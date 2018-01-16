Как провел 2017 год казахстанский автомобильный рынок
Спрос на новые машины увеличился на 6,1%. Усилиями всех официальных дилеров за 2017 год реализовано 49 052 единиц техники. Казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 1,12 млрд долларов - это на 28,6% больше, чем в 2016 году.
По данным АКАБ, казахстанские покупатели все больше отдают предпочтение автомобилям локального производства. В 2017 году в стране было продано 17 416 легковых, коммерческих автомобилей и автобусов, произведенных в Казахстане, а рыночная доля по итогам года возросла до 35,5%.
На предприятии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске за 2017 год собрали 11 412 легковых автомобилей. На костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» выпущено 5 912 транспортных средств. На заводе «КамАЗ-Инжиниринг» за год собрали 820 грузовиков. Заводы Hyundai Trans Auto, «СемАЗ» и Daewoo Bus Kazakhstan выпустили 942 ед. техники.
На экспорт в минувшем году было отгружено 1 480 автомобилей. Среди моделей, поставляемых из Казахстана в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Китай и Таджикистан – Hyundai HD, Lada и JAC.
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