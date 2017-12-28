28 декабря 2017, 07:37

Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год

Праздник Нового года большинство из нас по традиции встретит у домашнего очага. Однако определенная часть отправится к друзьям, на дачу, наконец, в теплые края. В связи с этим актуален вопрос, где оставить свой автомобиль, дабы быть уверенным в его сохранности, и как подготовить его к длительному простою
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  Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год
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Эксперты Ford подготовили несколько предновогодних советов, которые. Как они утверждают, помогут защитить транспортное средство, пока вы в отъезде.

Только не на повороте

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К выбору места стоит подойти максимально ответственно. Необходимо соблюдать правила парковки, чтобы ваш автомобиль не увез эвакуатор. Не надо оставлять машину на поворотах, где вас могут задеть другие водители. Желательно держаться подальше от деревьев и мест усиленного скопления птиц. Если представится возможность, поставьте машину под навесом - это позволит избежать осадков и лишней грязи. Не стоит запирать на парковке других участников движения. Лучше выбрать такое место, где вас никто не сможет заблокировать. Оптимальный вариант -  т.н. «проходное» место, так как одиноко стоящий автомобиль может привлечь нежелательное внимание угонщиков или охотников за «халявными» запчастями.

Можно обратить внимание на платную парковку. При этом сперва следует убедиться, что территория действительно круглосуточно охраняется, и работает система видеонаблюдения. Альтернативный вариант – паркинг в аэропортах, который будет актуален для тех, кто улетает на праздники. Также можно обратить свое внимание на автосалоны. Да-да, ибо некоторые дилерские центры предоставляют услугу хранения автомобилей за денежку.

Заполните бак, посетите автомойку, уберите крошки

Итак, вы определились с местом хранения своей «ласточки» и готовы покинуть на несколько дней родные Пенаты. Сразу проверьте, чтобы в салоне автомобиля не осталось сумок, мобильных телефонов, ключей, кошельков и других предметов, представляющих ценность как для вас лично, так и для потенциальных злоумышленников. Гоните свою лень в шею: возвратитесь, если забыли это сделать и все еще раз перепроверьте. Лучше так, чем потом менять стекло, дверные замки и время от времени посещать ближайший отдел полиции.

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Чтобы избежать коррозии в топливном баке, желательно перед длительной стоянкой заправить автомобиль по самую горловину. Будет неплохо, если вы также посетите мойку – избавите кузов от слоя городской грязи, которая со временем приводит к его корродированию. Будет время и желание, наведите порядок в салоне - крошки, кусочки еды, увы, могут стать причиной не только неприятного запаха, но и появления грибка.

Опять же аккумулятор. Для новой АКБ достаточно снять клеммы, а давно использующийся стоит вытащить и хранить отдельно в прохладном (+4 +15 градусов), но защищенном от заморозков месте. Этот совет актуален, в первую очередь, для тех машин, которым предстоит простоять без хозяина месяц и более.

Оставляя машину под чехлом, следует убедиться, что все прилегающие поверхности сухие – это нужно сделать во избежание примерзания.

Если вы все же остались дома…

В этом случае, что называется, «гуляй, рванина»! Дело в том, что машин на городских дорогах в эти зимние каникулы гораздо меньше, чем обычно, значит, вы сможете вдоволь покататься по ярким новогодним улицам и на какое-то время забыть о многочасовых пробках в любимом городе. То есть у вас появляется отличный шанс посетить места, куда в обычные дни вы просто не успеваете добраться.

Главное, заранее осведомиться, а не станут ли центральные улицы на время каникул пешеходными зонами.

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Праздник к нам приходит, или Как распорядиться автомобилем в Новый год
Эксперты Ford подготовили несколько предновогодних советов, которые. Как они утверждают, помогут защитить транспортное средство, пока вы в отъезде.Только не на повороте{{material_121898}} К выбору места стоит подойти максимально ответственно. Необходимо соблюдать правила парковки, чтобы ваш автомобиль не увез эвакуатор. Не надо оставлять машину на поворотах, где вас могут задеть другие водители. Желательно держаться подальше от деревьев и мест усиленного скопления птиц. Если представится возможность, поставьте машину под навесом - это позволит избежать осадков и лишней грязи. Не стоит запирать на парковке других участников движения. Лучше выбрать такое место, где вас никто не сможет заблокировать. Оптимальный вариант -  т.н. «проходное» место, так как одиноко стоящий автомобиль может привлечь нежелательное внимание угонщиков или охотников за «халявными» запчастями.Можно обратить внимание на платную парковку. При этом сперва следует убедиться, что территория действительно круглосуточно охраняется, и работает система видеонаблюдения. Альтернативный вариант – паркинг в аэропортах, который будет актуален для тех, кто улетает на праздники. Также можно обратить свое внимание на автосалоны. Да-да, ибо некоторые дилерские центры предоставляют услугу хранения автомобилей за денежку.Заполните бак, посетите автомойку, уберите крошкиИтак, вы определились с местом хранения своей «ласточки» и готовы покинуть на несколько дней родные Пенаты. Сразу проверьте, чтобы в салоне автомобиля не осталось сумок, мобильных телефонов, ключей, кошельков и других предметов, представляющих ценность как для вас лично, так и для потенциальных злоумышленников. Гоните свою лень в шею: возвратитесь, если забыли это сделать и все еще раз перепроверьте. Лучше так, чем потом менять стекло, дверные замки и время от времени посещать ближайший отдел полиции.{{material_121571}} Чтобы избежать коррозии в топливном баке, желательно перед длительной стоянкой заправить автомобиль по самую горловину. Будет неплохо, если вы также посетите мойку – избавите кузов от слоя городской грязи, которая со временем приводит к его корродированию. Будет время и желание, наведите порядок в салоне - крошки, кусочки еды, увы, могут стать причиной не только неприятного запаха, но и появления грибка.Опять же аккумулятор. Для новой АКБ достаточно снять клеммы, а давно использующийся стоит вытащить и хранить отдельно в прохладном (+4 +15 градусов), но защищенном от заморозков месте. Этот совет актуален, в первую очередь, для тех машин, которым предстоит простоять без хозяина месяц и более.Оставляя машину под чехлом, следует убедиться, что все прилегающие поверхности сухие – это нужно сделать во избежание примерзания. Если вы все же остались дома…В этом случае, что называется, «гуляй, рванина»! Дело в том, что машин на городских дорогах в эти зимние каникулы гораздо меньше, чем обычно, значит, вы сможете вдоволь покататься по ярким новогодним улицам и на какое-то время забыть о многочасовых пробках в любимом городе. То есть у вас появляется отличный шанс посетить места, куда в обычные дни вы просто не успеваете добраться.Главное, заранее осведомиться, а не станут ли центральные улицы на время каникул пешеходными зонами.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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