вопрос, как едет «бизнесовый» Lifan с одним-единственным мотором (напомним, что речь идет об агрегате объемом 1,8 литра, 128 л.с. и МКПП), продавцы в унисон ответили: «достойно, приезжайте на тест, сами все оцените». При этом менеджер а/ц «Ориент» живет надеждой на год 2018-й, когда планируются поставки Murman «на автомате», с более мощным 2,4-литровым мотором. По словам продавца, нынешний вариант автомобиля можно считать более-менее экономичным: в смешанном режиме эксплуатации, в котором превалирует городская езда, Murman потребляет менее 10 литров на «сотню».

Пока флагманский седан предлагается лишь в одной комплектации по цене 949 900 рублей. По словам сотрудника а/ц «Lifan Максимум», это выгодно его отличает от той же «Кэмри», ценовая вилка на которую составляет 1,5-2 млн рублей. При этом, как отметил менеджер, список оснащения «китайца» весьма неплох. Дилеры готовы подыграть покупателям и вышеуказанная цифра при оформлении покупки может быть пересмотрена. Особенно если касается сделки по схеме trade-in. Кроме того, дилеры могут пойти на приятные для клиента бонусы в виде бесплатного комплекта зимней резины, ковриков в салон и т.п.

Lifan Murman
Выпускается с 2017 г.
Отзывов: 1
Чем способен привлечь Lifan Murman, так это стоимостью технического обслуживания. В зависимости от дилерского центра и набора регламентных работ, расценки составляют всего 4-8 тыс. рублей. В этом плане с сервисом Lifan не могут поспорить даже коллеги, работающие с отечественной «Ладой», чей прейскурант выше (к примеру, ТО1 на Lada Kalina и Lada Granta – без малого 10 тыс. рублей, ТО2 на Lada Priora – более 12 тыс. рублей ).  

Кратко о машине

Lifan Murman, известный на родине под заводским индексом «820», находится на границе сегментов D+ и E по европейским меркам. Длина автомобиля составляет 4865 мм, ширина равна 1835 мм, высота упирается в цифру 1480 мм. Колесная база - 2775 мм.

В основе Murman - переднеприводная «тележка» с независимыми подвесками «по кругу»: на передней оси - стойки McPherson, сзади – многорычажная схема с поперечными стабилизаторами и телескопическими амортизаторами. В конструкции кузова применены высокопрочные сорта стали. Седан оборудован рулевым центром с ГУР и дисковыми тормозами на каждом из колес (передние – с вентиляцией), работающими совместно с ABS, EBD. Объём багажника, как и положено большому седану, приличный – 510 литров.

Атмосферный 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель LFB479Q имеет мощность 128 л.с. при 6000 об/мин и тягу 162 Нм при 4200-4400 об/мин. Движку подыгрывает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Павел Кузин
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Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
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На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
За 18 месяцев владения и 28000 пробега к х50 претензий не было. В любой мороз нормальный запуск, автомобиль теплый и никаких переживаний, что угонят..... 6Мая из-за неисправности вариатора, машина встала, 10 мая дозвонился до БГС на прием авто на гарантийный ремонт 15 мая. Доставил эвакуатором. 06 июля ...
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Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
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Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
{{guide_7723}} Из 4 опрошенных нами по телефону игроков петербургского рынка тестовые экземпляры есть только у двух. Причем, у компании «Автостиль», располагающей сразу несколькими площадками в городе, подобный автомобиль, что называется, «один на всех». Другими словами, если у клиента возникнет желание протестировать Murman, придется заранее уточнить адрес салона, где он сможет осуществить задуманное.В автоцентре «Ориент» тестовый автомобиль появился одним из первых в Петербурге, при этом на момент нашего разговора с представителем компании, в продаже находился «живой» экземпляр (черного цвета), что, как позже выяснилось в ходе разговоров с дилерами, достойно особого акцента. Оказалось, что, за исключением тестового или демо-автомобиля машин в наличии у продавцов либо нет совсем, либо считанные единицы. Основные продажи Murman на данном этапе осуществляются преимущественно под заказ. Срок его исполнения, в зависимости от автоцентра, может составлять от одной недели (а/ц «Ориент») до 2-2,5 недель (а/ц «Автостиль» и «Lifan Максимум»).  {{guide_1727}} По словам сотрудника а/ц «Ориент», особого ажиотажа на Murman нет, и одной из причин тому является, если так можно выразиться, «внутрикорпоративная борьба». Дилерские центры Lifan со дня на день ожидают поставок другой новинки – кроссовера Myway, который, в силу своих габаритов, готов предложить покупателям такой же уровень внутреннего пространства, что и седан Murman. Причем, как отметил менеджер, потребительский интерес к Myway более живой и активный, чем к флагману модельного ряда. Все опрошенные нами дилеры позиционируют Murman как автомобиль, близкий к машинам бизнес-сегмента. И только сотрудница cool-центра компании «Элан-Моторс», в чьей копилке, помимо Lifan, еще несколько брендов, с ошибкой упомянула имя Murman, назвав его почему-то «Норман». Пришлось аккуратно указать девушке, в чем истина…Так вот, представитель а/ц «Lifan Максимум» заметил в беседе с нашим корреспондентом, что Murman резонно сравнивать с Toyota Camry в «40-м» кузове – мол, от японского седана «китаец» унаследовал» ряд узлов и агрегатов, а также оформление интерьера, чья просторность может привлечь многих покупателей. {{guide_256649}} На наш вопрос, как едет «бизнесовый» Lifan с одним-единственным мотором (напомним, что речь идет об агрегате объемом 1,8 литра, 128 л.с. и МКПП), продавцы в унисон ответили: «достойно, приезжайте на тест, сами все оцените». При этом менеджер а/ц «Ориент» живет надеждой на год 2018-й, когда планируются поставки Murman «на автомате», с более мощным 2,4-литровым мотором. По словам продавца, нынешний вариант автомобиля можно считать более-менее экономичным: в смешанном режиме эксплуатации, в котором превалирует городская езда, Murman потребляет менее 10 литров на «сотню».Пока флагманский седан предлагается лишь в одной комплектации по цене 949 900 рублей. По словам сотрудника а/ц «Lifan Максимум», это выгодно его отличает от той же «Кэмри», ценовая вилка на которую составляет 1,5-2 млн рублей. При этом, как отметил менеджер, список оснащения «китайца» весьма неплох. Дилеры готовы подыграть покупателям и вышеуказанная цифра при оформлении покупки может быть пересмотрена. Особенно если касается сделки по схеме trade-in. Кроме того, дилеры могут пойти на приятные для клиента бонусы в виде бесплатного комплекта зимней резины, ковриков в салон и т.п.{{model_6343}} Чем способен привлечь Lifan Murman, так это стоимостью технического обслуживания. В зависимости от дилерского центра и набора регламентных работ, расценки составляют всего 4-8 тыс. рублей. В этом плане с сервисом Lifan не могут поспорить даже коллеги, работающие с отечественной «Ладой», чей прейскурант выше (к примеру, ТО1 на Lada Kalina и Lada Granta – без малого 10 тыс. рублей, ТО2 на Lada Priora – более 12 тыс. рублей ).   Кратко о машинеLifan Murman, известный на родине под заводским индексом «820», находится на границе сегментов D+ и E по европейским меркам. Длина автомобиля составляет 4865 мм, ширина равна 1835 мм, высота упирается в цифру 1480 мм. Колесная база - 2775 мм.В основе Murman - переднеприводная «тележка» с независимыми подвесками «по кругу»: на передней оси - стойки McPherson, сзади – многорычажная схема с поперечными стабилизаторами и телескопическими амортизаторами. В конструкции кузова применены высокопрочные сорта стали. Седан оборудован рулевым центром с ГУР и дисковыми тормозами на каждом из колес (передние – с вентиляцией), работающими совместно с ABS, EBD. Объём багажника, как и положено большому седану, приличный – 510 литров.Атмосферный 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель LFB479Q имеет мощность 128 л.с. при 6000 об/мин и тягу 162 Нм при 4200-4400 об/мин. Движку подыгрывает 5-ступенчатая механическая коробка передач.
2017-10-01
Автор: Павел Кузин
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