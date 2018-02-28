28 февраля 2018, 10:03

Как протекают продажи Peugeot 3008

Обладатель престижного титула European Car of the Year-2017 – французский красавец Peugeot 3008 тихим сапом пополняет ряды своих поклонников в России. Быть может, коммерческие успехи SUV не такие космические, как того ждет импортер, но без потребительского внимания автомобиль не остается.
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Как протекают продажи Peugeot 3008 Peugeot 3008

Axis Peugeot
Санкт-Петербург, Красносельский район, пр.Маршала Жукова, д.82 лит. А
Объявлений: 69
Отзывов: 1
Представитель автоцентра «Эксис Петербург на Жукова» в телефонном разговоре с нами заявил, что на сегодняшний день 3008-й возглавил рейтинг продаж линейки Peugeot, опередив даже куда более доступный, но при этом морально устаревший 408-й.

В компании «Peugeot Россия» такую позицию не разделяют. Здесь говорят, что в целом по стране седан 408 все же не отдает своего многолетнего лидерства, при этом успехи 3008-го действительно налицо. Автомобиль стартовал в нашей стране в июле 2017-го и менее чем за полгода разошелся тиражом около 1 000 экземпляров. Учитывая наметившийся спрос, у стильного кроссовера есть все шансы показать хорошие результаты в 2018-м.

Дилеры хором отмечают, что пока работают с машинами 2017 модельного года. Свежие (2018-го) автомобили ожидают в марте-апреле. Но сразу предупреждают, что они окажутся заметно дороже. По словам сотрудника а/ц «Авто Премиум на Энгельса», аж на 100-150 тыс. рублей.

Авто Премиум Peugeot на пр. Энгельса
Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Энгельса, д.33/1
Отзывов: 10
Сказать, что на данный момент продавцы работают с «остатками», то есть теми версиями, что не были приобретены по ряду причин, включая высокую стоимость комплектации, неверно. У каждого из опрошенных нами дилерских центров на площадке сегодня есть машины в стартовой комплектации. В том же «Эксисе» на момент разговора присутствовал бензиновый 3008-й по цене ниже официальной (Active, 1 699 000 рублей) – за 1 471 000 рублей. На сайте «Авто Премиума» и вовсе красуется цифра 1 419 000 рублей. Сотрудник а/ц «Эксис Петербург на Жукова» добавил, что суммарная скидка на автомобиль в его автосалоне может достигать 265 000 рублей.

Продавцы отметили, что легко идут на различного рода скидки и бонусы, благо, что таковые предоставляет как сам импортер, так и его официальные партнеры. Определенная выгода, по словам представителя автоцентра «Дакар», есть при покупке 3008-го в кредит и на условиях trade-in. Молодой человек заверил, что уже в «базе» у кроссовера есть тот набор основных опций, который способен удовлетворить придирчивого клиента. Среди прочего он назвал бесключевой доступ, кнопку «Старт-Стоп», парктроники «по кругу», климат, датчики дождя и света, 17-дюймовые колеса, набор систем безопасности и многое другое.   

 
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Сотрудник «Авто Премиума» похвалил бензиновую версию 3008, прежде всего, отметив динамику 150-сильного турбомотора: на старт до 100 км/ч автомобиль тратит 8,9 секунды. При этом у дилеров есть и «живые» дизельные машины, которые дороже на 130-140 тысяч. Продавец а/ц «Дакар» отозвался добрым словом о движке на «тяжелом топливе», поставив ему в актив надежность (как-никак используется на коммерческой технике) и умеренный расход – около 10 л/100 км в городе и порядка 6,5 л/100 км по трассе. 

Peugeot
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 22 к.3 лит. Б
У двух дилеров, кроме «Авто Премиума», на клиентский тест-драйв выставлены и бензиновый вариант 3008, и дизельный. Продавцы подчеркнули, что если брать машину под конкретный заказ, ждать его исполнения придется в течение 3 месяцев. Дескать Peugeot 3008 производится во Франции, оттуда и поставки. Стоимость ТО на кроссовер - в среднем 10-12 тыс. рублей. 

История Peugeot 3008 началась осенью 2008 года, когда французы показали концепт Prologue. Серийный вариант пополнил ряды марки весной 2009-го. Маркетологи Peugeot окрестили  автомобиль кроссовером, однако на чистокровный SUV он смахивал не сильно. Куда правильнее оказалось мнение экспертов, которые относили его к классу MPV - нечто промежуточное между универсалом и минивэном. 3008-й неплохо продавался на европейском рынке. С 2015 года MPV  даже начали собирать на заводе «Юнисон» под Минском.

В России позиции 3008-го минивэна всегда были скромными. Автопроизводитель ограничивался официальной фразой типа: «в числе моделей-лидеров значится Peugeot 3008», при этом конкретных цифр продаж старался не озвучивать. Есть надежда, что ситуацию исправит SUV-вариант с тем же заводским индексом. Для этого у него есть все предпосылки.

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У автомобиля классный дизайн кузова (есть даже версия GT Line с рядом спецэффектов), хорошая колесная база (2675 мм при общей длине автомобиля 4447 мм), высокий клиренс (219 мм по паспорту), объемный (520 литров) багажник. Под стать и убранство интерьера: 5 полноценных посадочных мест с эргономичными передними креслами, отлично развитым профилем и большим разнообразием регулировок, а также грамотно отформованным задним диваном.

Отсутствие полного привода отчасти компенсировано за счет небезызвестной технологии контроля тяги Grip Control, имеющей 5 режимов передвижения («Обычный», «Грязь», «Снег», «Песок» и ESP Off). Базой для автомобиля служит модульное шасси EMP2 с «МакФерсоном»  спереди и торсионной балкой сзади. В конструкции кузова присутствуют высокопрочные виды стали, задняя дверь и багажник изготовлены с применением термопластика, рама задних сидений, рычаги подвески и крылья - алюминиевые.

Двигателей для российского рынка два, оба 150-сильные: бензиновый 1,6-литровый THP с турбокомпрессором, 16-ю клапанами, непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения (240 Нм крутящего момента при 1400 об/мин) и 2-литровый дизель BlueHDi с системой Common Rail, турбонаддувом и 16-клапанным ГРМ (370 Нм при 2000 об/мин). Первый движок сочетается с 6-диапазонным «автоматом», второй – исключительно с 6-ступенчатой МКПП.

Предусмотрено три уровня исполнения: Active, Allure и GT Line. Самая доступная (бензиновая) модификация, как мы уже сказали, оценена в 1 699 000 рублей, тот же Active, но в дизельном исполнении – 1 829 000 рублей. Allure - от 1 839 000 рублей (1 969 000 рублей за дизель), GT Line – от 1 949 000 рублей (2 079 000 рублей – дизель).

Павел Кузин
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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
Санча
Продажи Peugeot 3008 пошли в гору
хотелось бы отметить работу менеджеров по продажам в Пежо в Челябинске. Я четыре (!) раза заезжала к челябинскому диллеру "Леонар Авто". Рассматривала 3008 и вдоль, и поперек, и посидела в машине, и в багажник залезла... Ни один из менеджеров ни разу не подошел ко мне! Приезжала в разные дни в разное ...
Наталья
Бретань-Авто
Я покупал здесь.Заказал обратный звонок, задал все "каверзные" вопросы.... заказал тест-драйв.... В-общем, купил. Первые впечатления: этот "европеец" ближе моему мироощущению чем "японцы" и "корейцы" (довелось и на них поездить)
veer
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Как протекают продажи Peugeot 3008
{{guide_51}} Представитель автоцентра «Эксис Петербург на Жукова» в телефонном разговоре с нами заявил, что на сегодняшний день 3008-й возглавил рейтинг продаж линейки Peugeot, опередив даже куда более доступный, но при этом морально устаревший 408-й. В компании «Peugeot Россия» такую позицию не разделяют. Здесь говорят, что в целом по стране седан 408 все же не отдает своего многолетнего лидерства, при этом успехи 3008-го действительно налицо. Автомобиль стартовал в нашей стране в июле 2017-го и менее чем за полгода разошелся тиражом около 1 000 экземпляров. Учитывая наметившийся спрос, у стильного кроссовера есть все шансы показать хорошие результаты в 2018-м.Дилеры хором отмечают, что пока работают с машинами 2017 модельного года. Свежие (2018-го) автомобили ожидают в марте-апреле. Но сразу предупреждают, что они окажутся заметно дороже. По словам сотрудника а/ц «Авто Премиум на Энгельса», аж на 100-150 тыс. рублей. {{guide_26}} Сказать, что на данный момент продавцы работают с «остатками», то есть теми версиями, что не были приобретены по ряду причин, включая высокую стоимость комплектации, неверно. У каждого из опрошенных нами дилерских центров на площадке сегодня есть машины в стартовой комплектации. В том же «Эксисе» на момент разговора присутствовал бензиновый 3008-й по цене ниже официальной (Active, 1 699 000 рублей) – за 1 471 000 рублей. На сайте «Авто Премиума» и вовсе красуется цифра 1 419 000 рублей. Сотрудник а/ц «Эксис Петербург на Жукова» добавил, что суммарная скидка на автомобиль в его автосалоне может достигать 265 000 рублей. Продавцы отметили, что легко идут на различного рода скидки и бонусы, благо, что таковые предоставляет как сам импортер, так и его официальные партнеры. Определенная выгода, по словам представителя автоцентра «Дакар», есть при покупке 3008-го в кредит и на условиях trade-in. Молодой человек заверил, что уже в «базе» у кроссовера есть тот набор основных опций, который способен удовлетворить придирчивого клиента. Среди прочего он назвал бесключевой доступ, кнопку «Старт-Стоп», парктроники «по кругу», климат, датчики дождя и света, 17-дюймовые колеса, набор систем безопасности и многое другое.    {{gallery_1065}} Сотрудник «Авто Премиума» похвалил бензиновую версию 3008, прежде всего, отметив динамику 150-сильного турбомотора: на старт до 100 км/ч автомобиль тратит 8,9 секунды. При этом у дилеров есть и «живые» дизельные машины, которые дороже на 130-140 тысяч. Продавец а/ц «Дакар» отозвался добрым словом о движке на «тяжелом топливе», поставив ему в актив надежность (как-никак используется на коммерческой технике) и умеренный расход – около 10 л/100 км в городе и порядка 6,5 л/100 км по трассе.  {{guide_255623}} У двух дилеров, кроме «Авто Премиума», на клиентский тест-драйв выставлены и бензиновый вариант 3008, и дизельный. Продавцы подчеркнули, что если брать машину под конкретный заказ, ждать его исполнения придется в течение 3 месяцев. Дескать Peugeot 3008 производится во Франции, оттуда и поставки. Стоимость ТО на кроссовер - в среднем 10-12 тыс. рублей.  История Peugeot 3008 началась осенью 2008 года, когда французы показали концепт Prologue. Серийный вариант пополнил ряды марки весной 2009-го. Маркетологи Peugeot окрестили  автомобиль кроссовером, однако на чистокровный SUV он смахивал не сильно. Куда правильнее оказалось мнение экспертов, которые относили его к классу MPV - нечто промежуточное между универсалом и минивэном. 3008-й неплохо продавался на европейском рынке. С 2015 года MPV  даже начали собирать на заводе «Юнисон» под Минском.В России позиции 3008-го минивэна всегда были скромными. Автопроизводитель ограничивался официальной фразой типа: «в числе моделей-лидеров значится Peugeot 3008», при этом конкретных цифр продаж старался не озвучивать. Есть надежда, что ситуацию исправит SUV-вариант с тем же заводским индексом. Для этого у него есть все предпосылки. {{material_122163}} У автомобиля классный дизайн кузова (есть даже версия GT Line с рядом спецэффектов), хорошая колесная база (2675 мм при общей длине автомобиля 4447 мм), высокий клиренс (219 мм по паспорту), объемный (520 литров) багажник. Под стать и убранство интерьера: 5 полноценных посадочных мест с эргономичными передними креслами, отлично развитым профилем и большим разнообразием регулировок, а также грамотно отформованным задним диваном.Отсутствие полного привода отчасти компенсировано за счет небезызвестной технологии контроля тяги Grip Control, имеющей 5 режимов передвижения («Обычный», «Грязь», «Снег», «Песок» и ESP Off). Базой для автомобиля служит модульное шасси EMP2 с «МакФерсоном»  спереди и торсионной балкой сзади. В конструкции кузова присутствуют высокопрочные виды стали, задняя дверь и багажник изготовлены с применением термопластика, рама задних сидений, рычаги подвески и крылья - алюминиевые.Двигателей для российского рынка два, оба 150-сильные: бензиновый 1,6-литровый THP с турбокомпрессором, 16-ю клапанами, непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения (240 Нм крутящего момента при 1400 об/мин) и 2-литровый дизель BlueHDi с системой Common Rail, турбонаддувом и 16-клапанным ГРМ (370 Нм при 2000 об/мин). Первый движок сочетается с 6-диапазонным «автоматом», второй – исключительно с 6-ступенчатой МКПП. Предусмотрено три уровня исполнения: Active, Allure и GT Line. Самая доступная (бензиновая) модификация, как мы уже сказали, оценена в 1 699 000 рублей, тот же Active, но в дизельном исполнении – 1 829 000 рублей. Allure - от 1 839 000 рублей (1 969 000 рублей за дизель), GT Line – от 1 949 000 рублей (2 079 000 рублей – дизель).
2018-02-28
Автор: Павел Кузин
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