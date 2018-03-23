Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
«Дизелей у нас и, правда, больше, - прокомментировал сотрудник отдела продаж «Тойота Центр Пискаревский». – Они производятся изначально, поэтому и поставок было больше. 2,8-литровый дизельный мотор тяговит (450 Нм), много раз ездили по снежной целине, выручал практически всегда».
Коллега из «Тойота Центр Парнас» солидарен: «На дизеле не покидает ощущение уверенности за рулем. Возможно, 177 л.с. не самый большой «табун», но «на низах» прет что надо. На его фоне бензиновое 2,7-литровое «сердце» чуть слабее (161 л.с.), зато выигрыш в цене значительный».
Оно и правда: по словам менеджера «Тойота Центр Автово», самый доступный Fortuner оценен в 1 999 000 рублей. Это бензиновая модификация на «механике», в почти пустом исполнении. Таких, как мы выяснили, у дилеров в свободной продаже почти нет: и спрос слабый, и импортер не дает, делая ставку на «автомат». Продавцы транслируют мнения клиентов следующим образом: у автомобиля ценой за 2 млн и выше должно быть много опций. При этом «механическую» версию вполне реально приобрести на заказ, срок исполнения – 2 месяца.
В снаряженном виде Fortuner (в зависимости от модификации) весит от 2060-2260 кг, полная масса - 2735-2750 кг. Это, по словам представителя «Тойота Центр Пискаревский», на целую сотню кило легче Prado. Потому, мол, в плане проходимости «фартовый» может запросто поспорить с более раскрученным родственником. При этом наш герой способен буксировать прицепы весом до 3000 кг.
На всех дилерских площадках тестовые Fortuner представлены исключительно в дизельном исполнении. Для прохождения ознакомительной поездки продавцы рекомендуют заранее записаться. Техническое обслуживание внедорожника не из числа дешевых. Средневзвешенное ТО1 обойдется владельцу в сумму порядка 13-14 тыс. рублей на бензиновый вариант и чуть дороже – на дизельный.
За место под внеасфальтовым солнцем борется полноприводная технология Part-time. Это, напомним, жестко подключаемый привод передних колес (подключать можно на скорости до 100 км/ч), блокировка заднего дифференциала и понижающая передача. В условиях города с «Парт-таймом» в режиме 4х4 требовать от Fortuner хорошей управляемости не приходится.
Бензиновый вариант расходует более 11 л/100 км топлива (можно заливать даже АИ-92). Дизель, естественно, экономичнее – около 9 л/100 км. Речь идет о смешанном режиме эксплуатации. При этом ускорение версии на «тяжелом топливе» вполне неплохое для массивной конструкции – 10,8 секунды, «максималка» ограничена 180 км/ч.
ТТХ силовых агрегатов:
- 2,8-литровый турбированный дизель с интеркулером, 16-клапанным ГРМ и системой непосредственного впрыска Common Rail. Мощность - 177 л.с. при 3400 об/мин и 450 Нм крутящего момента при 1600-2400 об/мин.
В основе Fortuner - рамная конструкция с независимой подвеской спереди и сзади. Только в одном случае - двойные поперечные рычаги, в другом – пятирычажная схема на винтовых пружинах. Дисковые тормоза, что называется «по кругу». Есть ABS и EBD.
Стартовая комплектация – это не так и много: стальные колеса R17, ESP, 3 аэрбега, тканевая обивка салона, кондиционер, датчик света, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, аудиосистема с 4 колонками, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, электростеклоподъемники. В более продвинутых комплектациях уже фигурируют 18-е легкосплавные колеса, LED-оптика, климат-контроль, камера заднего вида, боковые занавески и подушки, мультимедийка, кожаный салон, «музыка» с 6-ю динамиками, задний парктроник.
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