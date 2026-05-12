От «Чайки» до редких Mercedes: какие ретро-легенды выйдут на старт в Петербурге 30 мая

Как ралли «Ленинград» отметит День города

Ралли «Ленинград» возвращается: 35 экипажей, ретро-автомобили эпохи от 1935-го до 2000-х и первое в истории награждение на корабле. Как классические машины превратят Петербург в живую машину времени - в материале.

30 мая Санкт-Петербург станет центром притяжения для любителей классических автомобилей: в культурном квартале «Брусницын» стартует ралли «Ленинград» - спортивно-туристическое мероприятие, которое команда «МИР ралли» проводит с 2018 года. В этом году ралли приурочено ко Дню города и обещает стать самым зрелищным за всю историю.

На старт выйдут более 35 экипажей на уникальных автомобилях XX века: от советских «ГАЗ», «Чайка», «ВАЗ» и «Москвич» до зарубежных легенд: Mercedes, Hanomag, BMW, Saab и Volvo. Возраст машин охватывает целую эпоху - с 1935 года по 2000-е.

Программа дня обещает быть насыщенной. С 12:00 до 15:00 пройдёт расстановка участников и экспозиция автомобилей, а также заезды в детском Автогородке. С 15:00 зрителей ждёт показ классической моды от петербургских дизайнеров, музыкальная программа от дуэта «По любви» и коллектива «Допустим хор». В 16:00 состоится торжественный старт ралли.

Фото: пресс-служба MIRrally

Маршрут пройдёт по историческим местам Санкт-Петербурга и пригородам. Экипажи ждут квестовые задания, ориентирование по городу и испытания на равномерность движения. Финиш намечен на 21:00–22:00 в креативном пространстве «Брусницын».

Главная интрига 2026 года - награждение победителей. 31 мая с 16:00 до 18:00 при поддержке партнёров BEYOND и ROLF церемония впервые в истории ралли пройдёт на корабле во время прогулки по Неве. Такой формат ещё не практиковался ни в одном аналогичном мероприятии.

Специальные призы получат владельцы старейших автомобилей и самый стильный экипаж. Организаторы обещают: будет интересно, красиво, торжественно и душевно. Ралли «Ленинград» — это не просто гонка, а настоящее путешествие во времени, где каждый километр наполнен историей, а каждый финиш - тёплыми воспоминаниями.