Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
«Не видно в городе, говорите? – переспросил сотрудник отдела продаж автоцентра «Рольф Мицубиси Витебский». – Так, из салона подобные машины прямым ходом уезжают в область. Туда, где востребован их технический потенциал». По его словам, клиенты обращают внимание как на бензиновые версии Pajero Sport, так и на дизельные, и в этом плане якобы налицо покупательский паритет. «Кому что надо», - отметил продавец.
Аналогичный ответ мы услышали и из уст менеджера автоцентра «Мицубиси Максимум». А вот их коллега из автоцентра «Галант-Авто» дал абсолютно другой ответ. По слова молодого человека, до 90% продаж Pajero Sport приходится на дизельные модификации. Такие машины стали поступать дилерам сравнительно недавно: в конце апреля - начале мая и сразу стали пользоваться у покупателей повышенным спросом. По этой самой причине данный дилерский центр заменил на клиентском тест-драйве бензиновый вариант Pajero Sport на тот, что потребляет «тяжелое топливо».
По словам менеджера а/ц «Рольф Мицубиси Витебский», в сопоставимых комплектациях дизельный Pajero Sport оказывается дороже бензинового собрата примерно на 50 000 рублей. По версии продавца «Галант-Авто», разница составляет не менее 60 000 рублей.
На обозреваемом нами внедорожнике смонтированы 8-диапазонная АКПП с ручным режимом и подрулевыми лепестками, а также полноприводная трансмиссия Super Select II с «самоблоком» Torsen, распределяющим по умолчанию тягу в соотношении 40:60 в пользу колес задней оси и имеющим механизм принудительной блокировки. Внедорожный потенциал подкреплен 4 режимами работы противобуксовочной системы (грязь, гравий, камни и песок), управляемыми вращающейся «шайбой» на центральном тоннеле. Углы въезда и съезда насчитывают соответственно 30 и 24.2 градуса, а глубина форсируемого брода - 700 мм.
В «Мицубиси Максимум» самый приемлемый по цене Pajero Sport (дизель) стоит 2 868 000 рублей. При этом дилерский центр готов оговорить с покупателем условия по предоставлению скидок и довести отпускную стоимость автомобиля до 2,5 млн рублей. Правда, с оговоркой – машину придется покупать в кредит и по схеме «Трейд-Ин».
|Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 3.0 AT 4x4
|3 л, 209 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 11.7 с, 182 км/ч
|4785 x 1815 x 1800 мм
|полный
|АИ-95, 10.9 л на 100 км
|2 999 990 руб
|Все характеристики
Об автомобиле
В конструктивном плане Mitsubishi Pajero Sport III поколения построен на «тележке» пикапа L200 V генерации с жесткой рамой. Спереди - независимая подвеска с двойными поперечными рычагами, сзади установлен неразрезной мост с винтовыми пружинами. Укороченный рулевой механизм использует ГУР, на всех 4 колесах – дисковые вентилируемые тормозные механизмы с ABS и EBD.
Салон 5-местный: передние кресла обладают оптимальным профилем с хорошей боковой поддержкой и широкими диапазонами регулировок. Задний диван предоставляет простор для троих взрослых мужчин, складывается 2 асимметричными секциями до абсолютно ровной площадки, что увеличивает объем грузового отсека до 2500 литров. Перед глазами водителя 4-спицевый многофункциональный руль, классическая комбинация приборов с цветным дисплеем и центральная консоль с 7-дюймовым монитором мультимедийного центра и блоком 2-зонного «климата». Материалы отделки – натуральная кожа в обивке кресел и хорошая пластмасса, разбавленная глянцевыми и серебристыми вставками.
|Серьезный рамный внедорожник, каких нынче мало
|Данный потенциал востребован преимущественно вне асальтового паркета
|Хорошие моторы, неплохие комплектации
|Страшная корма кузова, минус отцу-дизайнеру
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