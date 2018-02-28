Как протекают продажи Peugeot 3008
В компании «Peugeot Россия» такую позицию не разделяют. Здесь говорят, что в целом по стране седан 408 все же не отдает своего многолетнего лидерства, при этом успехи 3008-го действительно налицо. Автомобиль стартовал в нашей стране в июле 2017-го и менее чем за полгода разошелся тиражом около 1 000 экземпляров. Учитывая наметившийся спрос, у стильного кроссовера есть все шансы показать хорошие результаты в 2018-м.
Дилеры хором отмечают, что пока работают с машинами 2017 модельного года. Свежие (2018-го) автомобили ожидают в марте-апреле. Но сразу предупреждают, что они окажутся заметно дороже. По словам сотрудника а/ц «Авто Премиум на Энгельса», аж на 100-150 тыс. рублей.
Продавцы отметили, что легко идут на различного рода скидки и бонусы, благо, что таковые предоставляет как сам импортер, так и его официальные партнеры. Определенная выгода, по словам представителя автоцентра «Дакар», есть при покупке 3008-го в кредит и на условиях trade-in. Молодой человек заверил, что уже в «базе» у кроссовера есть тот набор основных опций, который способен удовлетворить придирчивого клиента. Среди прочего он назвал бесключевой доступ, кнопку «Старт-Стоп», парктроники «по кругу», климат, датчики дождя и света, 17-дюймовые колеса, набор систем безопасности и многое другое.
История Peugeot 3008 началась осенью 2008 года, когда французы показали концепт Prologue. Серийный вариант пополнил ряды марки весной 2009-го. Маркетологи Peugeot окрестили автомобиль кроссовером, однако на чистокровный SUV он смахивал не сильно. Куда правильнее оказалось мнение экспертов, которые относили его к классу MPV - нечто промежуточное между универсалом и минивэном. 3008-й неплохо продавался на европейском рынке. С 2015 года MPV даже начали собирать на заводе «Юнисон» под Минском.
В России позиции 3008-го минивэна всегда были скромными. Автопроизводитель ограничивался официальной фразой типа: «в числе моделей-лидеров значится Peugeot 3008», при этом конкретных цифр продаж старался не озвучивать. Есть надежда, что ситуацию исправит SUV-вариант с тем же заводским индексом. Для этого у него есть все предпосылки.
Отсутствие полного привода отчасти компенсировано за счет небезызвестной технологии контроля тяги Grip Control, имеющей 5 режимов передвижения («Обычный», «Грязь», «Снег», «Песок» и ESP Off). Базой для автомобиля служит модульное шасси EMP2 с «МакФерсоном» спереди и торсионной балкой сзади. В конструкции кузова присутствуют высокопрочные виды стали, задняя дверь и багажник изготовлены с применением термопластика, рама задних сидений, рычаги подвески и крылья - алюминиевые.
Двигателей для российского рынка два, оба 150-сильные: бензиновый 1,6-литровый THP с турбокомпрессором, 16-ю клапанами, непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения (240 Нм крутящего момента при 1400 об/мин) и 2-литровый дизель BlueHDi с системой Common Rail, турбонаддувом и 16-клапанным ГРМ (370 Нм при 2000 об/мин). Первый движок сочетается с 6-диапазонным «автоматом», второй – исключительно с 6-ступенчатой МКПП.
Предусмотрено три уровня исполнения: Active, Allure и GT Line. Самая доступная (бензиновая) модификация, как мы уже сказали, оценена в 1 699 000 рублей, тот же Active, но в дизельном исполнении – 1 829 000 рублей. Allure - от 1 839 000 рублей (1 969 000 рублей за дизель), GT Line – от 1 949 000 рублей (2 079 000 рублей – дизель).
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