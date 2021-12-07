Как работает классический спидометр
Трос, а, точнее, гибкий вал спидометра связывался с вторичным валом коробки передач, а иногда – какой-то другой вращающейся деталью ходовой частью. Соответственно, скорость вращения этого «тросика» зависела от скорости вращения вала.
Но как постоянное кручение преобразовывалось в показания стрелки, которая, при постоянной скорости, должна находиться на одном месте? Другой конец гибкого вала вращал постоянный магнит круглой формы. Возле магнита закреплялась такая же круглая металлическая пластина. При движении магнита в ней появлялось электрическое поле, создающее крутящий момент. К пластине была прикреплена стрелка спидометра и пружина, затрудняющая поворот пластины и стрелки. А дальше – всё довольно просто. Чем больше скорость вращения у вала – тем больше и у магнита. Чем больше скорость вращения у магнита – тем сильнее поле, тем сильнее отклоняет оно удерживаемую пружиной стрелку.
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий