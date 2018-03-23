23 марта 2018, 09:36

Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner

Не самой привлекательной внешности 7-местный «рамник» Fortuner вот уже пятый месяц пытается обрести свое место во внедорожной линейке Toyota. Там, как вы понимаете, тесновато, и без него. Если честно, все роли распределены.
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  Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner Toyota Fortuner Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner Toyota Fortuner Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner Toyota Fortuner Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner Toyota Fortuner Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
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Тойота Центр Пискаревский
Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Руставели, д. 31, лит. А
Объявлений: 44
Отзывов: 18
Дилеры говорят, что «живых» машин на площадках, в принципе, хватит всем. С некоей затоваренностью помогли справиться фирменная акция «Недели притягательных предложений» да недавнее появление бензиновой модификации, которая по цене заметно выигрышнее дизельной.

«Дизелей у нас и, правда, больше, - прокомментировал сотрудник отдела продаж «Тойота Центр Пискаревский». – Они производятся изначально, поэтому и поставок было больше. 2,8-литровый дизельный мотор тяговит (450 Нм), много раз ездили по снежной целине, выручал практически всегда».

Коллега из «Тойота Центр Парнас» солидарен: «На дизеле не покидает ощущение уверенности за рулем. Возможно, 177 л.с. не самый большой «табун», но «на низах» прет что надо. На его фоне бензиновое 2,7-литровое «сердце» чуть слабее (161 л.с.), зато выигрыш в цене значительный».

Оно и правда: по словам менеджера «Тойота Центр Автово», самый доступный Fortuner оценен в 1 999 000 рублей. Это бензиновая модификация на «механике», в почти пустом исполнении. Таких, как мы выяснили, у дилеров в свободной продаже почти нет: и спрос слабый, и импортер не дает, делая ставку на «автомат». Продавцы транслируют мнения клиентов следующим образом: у автомобиля ценой за 2 млн и выше должно быть много опций. При этом «механическую» версию вполне реально приобрести на заказ, срок исполнения – 2 месяца.

Тойота Центр Автово
Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Краснопутиловская, д. 65
Объявлений: 24
Отзывов: 6
При этом самый скромный по цене дизельный вариант внедорожника несет на себе ценник в 2 599 000 рублей. Разница, как видим, ощутимая (помним еще о доплате в 26 000 рублей за «металлик»), и покупатель, похоже, готов сэкономить. Дизельный двигатель агрегатируется исключительно с автоматической трансмиссией, «механики» нет и в помине. Зато степень насыщенности оборудованием приличная. 

В снаряженном виде Fortuner (в зависимости от модификации) весит от 2060-2260 кг, полная масса -  2735-2750 кг. Это, по словам представителя «Тойота Центр Пискаревский», на целую сотню кило легче Prado. Потому, мол, в плане проходимости «фартовый» может запросто поспорить с более раскрученным родственником. При этом наш герой способен буксировать прицепы весом до 3000 кг.

На всех дилерских площадках тестовые Fortuner представлены исключительно в дизельном исполнении. Для прохождения ознакомительной поездки продавцы рекомендуют заранее записаться. Техническое обслуживание внедорожника не из числа дешевых. Средневзвешенное ТО1 обойдется владельцу в сумму порядка 13-14 тыс. рублей на бензиновый вариант и чуть дороже – на дизельный.

Toyota
Санкт-Петербург, пос. Бугры улица №3 (заезд с Шоссейной улицы)
Объявлений: 57
Отзывов: 3
Теперь, собственно говоря, о самом автомобиле. Он и, правда, не ахти какой красавец. Но, может, для Таиланда, где Fortuner собирается, это и не так важно?.. Габариты взрослые: 4795x1855x1835 мм. Колесная база - 2745 мм, дорожный просвет приличный - 225 мм.

За место под внеасфальтовым солнцем борется полноприводная технология Part-time. Это, напомним, жестко подключаемый привод передних колес (подключать можно на скорости до 100 км/ч), блокировка заднего дифференциала и понижающая передача. В условиях города с «Парт-таймом» в режиме 4х4 требовать от Fortuner хорошей управляемости не приходится.

Бензиновый вариант расходует более 11 л/100 км топлива (можно заливать даже АИ-92). Дизель, естественно, экономичнее – около 9 л/100 км. Речь идет о смешанном режиме эксплуатации. При этом ускорение версии на «тяжелом топливе» вполне неплохое для массивной конструкции – 10,8 секунды, «максималка» ограничена 180 км/ч.

ТТХ силовых агрегатов:

Toyota Fortuner
Выпускается с 2005 г.
Новый от 1 999 000 до 2 827 000 Р
Отзывов: 1
- 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» с системой распределенного впрыска, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и варьируемыми фазами газораспределения. Максимальная мощность - 166 л.с. при 5200 об/мин и 245 Нм крутящего момента при 4000 об/мин.

- 2,8-литровый турбированный дизель с интеркулером, 16-клапанным ГРМ и системой непосредственного впрыска Common Rail. Мощность - 177 л.с. при 3400 об/мин и 450 Нм крутящего момента при 1600-2400 об/мин.

В основе Fortuner - рамная конструкция с независимой подвеской спереди и сзади. Только в одном случае - двойные поперечные рычаги, в другом – пятирычажная схема на винтовых пружинах. Дисковые тормоза, что называется «по кругу». Есть ABS и EBD.

Стартовая комплектация – это не так и много: стальные колеса R17, ESP, 3 аэрбега, тканевая обивка салона, кондиционер, датчик света, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, аудиосистема с 4 колонками, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, электростеклоподъемники. В более продвинутых комплектациях уже фигурируют 18-е легкосплавные колеса, LED-оптика, климат-контроль, камера заднего вида, боковые занавески и подушки, мультимедийка, кожаный салон, «музыка» с 6-ю динамиками, задний парктроник.

Иван Братуха
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Форум Toyota Fortuner
| Кому: ZorG У Тойоты Фортунер основных 2 движка: 2.7 бензиновый и 2.8 турбодизельный. У бензина мощность 163л.с., а у дизеля 177л.с. Ну и дизель идет только с автоматом, а первый может быть и на механике. Модель на нашем рынке довольно новая, мало распространенная. В основном делалась на американский ...
Иван Семенов
Выбрать автомобиль до 1500000 рублей
теана и только теана список опций будет огромный такого не предложит ни кто
v46
Отзыв о Toyota Fortuner 2006 года
Автомашина "СУППЕР"что надо мне она очень нравится по всем параметрам-чувствуешь себя "мужшиной"с большой буквы
Fartuna
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Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
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Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
{{guide_81}} Дилеры говорят, что «живых» машин на площадках, в принципе, хватит всем. С некоей затоваренностью помогли справиться фирменная акция «Недели притягательных предложений» да недавнее появление бензиновой модификации, которая по цене заметно выигрышнее дизельной.«Дизелей у нас и, правда, больше, - прокомментировал сотрудник отдела продаж «Тойота Центр Пискаревский». – Они производятся изначально, поэтому и поставок было больше. 2,8-литровый дизельный мотор тяговит (450 Нм), много раз ездили по снежной целине, выручал практически всегда».Коллега из «Тойота Центр Парнас» солидарен: «На дизеле не покидает ощущение уверенности за рулем. Возможно, 177 л.с. не самый большой «табун», но «на низах» прет что надо. На его фоне бензиновое 2,7-литровое «сердце» чуть слабее (161 л.с.), зато выигрыш в цене значительный». Оно и правда: по словам менеджера «Тойота Центр Автово», самый доступный Fortuner оценен в 1 999 000 рублей. Это бензиновая модификация на «механике», в почти пустом исполнении. Таких, как мы выяснили, у дилеров в свободной продаже почти нет: и спрос слабый, и импортер не дает, делая ставку на «автомат». Продавцы транслируют мнения клиентов следующим образом: у автомобиля ценой за 2 млн и выше должно быть много опций. При этом «механическую» версию вполне реально приобрести на заказ, срок исполнения – 2 месяца. {{guide_1080}} При этом самый скромный по цене дизельный вариант внедорожника несет на себе ценник в 2 599 000 рублей. Разница, как видим, ощутимая (помним еще о доплате в 26 000 рублей за «металлик»), и покупатель, похоже, готов сэкономить. Дизельный двигатель агрегатируется исключительно с автоматической трансмиссией, «механики» нет и в помине. Зато степень насыщенности оборудованием приличная.  В снаряженном виде Fortuner (в зависимости от модификации) весит от 2060-2260 кг, полная масса -  2735-2750 кг. Это, по словам представителя «Тойота Центр Пискаревский», на целую сотню кило легче Prado. Потому, мол, в плане проходимости «фартовый» может запросто поспорить с более раскрученным родственником. При этом наш герой способен буксировать прицепы весом до 3000 кг.На всех дилерских площадках тестовые Fortuner представлены исключительно в дизельном исполнении. Для прохождения ознакомительной поездки продавцы рекомендуют заранее записаться. Техническое обслуживание внедорожника не из числа дешевых. Средневзвешенное ТО1 обойдется владельцу в сумму порядка 13-14 тыс. рублей на бензиновый вариант и чуть дороже – на дизельный. {{guide_6085}} Теперь, собственно говоря, о самом автомобиле. Он и, правда, не ахти какой красавец. Но, может, для Таиланда, где Fortuner собирается, это и не так важно?.. Габариты взрослые: 4795x1855x1835 мм. Колесная база - 2745 мм, дорожный просвет приличный - 225 мм.За место под внеасфальтовым солнцем борется полноприводная технология Part-time. Это, напомним, жестко подключаемый привод передних колес (подключать можно на скорости до 100 км/ч), блокировка заднего дифференциала и понижающая передача. В условиях города с «Парт-таймом» в режиме 4х4 требовать от Fortuner хорошей управляемости не приходится.Бензиновый вариант расходует более 11 л/100 км топлива (можно заливать даже АИ-92). Дизель, естественно, экономичнее – около 9 л/100 км. Речь идет о смешанном режиме эксплуатации. При этом ускорение версии на «тяжелом топливе» вполне неплохое для массивной конструкции – 10,8 секунды, «максималка» ограничена 180 км/ч.ТТХ силовых агрегатов:{{model_2236}} - 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» с системой распределенного впрыска, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и варьируемыми фазами газораспределения. Максимальная мощность - 166 л.с. при 5200 об/мин и 245 Нм крутящего момента при 4000 об/мин.- 2,8-литровый турбированный дизель с интеркулером, 16-клапанным ГРМ и системой непосредственного впрыска Common Rail. Мощность - 177 л.с. при 3400 об/мин и 450 Нм крутящего момента при 1600-2400 об/мин. В основе Fortuner - рамная конструкция с независимой подвеской спереди и сзади. Только в одном случае - двойные поперечные рычаги, в другом – пятирычажная схема на винтовых пружинах. Дисковые тормоза, что называется «по кругу». Есть ABS и EBD.Стартовая комплектация – это не так и много: стальные колеса R17, ESP, 3 аэрбега, тканевая обивка салона, кондиционер, датчик света, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, аудиосистема с 4 колонками, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, электростеклоподъемники. В более продвинутых комплектациях уже фигурируют 18-е легкосплавные колеса, LED-оптика, климат-контроль, камера заднего вида, боковые занавески и подушки, мультимедийка, кожаный салон, «музыка» с 6-ю динамиками, задний парктроник.
2018-03-23
Автор: Иван Братуха
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