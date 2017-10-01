Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
В автоцентре «Ориент» тестовый автомобиль появился одним из первых в Петербурге, при этом на момент нашего разговора с представителем компании, в продаже находился «живой» экземпляр (черного цвета), что, как позже выяснилось в ходе разговоров с дилерами, достойно особого акцента. Оказалось, что, за исключением тестового или демо-автомобиля машин в наличии у продавцов либо нет совсем, либо считанные единицы.
Основные продажи Murman на данном этапе осуществляются преимущественно под заказ. Срок его исполнения, в зависимости от автоцентра, может составлять от одной недели (а/ц «Ориент») до 2-2,5 недель (а/ц «Автостиль» и «Lifan Максимум»).
Все опрошенные нами дилеры позиционируют Murman как автомобиль, близкий к машинам бизнес-сегмента. И только сотрудница cool-центра компании «Элан-Моторс», в чьей копилке, помимо Lifan, еще несколько брендов, с ошибкой упомянула имя Murman, назвав его почему-то «Норман». Пришлось аккуратно указать девушке, в чем истина…
Так вот, представитель а/ц «Lifan Максимум» заметил в беседе с нашим корреспондентом, что Murman резонно сравнивать с Toyota Camry в «40-м» кузове – мол, от японского седана «китаец» унаследовал» ряд узлов и агрегатов, а также оформление интерьера, чья просторность может привлечь многих покупателей.
Пока флагманский седан предлагается лишь в одной комплектации по цене 949 900 рублей. По словам сотрудника а/ц «Lifan Максимум», это выгодно его отличает от той же «Кэмри», ценовая вилка на которую составляет 1,5-2 млн рублей. При этом, как отметил менеджер, список оснащения «китайца» весьма неплох. Дилеры готовы подыграть покупателям и вышеуказанная цифра при оформлении покупки может быть пересмотрена. Особенно если касается сделки по схеме trade-in. Кроме того, дилеры могут пойти на приятные для клиента бонусы в виде бесплатного комплекта зимней резины, ковриков в салон и т.п.
Кратко о машине
Lifan Murman, известный на родине под заводским индексом «820», находится на границе сегментов D+ и E по европейским меркам. Длина автомобиля составляет 4865 мм, ширина равна 1835 мм, высота упирается в цифру 1480 мм. Колесная база - 2775 мм.
В основе Murman - переднеприводная «тележка» с независимыми подвесками «по кругу»: на передней оси - стойки McPherson, сзади – многорычажная схема с поперечными стабилизаторами и телескопическими амортизаторами. В конструкции кузова применены высокопрочные сорта стали. Седан оборудован рулевым центром с ГУР и дисковыми тормозами на каждом из колес (передние – с вентиляцией), работающими совместно с ABS, EBD. Объём багажника, как и положено большому седану, приличный – 510 литров.
Атмосферный 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель LFB479Q имеет мощность 128 л.с. при 6000 об/мин и тягу 162 Нм при 4200-4400 об/мин. Движку подыгрывает 5-ступенчатая механическая коробка передач.
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