Как проверить и потом заменить антифриз: инструкция
Проверка бака с охлаждающей жидкостью
Главная задача антифриза – обеспечивать нормальное охлаждение двигателя в любых условиях, повышать температуру кипения охлаждающей жидкости и препятствовать повреждению элементов двигателя, которое может вызывать расширение застывшей на холоде воды. Так что важно регулярно контролировать состояние антифриза, обычно это делается хотя бы дважды в год, весной и осенью.
Для начала откройте капот и найдите на баке с антифризом линии разметки, они расположены сбоку полупрозрачного резервуара, чаще там же, где и горловина заливки. Следите, чтобы уровень антифриза всегда находился на средней отметке.
Если требуется заменить антифриз или долить свежую порцию, дождитесь пока остынет двигатель! Никогда не заливайте антифриз при горячем двигателе, вы рискуете не только получить серьезные ожоги, но и трещину в блоке самого двигателя. Вообще, лучше всего проверять уровень антифриза утром, перед тем, как заведете машину, в охлажденном состоянии уровень будет самым точным.
В разных моделях бак с охлаждающей жидкостью может располагаться по-разному, но чаще всего вы найдете его с пассажирской стороны с краю от двигателя. В некоторых моделях заливка производится непосредственно в радиатор, в этом случае контроль уровня жидкости производится по отметке на заливочной горловине.
В чем опасность несвоевременной доливки антифриза
Из радиатора охлаждающая жидкость по шлангам подается в двигатель, чтобы поддерживать в нем нормальную рабочую температуру. Если антифриза нет или слишком мало, двигатель не сможет охладиться, в результате может наступить его перегрев со всеми вытекающими неприятностями.
Так же важно проверить, что все подающие и возвращающие шланги в хорошем состоянии, и в системе нет утечек. В случае утечки уровень антифриза постоянно будет падать, так что первое, что стоит проверить, если столкнетесь с такой проблемой – целостность системы охлаждения.
Как и в случае с заменой моторного масла, важно проверять не только уровень, но и состояние охлаждающей жидкости. Этот процесс займет совсем немного времени, проще всего проверить антифриз с помощью лакмусовой бумажки, которую можно купить в большинстве автомагазинов. Результат проверки будет известен через пару минут, для этого достаточно сравнить цвет полоски со шкалой на упаковке.
Проверка качества антифриза и системы охлаждения на утечки
Перед тем, как заливать антифриз, стоит убедиться в его качестве – однородности текстуры, текучести. Тоже относится к уже налитому антифризу, если он прослужил вам какой-то срок.
Чаще всего антифриз имеет яркий цвет: красный, зеленый, синий или желтый. Если вы видите, что он стал прозрачным, или в нем появился оттенок ржавчины и какие-то хлопья, необходимо слить этот антифриз, промыть бак и залить новую охлаждающую жидкость. При обнаружении следов масла и загрязнений в антифризе, обязательно обратитесь в автосервис, это может быть признаком утечки масла через уплотнительное кольцо.
Заодно проверьте шланги радиатора на отсутствие вздутий и трещин. Они также не должны стать слишком мягкими. В случае обнаружения одной из этих проблем – обратитесь в автосервис для замены шлангов радиатора.
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