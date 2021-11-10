Как проверить ПТС на подлинность перед покупкой автомобиля
110km.ru рассказывает, как проверить ПТС автомобиля на подлинность.
Почему важно проверить ПТС
Чаще всего мошенники, продающие угнанные или нелегально ввезенные в Россию машины, пользуются поддельными ПТС, так как оригинала у них нет. Либо же они под краденный ПТС перебивают криминальный автомобиль.
Если при простановке на учет в автоинспекции будет выявлено, что номера машины перебиты, или ПТС – подделка, то вам не только откажут в регистрации, но и изымут машину. Будет заведено уголовное дело по факту мошенничества и придется доказывать свою непричастность к преступлению. Назад автомобиль вы уже не получите. В лучшем случае вам разрешат продать его на запчасти, чтобы отбить хоть часть уплаченных средств.
«Приобретение автомобиля с поддельным ПТС может обернуться для покупателя серьезными проблемами. Покупателю при этом сложно будет доказать, что он является добросовестным приобретателем автомобиля в силу закона, в связи с этим автомобиль могут изъять и передать действительному собственнику, без воли которого данное имущество выбыло из его владения. В случае если в отношении данного факта будет возбуждено уголовное дело, то покупатель может быть привлечен и к уголовной ответственности, если будет доказано, что он знал о том, что ему продали машину с поддельными документами», – рассказал 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
Что позволит проверить подлинность ПТС
Оригинал техпаспорта – это бланк синего цвета, размером 20×31 см. Он изготовлен из плотной качественной бумаги, применяемой при изготовлении дипломов, свидетельств и иных важных документов.
ПТС имеет элементы, защищающие его от подделывания. У оригинала следующие отличительные особенности:
- номер и серия напечатаны высокой печатью, возвышающейся над бумагой;
- бумага имеет специальную фактуру;
- имеются специальные метки, исчезающие и появляющиеся под УФ-лампой;
- элементы с рельефной печатью;
- имеются водяные знаки RUS;
- голограмма, которая ранее имела вид прерывистой линии, а с 2008 года стала круглой и с машиной в середине.
Что такое дубликат и в чем его отличие от оригинала
Если машина за годы своей жизни часто меняла хозяев, в ПТС могли кончиться графы для их внесения. Тогда автоинспекцией будет выдан дубликат. Но если машина побывала менее чем у 6 владельцев, и имеет дубликат техпаспорта – это должно насторожить. Разумеется, хозяин мог просто потерять документ, и получить вместо него дубликат, но машину следует проверить более тщательно.
Дело в том, что по дубликату мошенники сбывают угнанные автомобили, поскольку оригинала у них нет. Также дубликатом пользуются продавцы, сбывающие машины, заложенные банкам и иным кредитным организациям, так как оригинальный документ кредитор оставляет себе, чтобы заемщик не мог продать машину. Приобретение таких автомобилей грозит серьезными неприятностями – изъятием и потерей денег.
Дубликат ПТС от оригинала отличает только одна деталь – соответствующая печать на документе. Если проверка истории машины не выявила залога, запрета на регистрацию и численности в угоне, а VIN-номера на авто и в документе идентичны – можно заключить сделку по дубликату. Но помните, что он должен быть оригиналом, то есть иметь все элементы защиты, что и настоящий ПТС.
Как распознать поддельный ПТС
Чтобы проверить ПТС автомобиля, нужно иметь при себе лупу и фонарик. Далее проведите тщательный осмотр по следующим отличительным признакам:
- глядя на просвет, вы должны увидеть водяные знаки RUS;
- голограмма не должна выпирать, и ее границы должны быть четкими;
- при наклоне документа на себя и подсвечивании фонариком бумаги вы увидите над голограммой надпись «ПТС»;
- лупа поможет вам разглядеть в середине документа неразрывную надпись «паспорттранспортногосредства»;
- меняя угол обзора, вы увидите, как цвет объемного рисунка будет меняться с зеленого на серый;
- проведя под названием пальцем, вы должны нащупать невидимую узорную линию;
Некоторые покупатели, чтобы проверить ПТС, берут на встречу с продавцом техпаспорт от другой машины, в подлинности которого нет сомнений, и сверяют документы. Вариант не плох, если у машин техпаспорта одного образца.
Даже при визуальном отсутствии признаков подделки у документа расслабляться рано. Мошенники могли выкрасть оригинальные бланки, либо перебить под оригинальный ПТС нелегальную машину. Поэтому обязательно сверьте VIN-номер в документе и на самом авто. Он должен быть без признаков перебивки. Если есть сомнения – закажите криминалистическую экспертизу, которая установит, были вмешательства в номер или нет. Стоимость экспертизы будет в районе 10 тысяч рублей.
Если не хотите платить за экспертизу, договоритесь с продавцом о передаче денег после прохождения машиной регистрации. Если автоинспекция благополучно зарегистрирует на вас машину – можно расплачиваться. Разумеется, такой вариант может не устроить продавца, но если вы оставите ему задаток, он может пойти вам на встречу. Только пропишите в договоре, что уже внесли определенную сумму, а остаток внесете после постановки на учет.
Также проверьте, является ли продавец владельцем по ПТС. Если это не так – продавец должен предъявить вам доверенность от хозяина машины на право продажи и получение от вас денежных средств.
Как проверить ПТС по номеру машины
Проверить ПТС по госномеру можно на портале Avtocod.ru, однако это не бесплатно. Заказ отчета обойдется вам в 399 рублей. Подобный отчет предоставляет и сервис «Автотека».
Вы получите информацию о запрете на регистрацию, залоге, угоне, полные данные по ПТС и другую важную информацию. Сверьте их с техпаспортом автомобиля. Если есть различия в пробеге, цвете, номерах и других характеристиках – откажитесь от покупки, так как, скорее всего, это техпаспорт от другой машины.
Обращайте внимание на мелочи, не экономьте на проверках, и вы купите хороший «чистый» автомобиль.
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