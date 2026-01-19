Американская армия и ее самый быстрый «драгстер» — что это было на самом деле?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 11:20

Как ракета Sprint разогналась до 10 Махов за 5 секунд и переписала историю

Как ракета Sprint разогналась до 10 Махов за 5 секунд и переписала историю

Американская армия и ее самый быстрый «драгстер» — что это было на самом деле?

Как ракета Sprint разогналась до 10 Махов за 5 секунд и переписала историю

В 70-х годах США создали ракету, способную разогнаться до невероятных скоростей за считанные секунды. Эта разработка стала настоящим технологическим вызовом. Почему Sprint до сих пор вызывает споры? Узнайте, что скрывалось за этим проектом.

В 70-х годах США создали ракету, способную разогнаться до невероятных скоростей за считанные секунды. Эта разработка стала настоящим технологическим вызовом. Почему Sprint до сих пор вызывает споры? Узнайте, что скрывалось за этим проектом.

В середине 1970-х годов, когда американские трассы гудели от ревущих моторов и драг-рейсинг был на пике популярности, в тени автоспорта родился куда более экстремальный проект. Армия США решила воплотить в жизнь идею, которая по своей дерзости могла бы затмить даже самые безумные заезды на четверть мили. Речь идет о  ракете Спринт — это технологическое чудо, способное разогнаться до 10 Махов всего за пять секунд.

В то время, когда Дон Гарлитс и Ширли Малдауни собирали толпы фанатов на треках, инженеры Мартин Мариетта работали над системой, которая должна была защитить страну от ядерной угрозы. Спринт был частью стратегической оборонной программы Safeguard и предназначался для перехвата вражеских боеголовок на конечном участке их траектории. Но главное – это была не просто ракета, а настоящий «драгстер» среди вооружений.

Старт Спринт выступал в роли сценариста фантастического фильма. После запуска ракета буквально выстрелила из шахты, мгновенно набирая скорость, которую не мог бы показать ни один автомобиль на планете. За пять секунд она преодолела звуковой барьер и устремилась к цели со скоростью более 11 000 километров в час. Для сравнения: топовые болиды Формулы-1 и рядом не стояли с такими показателями.

Однако за этим головокружением ускорением скрывались не только инженерные победы, но и серьезные проблемы. Корпус Sprint нагревался из-за трения о воздух, а перегрузка достигала 100 g - это в десять раз больше, чем испытывают пилоты и астронавты. Управлять такой ракетой было невероятно сложно, а требования к электронике и материалам находились на границе возможного для того времени.

Система Safeguard просуществовала всего два года. Причины были разные: от финансовых решений до технических сложностей и огромных затрат. Но спринт остался в истории как символ инженерной смелости и безумной скорости. Даже сегодня, спустя полвека, мало кто может подумать, что подобное вообще было возможно.

В мире, где скорость всегда была миром прогресса, Спринт стал своеобразным вызовом не только врагам, но и самой физике. Этот проект показал, что иногда военные технологии могут быть не менее захватывающими, чем самые громкие победы на гоночных трассах. И, возможно, именно такие истории вдохновляют инженеров на новые прорывы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Брянск Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться