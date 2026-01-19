Американская армия и ее самый быстрый «драгстер» — что это было на самом деле?

Как ракета Sprint разогналась до 10 Махов за 5 секунд и переписала историю

В 70-х годах США создали ракету, способную разогнаться до невероятных скоростей за считанные секунды. Эта разработка стала настоящим технологическим вызовом. Почему Sprint до сих пор вызывает споры? Узнайте, что скрывалось за этим проектом.

В середине 1970-х годов, когда американские трассы гудели от ревущих моторов и драг-рейсинг был на пике популярности, в тени автоспорта родился куда более экстремальный проект. Армия США решила воплотить в жизнь идею, которая по своей дерзости могла бы затмить даже самые безумные заезды на четверть мили. Речь идет о ракете Спринт — это технологическое чудо, способное разогнаться до 10 Махов всего за пять секунд.

В то время, когда Дон Гарлитс и Ширли Малдауни собирали толпы фанатов на треках, инженеры Мартин Мариетта работали над системой, которая должна была защитить страну от ядерной угрозы. Спринт был частью стратегической оборонной программы Safeguard и предназначался для перехвата вражеских боеголовок на конечном участке их траектории. Но главное – это была не просто ракета, а настоящий «драгстер» среди вооружений.

Старт Спринт выступал в роли сценариста фантастического фильма. После запуска ракета буквально выстрелила из шахты, мгновенно набирая скорость, которую не мог бы показать ни один автомобиль на планете. За пять секунд она преодолела звуковой барьер и устремилась к цели со скоростью более 11 000 километров в час. Для сравнения: топовые болиды Формулы-1 и рядом не стояли с такими показателями.

Однако за этим головокружением ускорением скрывались не только инженерные победы, но и серьезные проблемы. Корпус Sprint нагревался из-за трения о воздух, а перегрузка достигала 100 g - это в десять раз больше, чем испытывают пилоты и астронавты. Управлять такой ракетой было невероятно сложно, а требования к электронике и материалам находились на границе возможного для того времени.

Система Safeguard просуществовала всего два года. Причины были разные: от финансовых решений до технических сложностей и огромных затрат. Но спринт остался в истории как символ инженерной смелости и безумной скорости. Даже сегодня, спустя полвека, мало кто может подумать, что подобное вообще было возможно.

В мире, где скорость всегда была миром прогресса, Спринт стал своеобразным вызовом не только врагам, но и самой физике. Этот проект показал, что иногда военные технологии могут быть не менее захватывающими, чем самые громкие победы на гоночных трассах. И, возможно, именно такие истории вдохновляют инженеров на новые прорывы.