11 июня 2019, 11:14

Как проверить катушку зажигания

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Катушка зажигания - важный элемент автомобиля, от которого напрямую зависит работа двигателя. Разбираемся, каким образом работает катушка, как и зачем ее проверять.

Принцип работы и виды катушек

Катушка увеличивает напряжение в электрической цепи с 12 вольт, поступающих с аккумулятора, до нескольких десятков киловольт (как правило - от 25 до 35). Ток с катушки зажигания по высоковольтным проводам поступает к свечам, на которых образуется искра, поджигающая воздушно-топливную смесь в камере сгорания.

Как правило у катушки от 100 до 150 витков обмотки из медной проволоки, витков на вторичной обмотке существенно больше - 30-50 тысяч. У индивидуальной катушки также две обмотки, но намотаны они в обратном порядке,  а напряжение идет не через распределитель, а напрямую на свечи. Еще один тип катушки - двухвыводная: она подает напряжение не на один, а сразу на два цилиндра.

Независимо от типа, каждая катушка имеет физические параметры: сопротивление обмоток, длительность, энергия и ток искры, индуктивность первичной обмотки. Стандартные значения этих параметров зависят от каждой отдельно взятой катушки, но если разница между ними и показаниями мультиметра отличаются - велика вероятность, что катушка зажигания вышла из строя.

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Неисправности и причины их возникновения

Когда катушка неисправна, двигатель «троит» на морозе, потому что в цилиндре не поджигается топливо. Во влажную погоду при резком нажатии педали акселератора в работе двигателя слышатся провалы. Скорее всего, вместе с этим на приборной панели загорится лампа Check Engine. Но виноваты в этом могут быть не только катушки, но и свечи, придется провести диагностику, чтобы выявить причину.

Катушки могут выйти из строя из-за механических повреждений, например, удар, перегрев или вибрации от двигателя. Это приводит к разрушению корпуса или изоляции. А попавшая под капот влага приводит к повреждениям электрических соединений. Чинить катушку чаще всего бесполезно - проще сразу заменить проблемный узел.

Как проверить катушку зажигания

Существует несколько методов проверки катушки зажигания - от самых простых, с которыми справится любой автолюбитель, до сложных, с применением специального оборудования.

Самый простой способ - проверка «на искру», пусть и далеко не самый точный. Все, что потребуется - свечной ключ, заведомо рабочая свеча и плоскогубцы. Отключите зажигание и визуально проверьте, цела ли изоляция высоковольтной проводки от свечи до катушки. После этого снимите наконечник со свечи первого цилиндра, подключите его к заведомо рабочей и заведите машину: если катушка исправна, между электродами появится ярко-фиолетовая искра. Если искра отличается по цвету или вовсе отсутствует - скорее всего, катушка вышла из строя и нуждается в замене.

Чуть сложнее - способ проверки «на шприце». Со старой свечи зажигания срежьте резьбу. Затем возьмите шприц (лучше всего подойдет объемом 20 кубиков), у которого откусывается носик - на его место вставьте подготовленную свечу. В поршне шприца просверлите отверстие, в которое поместится провод - его нужно подключить к массе автомобиля. К свече подключите высоковольтный провод от катушки, включите зажигание и, отводя поршень назад, наблюдайте, когда пропадет искра. Чем больше расстояние, при котором искра уже не появляется, тем лучше - нормой считается 1-2 см.

Для более точной диагностики можно воспользоваться мультиметром и измерить сопротивление проводов в обмотках катушки. Щупы мультиметра подключаются к выводам обмоток (главное - знать, где они и какой обмотке принадлежат). Для первичной обмотки нормальным считается сопротивление от 0.5 до 3.5 Ом, у вторичной - от 6 до 15 кОм.

Самый сложный и самый точный вариант проверки - с помощью осциллографа. Такое оборудование непросто купить - лучше всего обратиться в специализированный сервис к профессионалам.



Катушка зажигания - не самая сложная, но очень важная деталь автомобиля, ведь именно от ее состояния зависит, насколько хорошо будет биться сердце вашего железного коня. Узнать, что она неисправна, можно и «в домашних условиях», а вот починить ее своими руками вряд ли получится. Впрочем, чаще всего ее просто меняют.


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Как проверить катушку зажигания
Принцип работы и виды катушекКатушка увеличивает напряжение в электрической цепи с 12 вольт, поступающих с аккумулятора, до нескольких десятков киловольт (как правило - от 25 до 35). Ток с катушки зажигания по высоковольтным проводам поступает к свечам, на которых образуется искра, поджигающая воздушно-топливную смесь в камере сгорания.Как правило у катушки от 100 до 150 витков обмотки из медной проволоки, витков на вторичной обмотке существенно больше - 30-50 тысяч. У индивидуальной катушки также две обмотки, но намотаны они в обратном порядке,  а напряжение идет не через распределитель, а напрямую на свечи. Еще один тип катушки - двухвыводная: она подает напряжение не на один, а сразу на два цилиндра.Независимо от типа, каждая катушка имеет физические параметры: сопротивление обмоток, длительность, энергия и ток искры, индуктивность первичной обмотки. Стандартные значения этих параметров зависят от каждой отдельно взятой катушки, но если разница между ними и показаниями мультиметра отличаются - велика вероятность, что катушка зажигания вышла из строя.{{material_126601}} Неисправности и причины их возникновенияКогда катушка неисправна, двигатель «троит» на морозе, потому что в цилиндре не поджигается топливо. Во влажную погоду при резком нажатии педали акселератора в работе двигателя слышатся провалы. Скорее всего, вместе с этим на приборной панели загорится лампа Check Engine. Но виноваты в этом могут быть не только катушки, но и свечи, придется провести диагностику, чтобы выявить причину. Катушки могут выйти из строя из-за механических повреждений, например, удар, перегрев или вибрации от двигателя. Это приводит к разрушению корпуса или изоляции. А попавшая под капот влага приводит к повреждениям электрических соединений. Чинить катушку чаще всего бесполезно - проще сразу заменить проблемный узел.Как проверить катушку зажиганияСуществует несколько методов проверки катушки зажигания - от самых простых, с которыми справится любой автолюбитель, до сложных, с применением специального оборудования. Самый простой способ - проверка «на искру», пусть и далеко не самый точный. Все, что потребуется - свечной ключ, заведомо рабочая свеча и плоскогубцы. Отключите зажигание и визуально проверьте, цела ли изоляция высоковольтной проводки от свечи до катушки. После этого снимите наконечник со свечи первого цилиндра, подключите его к заведомо рабочей и заведите машину: если катушка исправна, между электродами появится ярко-фиолетовая искра. Если искра отличается по цвету или вовсе отсутствует - скорее всего, катушка вышла из строя и нуждается в замене. Чуть сложнее - способ проверки «на шприце». Со старой свечи зажигания срежьте резьбу. Затем возьмите шприц (лучше всего подойдет объемом 20 кубиков), у которого откусывается носик - на его место вставьте подготовленную свечу. В поршне шприца просверлите отверстие, в которое поместится провод - его нужно подключить к массе автомобиля. К свече подключите высоковольтный провод от катушки, включите зажигание и, отводя поршень назад, наблюдайте, когда пропадет искра. Чем больше расстояние, при котором искра уже не появляется, тем лучше - нормой считается 1-2 см. Для более точной диагностики можно воспользоваться мультиметром и измерить сопротивление проводов в обмотках катушки. Щупы мультиметра подключаются к выводам обмоток (главное - знать, где они и какой обмотке принадлежат). Для первичной обмотки нормальным считается сопротивление от 0.5 до 3.5 Ом, у вторичной - от 6 до 15 кОм.Самый сложный и самый точный вариант проверки - с помощью осциллографа. Такое оборудование непросто купить - лучше всего обратиться в специализированный сервис к профессионалам.Катушка зажигания - не самая сложная, но очень важная деталь автомобиля, ведь именно от ее состояния зависит, насколько хорошо будет биться сердце вашего железного коня. Узнать, что она неисправна, можно и «в домашних условиях», а вот починить ее своими руками вряд ли получится. Впрочем, чаще всего ее просто меняют.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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