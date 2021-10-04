Как проверить деньги на подлинность при продаже автомобиля
Никто не застрахован от мошенничества на вторичном авторынке. В последнее время все чаще происходит мошенничество с расплатой поддельными купюрами.
Мошенники действуют по следующей схеме: как обычно созваниваются с продавцом, назначают встречу и осматривают автомобиль. Говорят, что машина их полностью устраивает, и предлагают проехать до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Продавец соглашается, так как считает, что фальшивки банкомат не выдает. Подъехав к банкомату, покупатель идет снимать деньги либо с продавцом, либо один. Если продавец стоит за его спиной, он загораживает банкомат, дабы не увидели его пин-код, и меняет деньги на фальшивые купюры. Деньги передаются продавцу, который спокойно оформляет автомобиль на покупателя, отдает ему ключи, и едет домой.
Обман вскрывается обычно в течение трех дней, а то и позже, когда продавец пытается что-то купить на полученные деньги или приходит с ними в банк, чтобы положить на счет. За это время покупатель-мошенник, заключивший сделку по поддельным документам, успевает перепродать машину и скрыться.
«Если при покупке автомобиля с вами расплатились поддельными купюрами, то необходимо сразу же обратиться в полицию и написать заявление. В случае если поддельные деньги были выявлены, например, кредитной организацией, то она у вас их изымет и обратится в полицию уже сама. Несмотря на то, что лицо, которое расплатилось с вами поддельными купюрами, известно, это совсем не означает, что органы правопорядка привлекут его к ответственности. Ведь он мог и не знать, что купюры поддельные, а настоящего мошенника не всегда получается установить. Но все равно, сделав определенные действия, можно будет потребовать оплаты с продавца нормальными денежными купюрами, конечно если будет установлено, что в момент оплаты он с вами расплатился именно поддельными купюрами, хотя мог и не знать об этом», - пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
Не так давно подобная история произошла в Воронежской области. Предприимчивый парнишка приобрел у женщины ВАЗ-2105, расплатившись купюрами «Банка приколов». Через день женщина поняла, что деньги – фальшивка, и пришла с ними в полицию. Парня быстро нашли по телефонному номеру, и привлекли по ч. 2 ст. 159 за мошенничество. Как оказалось, у юного мошенника даже нет водительского удостоверения, а машина ему была нужна, чтобы покрасоваться перед подружками. Опытных мошенников так просто не найти, и часто продавцы лишаются и своих машин, и денег. Чтобы не пополнить их ряды, нужно знать, как проверить деньги на подлинность.
Как проверить купюры на подлинность при продаже машины?
Есть несколько способов проверить подлинность денег.
Проверка денег машинкой
В продаже можно найти специальные аппараты, проверяющие подлинность банкнот. Конечно, будет замечательно, если он окажется у вашего знакомого или друга. Вы сможете его одолжить, а после проведения сделки вернуть. Но если такие знакомые отсутствуют, придется приобрести данную машинку.
Машинка для проверки подлинности денег стоит на Озоне от 1600 рублей. Более дорогостоящие модели не только позволяют выявить фальшивки, но и помогают сосчитать банкноты.
Проверка денег на подлинность в банке
Данный способ потребует от вас затрат, однако он позволит гарантированно удостовериться в подлинности денег. Обзвоните банки и узнайте, предлагают ли они такую услугу, как проверка денег на подлинность, и на каких условиях.
В день продажи машины явитесь в банк с покупателем и проверьте деньги. Возможно, вам придется заплатить за проверку каждой банкноты, или же 1% от проверяемой суммы.
Проверка денег при помощи открытия банковского счета
До заключения сделки с покупателем придите в любой банк и откройте счет. Если у вас уже есть открытый счет в банке – воспользуйтесь им. В день продажи машины придите с покупателем в банк и внесите переданные им деньги на свой счет.
После такой операции можно спокойно оформлять куплю-продажу машины, так как полученные за нее деньги уже гарантированно на вашем счете, и платить банку ничего не придется.
Проверка денег через банкомат
Если у вас есть банковская карта, то можно воспользоваться этим способом:
- введите в банкомат карту и выберите операцию «пополнить счет»;
- переданные покупателем деньги вставьте в купюроприемник;
- дождитесь, пока деньги окажутся на вашей карте.
Способ имеет лишь один недостаток – если банкнота помята или порвана, банкомат ее будет отторгать, даже не смотря на то, что она подлинная. Покупатель может начать нервничать.
Выберите подходящий для себя способ, как проверить деньги при продаже машины, и не пренебрегайте им. Иначе беспечность может вам дорого обойтись.
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