Как распознать крымских утопленников и не купить «мертвую» машину
Фото: sevprognoz.ru
Как правило, восстановлению те машины не подлежат, их судьба очевидна. А какова доля автомобилей, чудом уцелевших, но при этом изрядно «промокших»? Не исключено, что многие из них вскоре появятся в продаже.
Если владелец вдруг решит привести своего «утопленника» в должный порядок, все, как говорится, возможно. Вот только на восстановление понадобится много денег, и, понятное дело, далеко не все пойдут на такие траты. В этой связи актуальным выглядит вопрос, как не нарваться на недобросовестного продавца. Вот основные рекомендации эксперта.
Любой современный автомобиль «до крыши» напичкан электроникой – таковые реалии времени. Различные компьютерные блоки распределены по всему автомобилю, но не всегда они герметичны. Попадание воды в эти блоки может вызвать проблемы, которые проявятся не сразу, а только через время.
Другая проблема связана с водой, попавшей под обшивку. Она неизбежно остается на шумоизоляционных материалах, и с течением времени в этих местах образуются очаги коррозии.
Чтобы после водных процедур привести автомобиль в рабочее состояние, может потребоваться полный его разбор. А там, как водится, сушка кузова и протирание спиртом блоков, поскольку из-за влаги начинают сгнивать дорожки микросхем. Эти микросхемы, в которых могла попасть вода, и глазом-то не заметишь, но со временем (может, через месяц, а, может, и через полгода) влага начнет уничтожать эти самые дорожки.
К чему это приведет? Могут возникнуть проблемы самого разного характера: заглох мотор, перестала работать коробка передач, сбои в работе систем безопасности (ABS, EBD и пр.). В общем, последствия могут быть самые печальные, констатируют эксперты.
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