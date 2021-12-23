Как работает гидроусилитель руля
Как несложно догадаться, работа гидроусилителя основана на гидравлике. То есть, вращать руль водителю помогает давление жидкости, нагнетаемое насосом, оказываемое на рулевую рейку, которая и поворачивает колёса. С этой частью всё вполне понятно. Но как механизм «понимает», когда это давление нужно «включать»?
Упрощённо схема работа такова. Руль соединяется с распределителем, который, в свою очередь, вставлен в так называемый золотник, связанный с рулевой рейкой. При начале вращения руля распределитель двигается вместе с рулём, прокручиваясь внутри золотника и открывая каналы, по которым жидкость поступает в рабочий цилиндр. Рулевая рейка приводит в движение управляемые колёса и золотник. Золотник также прокручивается в ту же сторону. Когда колёса перестают поворачиваться, он занимает своё исходное положение относительно распределителя и перекрывает каналы. Получается, что вращение руля открывает «проход» для жидкости, а поворот колёс и рулевой рейки – закрывает.
Кстати, про электроусилитель руля мы тоже рассказывали. Про него можно почитать здесь: https://110km.ru/art/kak-rabotaet-elektrousilitel-rulya-136708.html .
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 340 000 РChevrolet Lacetti 2008 в Москве
- 530 000 РFord Mondeo 2010 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Pajero Sport 2012 в Москве
- 720 000 РToyota Avensis 2008 в Москве
- 3 250 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
- 1 700 000 РAudi A5 2019 в Москве
- 420 000 РKIA Rio 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий