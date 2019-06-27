Как проверить датчик коленвала
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Получается это благодаря сотням датчиков, расположенных во всех частях машины. Датчик коленчатого вала также называется датчиком синхронизации и отвечает за стабильную работу двигателя. Разберем, как проверить датчик коленвала при помощи мультиметра и осциллографа.
Основные функции датчика коленвала
Главная принадлежность датчика коленчатого вала - синхронизация зажигания и форсунок в инжекторных двигателях. Поэтому если датчик неисправен, то зажигание будет происходить либо слишком рано, либо слишком поздно. Это чревато нестабильной работой мотора или даже выходом его из строя из-за неполного сгорания топливной смеси.
Возможные неисправности и причины их возникновения
Признаки неработающего датчика коленвала всегда одинаковые вне зависимости от причины поломки:
• заметно снижается мощность мотора;
• обороты двигателя «плавают»;
• срабатывает детонация в двигателе во время активной езды;
• когда датчик умирает окончательно, автомобиль не заводится.
Если вы столкнулись с одной из этих проблем, то возможно, пришла пора проверить датчик положения коленвала.
Методы проверки датчика коленвала
Запоминайте лайфхак: перед снятием датчика сделайте метки на посадочном месте, где он находился, это позволит не ломать голову при установке датчика на место.Есть три способа проверить датчик коленвала, разберем их подробно.
Проверка сопротивления омметром
Самый простой способ, но он не гарантирует выявление поломки. Переключите мультиметр в режим омметра и измерьте сопротивление катушки индуктивности. Выставьте на приборе верхний предел сопротивления (чаще всего это 2 кОм). Значение сопротивления должно быть между 500 и 700 Ом, но чтобы быть уверенным, уточните значение в документах датчика. Если вы получили похожие цифры, то на этом этапе с катушкой все в порядке, переходите к следующим методам проверки.
Проверка значения индуктивности
Многие современные мультиметры умеют измерять индуктивность. Если в вашем этой функции нет, то вооружитесь мегаомметром, измерителем индуктивности, цифровым вольтметром и сетевым трансформатором. «Правильное» значение будет между 200 и 400 мГн. Если значение индуктивности датчика сильно отличается, то скорее всего, датчик сломан.
Замерьте сопротивление изоляции проводов катушки. На мегаомметре установите выдаваемое напряжение - 500 В. Сопротивление должно быть не меньше 0,5 МОм. Если показатель отличается, то изоляция в катушке нарушена. Замерьте одни и те же данные несколько раз, чтобы получить верные сведения.
Проверка с помощью осциллографа
Этот метод считается самым достоверным. Снимите датчик и приготовьте осциллограф и ПО для работы с ним. Затем соедините щупы прибора с выводами катушки датчика, полярность не будет играть роли. Запустите программу для работы с прибором. Помашите любым металлическим прибором перед датчиком. Если датчик работает, то на экране вы увидите осциллограмму. Если датчик неисправен, то он не зафиксирует перемещения металлического предмета.
Для пущей уверенности подключите осциллограф к датчику на работающем двигателе. Схема подключения та же: щупы параллельно вывести к датчику.
Если вы столкнулись с одним из признаков неисправности датчика коленчатого вала, проведите диагностику. Схема проверки датчика коленвала не отличается на моделях разных марок и будет одинаковой как для автомобилей ВАЗ, так и для других авто с инжекторным двигателем. Если в вашем распоряжении есть необходимые инструменты, воспользуйтесь проверкой при помощи осциллографа - она самая точная. Если прибора у вас в наличии нет, проверьте датчик другими способами.
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