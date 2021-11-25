Как работает электроусилитель руля
В рулевом управлении с электроусилителем стоят два датчика. Один из них считывает угол поворота руля, а другой – усилие, прикладываемое водителем к рулю. И вот эти датчики и определяют: на месте ли стоит руль или же водитель начал его вращать. Датчики посылают сигналы в электронный блок управления, а тот, в свою очередь, даёт нужную команду электродвигателю, который в нужные моменты и помогает вращать руль. По сути, смысл здесь очень прост: система постоянно считывает с руля информацию и очень быстро на неё реагирует.
На самом деле электроника учитывает и ещё один показатель: текущую скорость автомобиля. И, в зависимости от неё, делает руль легче или тяжелее. Поэтому, например, при выезде с парковки, руль с электроусилителем вращается очень легко. А на высокой скорости становится немного тяжелее, что позволяет лучше контролировать автомобиль. Это выгодно отличает электрический усилитель от гидравлического. Однако, мощность у гидравлики выше. Поэтому на тяжёлые грузовики до сих пор ставят гидравлические усилители.
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