31 июля 2017, 20:53

Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport никогда не слыл в линейке Mitsubishi запевалой. Он не имел и никогда не будет иметь тех объемов продаж, которыми может похвастаться тот же Outlander. Это – рамный автомобиль, а таких в современном автопроме осталось не больше, чем скелетов мамонтов в зоологических музеях планеты.
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  Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
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Mitsubishi
Санкт-Петербург, Московский район, Витебский проспект, д.17, корп.6
Объявлений: 761
Отзывов: 1
По этой самой причине заприметить Pajero Sport в нашем городском трафике сродни удаче. Правда, дилеры, с которыми по телефону пообщался корреспондент 110km.ru, утверждают обратное: дескать, реализация модели протекает успешно, а то, что ее не видно в потоке, виновата… область. В том плане, что основная стихия Pajero Sport расположена на весьма удаленном расстоянии от асфальтового «паркета» мегаполиса.

«Не видно в городе, говорите? – переспросил сотрудник отдела продаж автоцентра «Рольф Мицубиси Витебский». – Так, из салона подобные машины прямым ходом уезжают в область. Туда, где востребован их технический потенциал». По его словам, клиенты обращают внимание как на бензиновые версии Pajero Sport, так и на дизельные, и в этом плане якобы налицо покупательский паритет. «Кому что надо», - отметил продавец.

Аналогичный ответ мы услышали и из уст менеджера автоцентра «Мицубиси Максимум». А вот их коллега из автоцентра «Галант-Авто» дал абсолютно другой ответ. По слова молодого человека, до 90% продаж Pajero Sport приходится на дизельные модификации. Такие машины стали поступать дилерам сравнительно недавно: в конце апреля - начале мая и сразу стали пользоваться у покупателей повышенным спросом. По этой самой причине данный дилерский центр заменил на клиентском тест-драйве бензиновый вариант Pajero Sport на тот, что потребляет «тяжелое топливо».

Mitsubishi
Санкт-Петербург, Красносельский район, пр. М. Жукова, д. 78
Объявлений: 40
Отзывов: 2
Дизельная «четверка» 4N15 объемом 2,4 литра с алюминиевым блоком цилиндров, изменяемыми фазами газораспределения, впрыском Common Rail и турбокомпрессором с варьируемой геометрией развивает 181 л.с. при 3500 об/мин и обладает приличным крутящим моментом - 430 Нм при 2500 об/мин. Само понимаете, что на бездорожье то, что надо. Альтернативный бензиновый 24-клапанный «атмосферник» располагает объемом 3 литра, имеет распределенный впрыск и электронную технологию управления фазами газораспределения MIVEC. Его силовые возможности - 209 л.с. при 6000 об/мин и 279 Нм максимального  крутящего момента при 4000 об/мин. Он интереснее в асфальтовых дисциплинах – разгоняется до 182 км/ч, разменивая первую «сотню» через 11,7 секунды. В режиме «город/трасса» внедорожник потребляет около 11 литров бензина.

По словам менеджера а/ц «Рольф Мицубиси Витебский», в сопоставимых комплектациях дизельный Pajero Sport оказывается дороже бензинового собрата примерно на 50 000 рублей. По версии продавца «Галант-Авто», разница составляет не менее 60 000 рублей.

На обозреваемом нами внедорожнике смонтированы 8-диапазонная АКПП с ручным режимом и подрулевыми лепестками, а также полноприводная трансмиссия Super Select II с «самоблоком» Torsen, распределяющим по умолчанию тягу в соотношении 40:60 в пользу колес задней оси и имеющим механизм принудительной блокировки. Внедорожный потенциал подкреплен 4 режимами работы противобуксовочной системы (грязь, гравий, камни и песок), управляемыми вращающейся «шайбой» на центральном тоннеле. Углы въезда и съезда насчитывают соответственно 30 и 24.2 градуса, а глубина форсируемого брода - 700 мм.

Mitsubishi
Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Руставели, д. 53
Объявлений: 30
На площадках дилерских предприятий количество «живых» Pajero Sport исчисляется единицами. Комплектации разные, разные и цены. Так, в распоряжении «Рольф Мицубиси Витебский» самым доступным на сегодняшний день является дизельный вариант за 2 399 000 рублей. И это, как заявил здешний менеджер, без учета скидок.

В «Мицубиси Максимум» самый приемлемый по цене Pajero Sport (дизель) стоит 2 868 000 рублей. При этом дилерский центр готов оговорить с покупателем условия по предоставлению скидок и довести отпускную стоимость автомобиля до 2,5 млн рублей. Правда, с оговоркой – машину придется покупать в кредит и по схеме «Трейд-Ин».

 
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Во всех упомянутых нами случаях речь идет об «автоматических» модификациях. Именно версии с «автоматом», по словам продавца а/ц «Галант-Авто», являются самыми продаваемыми. Людей, заказывающих «механику» немного, и в большинстве случаев такие машины приходится заказывать. Срок исполнения заказов составляет от 2 недель до 2 месяцев. Прохождение планового техобслуживания на фирменных СТО недешево: в зависимости от компании, ТО1 может опустошить карман клиента на 18-19 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 3.0 AT 4x4
3 л, 209 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 11.7 с, 182 км/ч
4785 x 1815 x 1800 мм
полный
АИ-95, 10.9 л на 100 км
2 999 990 руб
Все характеристики
Общие впечатления от разговора с представителями дилерских центров Mitsubishi следующие: продавцы знакомы с тематикой на слабую «четверочку». Картину восприятия портят повсеместное стремление менеджеров любыми способами завлечь вас в шоу-рум и желание во что бы то ни стало завладеть номером  вашего мобильного. Сервис откровенно навязчивый и, честно говоря, раздражает: в иные моменты хочется осечь постоянно прерывающих ваш потребительский интерес продавцов и даже бросить трубку.

Об автомобиле

В конструктивном плане Mitsubishi Pajero Sport III поколения построен на «тележке» пикапа L200 V генерации с жесткой рамой. Спереди - независимая подвеска с двойными поперечными рычагами, сзади установлен неразрезной мост с винтовыми пружинами. Укороченный рулевой механизм использует ГУР, на всех 4 колесах – дисковые вентилируемые тормозные механизмы с ABS и EBD.

Салон 5-местный: передние кресла обладают оптимальным профилем с хорошей боковой поддержкой и широкими диапазонами регулировок. Задний диван предоставляет простор для троих взрослых мужчин, складывается 2 асимметричными секциями до абсолютно ровной площадки, что увеличивает объем грузового отсека до 2500 литров. Перед глазами водителя 4-спицевый многофункциональный руль, классическая комбинация приборов с цветным дисплеем и центральная консоль с 7-дюймовым монитором мультимедийного центра и блоком 2-зонного «климата». Материалы отделки – натуральная кожа в обивке кресел и хорошая пластмасса, разбавленная глянцевыми и серебристыми вставками.

Плюсы и минусы
Серьезный рамный внедорожник, каких нынче малоДанный потенциал востребован преимущественно вне асальтового паркета
Хорошие моторы, неплохие комплектацииСтрашная корма кузова, минус отцу-дизайнеру
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Павел Кузин
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
почему пропадает D на ходу и машина катится накатом mitsubishi pajero sport
777
Jeep Cherokee или Mitsubishi Pajero Sport
Вы ошиблись насчет чудовищного руля. Для сведения сообщаю ЭТО у прежней модели Поджеро Спорт действительно очень большой радиус разворота. А у НОВОГО Поджеро Спорт он совсем небольшой, кстати один из лучших в своем классе. Вы видимо не сидели за рулем этой машины, а были просто зрителем.
Петр
Паджеро Спорт. Лопается лобовое стекло.
куплена новая машина Паджеро-Спорт в августе 2015 года. До этого опыт эксплуатации Паджеро 3,8 бензин, автомат и еще около 20 машин различных марок. По ходовой и движку особых вопросов нет. а вот лобовое стекло - дерьмо натуральное - лопнуло на всю длину по зоне обдува в морозные дни января. По заявлению ...
petr1617
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Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
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Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
{{guide_4456}}По этой самой причине заприметить Pajero Sport в нашем городском трафике сродни удаче. Правда, дилеры, с которыми по телефону пообщался корреспондент 110km.ru, утверждают обратное: дескать, реализация модели протекает успешно, а то, что ее не видно в потоке, виновата… область. В том плане, что основная стихия Pajero Sport расположена на весьма удаленном расстоянии от асфальтового «паркета» мегаполиса. «Не видно в городе, говорите? – переспросил сотрудник отдела продаж автоцентра «Рольф Мицубиси Витебский». – Так, из салона подобные машины прямым ходом уезжают в область. Туда, где востребован их технический потенциал». По его словам, клиенты обращают внимание как на бензиновые версии Pajero Sport, так и на дизельные, и в этом плане якобы налицо покупательский паритет. «Кому что надо», - отметил продавец. Аналогичный ответ мы услышали и из уст менеджера автоцентра «Мицубиси Максимум». А вот их коллега из автоцентра «Галант-Авто» дал абсолютно другой ответ. По слова молодого человека, до 90% продаж Pajero Sport приходится на дизельные модификации. Такие машины стали поступать дилерам сравнительно недавно: в конце апреля - начале мая и сразу стали пользоваться у покупателей повышенным спросом. По этой самой причине данный дилерский центр заменил на клиентском тест-драйве бензиновый вариант Pajero Sport на тот, что потребляет «тяжелое топливо». {{guide_6895}} Дизельная «четверка» 4N15 объемом 2,4 литра с алюминиевым блоком цилиндров, изменяемыми фазами газораспределения, впрыском Common Rail и турбокомпрессором с варьируемой геометрией развивает 181 л.с. при 3500 об/мин и обладает приличным крутящим моментом - 430 Нм при 2500 об/мин. Само понимаете, что на бездорожье то, что надо. Альтернативный бензиновый 24-клапанный «атмосферник» располагает объемом 3 литра, имеет распределенный впрыск и электронную технологию управления фазами газораспределения MIVEC. Его силовые возможности - 209 л.с. при 6000 об/мин и 279 Нм максимального  крутящего момента при 4000 об/мин. Он интереснее в асфальтовых дисциплинах – разгоняется до 182 км/ч, разменивая первую «сотню» через 11,7 секунды. В режиме «город/трасса» внедорожник потребляет около 11 литров бензина. По словам менеджера а/ц «Рольф Мицубиси Витебский», в сопоставимых комплектациях дизельный Pajero Sport оказывается дороже бензинового собрата примерно на 50 000 рублей. По версии продавца «Галант-Авто», разница составляет не менее 60 000 рублей. На обозреваемом нами внедорожнике смонтированы 8-диапазонная АКПП с ручным режимом и подрулевыми лепестками, а также полноприводная трансмиссия Super Select II с «самоблоком» Torsen, распределяющим по умолчанию тягу в соотношении 40:60 в пользу колес задней оси и имеющим механизм принудительной блокировки. Внедорожный потенциал подкреплен 4 режимами работы противобуксовочной системы (грязь, гравий, камни и песок), управляемыми вращающейся «шайбой» на центральном тоннеле. Углы въезда и съезда насчитывают соответственно 30 и 24.2 градуса, а глубина форсируемого брода - 700 мм. {{guide_8781}} На площадках дилерских предприятий количество «живых» Pajero Sport исчисляется единицами. Комплектации разные, разные и цены. Так, в распоряжении «Рольф Мицубиси Витебский» самым доступным на сегодняшний день является дизельный вариант за 2 399 000 рублей. И это, как заявил здешний менеджер, без учета скидок. В «Мицубиси Максимум» самый приемлемый по цене Pajero Sport (дизель) стоит 2 868 000 рублей. При этом дилерский центр готов оговорить с покупателем условия по предоставлению скидок и довести отпускную стоимость автомобиля до 2,5 млн рублей. Правда, с оговоркой – машину придется покупать в кредит и по схеме «Трейд-Ин».{{gallery_916}} Во всех упомянутых нами случаях речь идет об «автоматических» модификациях. Именно версии с «автоматом», по словам продавца а/ц «Галант-Авто», являются самыми продаваемыми. Людей, заказывающих «механику» немного, и в большинстве случаев такие машины приходится заказывать. Срок исполнения заказов составляет от 2 недель до 2 месяцев. Прохождение планового техобслуживания на фирменных СТО недешево: в зависимости от компании, ТО1 может опустошить карман клиента на 18-19 тыс. рублей. {{params_57588}} Общие впечатления от разговора с представителями дилерских центров Mitsubishi следующие: продавцы знакомы с тематикой на слабую «четверочку». Картину восприятия портят повсеместное стремление менеджеров любыми способами завлечь вас в шоу-рум и желание во что бы то ни стало завладеть номером  вашего мобильного. Сервис откровенно навязчивый и, честно говоря, раздражает: в иные моменты хочется осечь постоянно прерывающих ваш потребительский интерес продавцов и даже бросить трубку. Об автомобилеВ конструктивном плане Mitsubishi Pajero Sport III поколения построен на «тележке» пикапа L200 V генерации с жесткой рамой. Спереди - независимая подвеска с двойными поперечными рычагами, сзади установлен неразрезной мост с винтовыми пружинами. Укороченный рулевой механизм использует ГУР, на всех 4 колесах – дисковые вентилируемые тормозные механизмы с ABS и EBD. Салон 5-местный: передние кресла обладают оптимальным профилем с хорошей боковой поддержкой и широкими диапазонами регулировок. Задний диван предоставляет простор для троих взрослых мужчин, складывается 2 асимметричными секциями до абсолютно ровной площадки, что увеличивает объем грузового отсека до 2500 литров. Перед глазами водителя 4-спицевый многофункциональный руль, классическая комбинация приборов с цветным дисплеем и центральная консоль с 7-дюймовым монитором мультимедийного центра и блоком 2-зонного «климата». Материалы отделки – натуральная кожа в обивке кресел и хорошая пластмасса, разбавленная глянцевыми и серебристыми вставками.
2017-07-31
Автор: Павел Кузин
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