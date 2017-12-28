Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год
Эксперты Ford подготовили несколько предновогодних советов, которые. Как они утверждают, помогут защитить транспортное средство, пока вы в отъезде.
Только не на повороте
Можно обратить внимание на платную парковку. При этом сперва следует убедиться, что территория действительно круглосуточно охраняется, и работает система видеонаблюдения. Альтернативный вариант – паркинг в аэропортах, который будет актуален для тех, кто улетает на праздники. Также можно обратить свое внимание на автосалоны. Да-да, ибо некоторые дилерские центры предоставляют услугу хранения автомобилей за денежку.
Заполните бак, посетите автомойку, уберите крошки
Итак, вы определились с местом хранения своей «ласточки» и готовы покинуть на несколько дней родные Пенаты. Сразу проверьте, чтобы в салоне автомобиля не осталось сумок, мобильных телефонов, ключей, кошельков и других предметов, представляющих ценность как для вас лично, так и для потенциальных злоумышленников. Гоните свою лень в шею: возвратитесь, если забыли это сделать и все еще раз перепроверьте. Лучше так, чем потом менять стекло, дверные замки и время от времени посещать ближайший отдел полиции.
Опять же аккумулятор. Для новой АКБ достаточно снять клеммы, а давно использующийся стоит вытащить и хранить отдельно в прохладном (+4 +15 градусов), но защищенном от заморозков месте. Этот совет актуален, в первую очередь, для тех машин, которым предстоит простоять без хозяина месяц и более.
Оставляя машину под чехлом, следует убедиться, что все прилегающие поверхности сухие – это нужно сделать во избежание примерзания.
Если вы все же остались дома…
В этом случае, что называется, «гуляй, рванина»! Дело в том, что машин на городских дорогах в эти зимние каникулы гораздо меньше, чем обычно, значит, вы сможете вдоволь покататься по ярким новогодним улицам и на какое-то время забыть о многочасовых пробках в любимом городе. То есть у вас появляется отличный шанс посетить места, куда в обычные дни вы просто не успеваете добраться.
Главное, заранее осведомиться, а не станут ли центральные улицы на время каникул пешеходными зонами.
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