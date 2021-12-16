Как работает газотурбинный двигатель
Устройство «газотурбинника» даже проще, чем привычного всем движка. Топливо подаётся в камеру сгорания. Туда же компрессор подаёт и воздух. В камере топливо воспламеняется. В результате горения образуются находящиеся под давлением газы. Они подаются на лопасти турбины, расположенной на валу. Турбина вместе с валом начинает вращаться. Вал приводит в действие уже упомянутый компрессор. А дальше движение вала может передаваться через трансмиссию на колёса транспортного средства (или же звёздочки гусениц).
Газотурбинные двигатели обладают высокой удельной мощностью, то есть, могут быть мощнее, чем традиционный ДВС тех же габаритов. Они могут работать на самых разных видах горючего. Но есть у них и свои недостатки.
Несмотря на простоту конструкции и неприхотливость в целом, существует проблема, связанная с воздействием высокой температуры на крыльчатку турбины: лопасти просто не выдерживают, и деталь приходится довольно часто менять. Да, можно сделать крыльчатку из сплава, который выдержит подобные условия, только стоимость её тогда получится очень высокой. В некоторых случаях это допустимо, но для массового применения на автомобилях – нецелесообразно.
Кроме того, газотурбинные двигатели требует очень тщательной очистки поступающего воздуха – необходимы громоздкие воздушные фильтры, которые, опять же нужно часто менять. Да и расход топлива у «турбинника» получается высоким, а выхлоп – слишком вредным.
Газотурбинные двигатели получили распространение в авиации. Используются они в танкостроении. Например, такими двигателями оснащены американский Abrams и российский Т-80. Были попытки установить такие моторы в автомобили и даже в автобусы. Но со временем от этого отказались.
В последние годы, однако, некоторые автопроизводители снова взялись за турбинные моторы. Только теперь их пытаются использовать в гибридах: не как, собственно, двигатель автомобиля, а как привод для генератора, который вырабатывает электричество для электромотора. Что из этого получится – покажет время.
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